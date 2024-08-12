Глава Росатома Лихачев призвал МАГАТЭ дать политическую оценку обстрелов Запорожской АЭС

Tекст: Александра Юдина

По его словам, такие действия представляют серьезную угрозу ядерной безопасности и требуют не просто констатации факта, но и четкого осуждения на международном уровне, передает РИА «Новости».

Лихачев отметил, что факт обстрела крупнейшей в Европе атомной электростанции вызвал глубокую озабоченность мирового сообщества.

Гендиректор «Росатома» подчеркнул, что эти действия являются не просто провокацией, а целенаправленным ударом по безопасности ядерной инфраструктуры.

Лихачев призвал МАГАТЭ не ограничиваться констатацией факта обстрелов, а дать им четкую политическую оценку на международном уровне.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Мариано Гросси заявил, что недавние атаки беспилотников на Запорожскую АЭС не привели к существенным повреждениям критических систем.

Напомним, в результате атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС, возгорание локализовано.





