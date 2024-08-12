Мы не жили за счет других народов, не использовали их в качестве природного ресурса. Где бы ни появлялся русский человек: на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии или в таких далеких уголках, как Форт-Росс, Гавайские острова и берег Маклая в Новой Гвинее, – он никого не обращал в скот, никого не лишал человеческого достоинства.0 комментариев
Градирня ЗАЭС серьезно повреждена после атак украинских беспилотников
В результате повторных атак беспилотников на Запорожскую АЭС была существенно повреждена одна из градирен станции, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
По ее словам, градирня выгорела изнутри, точные сроки восстановления объекта будут определены после проведения тщательной оценки масштабов ущерба, передает РИА «Новости».
Яшина отметила, что повреждение градирни вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку эти сооружения играют важную роль в охлаждении ядерного реактора. Их выход из строя может негативно сказаться на безопасности работы станции.
Директор по коммуникациям станции добавила, что ВСУ за ночь не предпринимали попыток повторного удара по ЗАЭС и Энергодару.
Спикер МИД Мария Захарова заявила, что украинские власти «принялись за ядерный террор континента».
Напомним, в результате атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС, возгорание локализовано.