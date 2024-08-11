Россия выбрала для себя тактику тоннелепроходческого комплекса: медленно, спокойно и безэмоционально идти к поставленной цели. В то же время Украина сделала выбор в пользу эмоций.10 комментариев
Запорожскую АЭС атаковал украинский дрон-камикадзе
ВСУ использовали дрон-камикадзе для удара по Запорожской АЭС
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Запорожской АЭС, используя дрон-камикадзе, сообщили директор по коммуникациям станции Евгения Яшина и глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов.
Яшина отметил, что инфраструктура ЗАЭС «впервые получила серьезные повреждения в результате удара ВСУ», передает ТАСС.
Как сообщил Рогов, по предварительной информации, украинский БПЛА «был запущен из города Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем» ВСУ. При этом оператор дрона «прекрасно видел, куда бьет».
Рогов счел атаку на ЗАЭС «целенаправленным и осознанным ударом», ставшим «очередным примером проявления ядерного терроризма, в котором так преуспел режим Зеленского при одобрительном попустительстве и содействии Запада».
Напомним, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар, на объекте охладительных систем Запорожской АЭС произошло возгорание. На ЗАЭС уточнили, что пожар начался «в районе расположения градирен».