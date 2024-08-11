Россия выбрала для себя тактику тоннелепроходческого комплекса: медленно, спокойно и безэмоционально идти к поставленной цели. В то же время Украина сделала выбор в пользу возмущения спокойствия и выталкивание из зоны комфорта. Рейд ВСУ в Курскую область – попытка перевернуть шахматную доску и вновь обеспечить себе праздничный победный настрой. Но Москва сохраняет «русскую холодность».10 комментариев
Захарова обвинила Киев в «ядерном терроре»
Захарова заявила о «ядерном терроре» со стороны Украины в связи с пожаром в районе охладительных систем ЗАЭС
Украинские власти «принялись за ядерный террор континента», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя пожар в районе охладительных систем ЗАЭС после обстрела со стороны ВСУ.
«Где Рафаэль Гросси и все МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении?» – заявила она в Telegram.
Захарова подчеркнула, что прежде «террористы в Киеве под руководством коллективного Запада» разрушили собственную страну, «угробили» ее население, нанесли ущерб «мировой энергетической и продовольственной безопасности», а сейчас «принялись за ядерный террор континента».
Напомним, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар, на объекте охладительных систем Запорожской АЭС произошло возгорание. На ЗАЭС уточнили, что пожар начался «в районе расположения градирен».