Мы не жили за счет других народов, не использовали их в качестве природного ресурса. Где бы ни появлялся русский человек: на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии или в таких далеких уголках, как Форт-Росс, Гавайские острова и берег Маклая в Новой Гвинее, – он никого не обращал в скот, никого не лишал человеческого достоинства.0 комментариев
Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии угроз для ядерной безопасности ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси заявил об отсутствии угроз для ядерной безопасности ЗАЭС
Недавние атаки беспилотников на Запорожскую АЭС не привели к существенным повреждениям критических систем и не создали непосредственной угрозы ядерной безопасности, следует из заявления генерального директора МАГАТЭ Мариано Гросси.
Согласно официальному заявлению, несмотря на повреждения некоторых объектов станции, таких как градирня, ядерная безопасность не была поставлена под угрозу, передает РИА «Новости».
Также Гросси призвал все стороны конфликта воздержаться от любых действий, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации ситуации вокруг ЗАЭС, напомнив о пяти конкретных принципах защиты ядерных объектов.
При этом глава МАГАТЭ не стал конкретизировать, кто именно несет ответственность за атаки на станцию.
Напомним, в результате атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС, возгорание локализовано.