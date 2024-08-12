Наблюдается раскол между двумя базовыми «украинскими нарративами» Запада. «Умеренные», оценивающие ситуацию в логике старой холодной войны, и «радикалы», требующие победить Россию здесь и сейчас, разошлись в оценках нападения на Курскую область.0 комментариев
Лихачев призвал МАГАТЭ дать политическую оценку обстрелов Запорожской АЭС
Глава Росатома Лихачев призвал МАГАТЭ дать политическую оценку обстрелов Запорожской АЭС
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) дать политическую оценку обстрелам Запорожской АЭС со стороны украинских военных.
По его словам, такие действия представляют серьезную угрозу ядерной безопасности и требуют не просто констатации факта, но и четкого осуждения на международном уровне, передает РИА «Новости».
Лихачев отметил, что факт обстрела крупнейшей в Европе атомной электростанции вызвал глубокую озабоченность мирового сообщества.
Гендиректор «Росатома» подчеркнул, что эти действия являются не просто провокацией, а целенаправленным ударом по безопасности ядерной инфраструктуры.
Лихачев призвал МАГАТЭ не ограничиваться констатацией факта обстрелов, а дать им четкую политическую оценку на международном уровне.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Мариано Гросси заявил, что недавние атаки беспилотников на Запорожскую АЭС не привели к существенным повреждениям критических систем.
Напомним, в результате атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС, возгорание локализовано.