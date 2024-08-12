Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.0 комментариев
Россия призвала принять срочные меры в отношении Украины из-за атаки на ЗАЭС
МИД: Россия призывает принять срочные меры в отношении Украины на фоне удара по ЗАЭС
Россия призывает международное сообщество принять срочные меры по отношению к Киеву на фоне атак на ЗАЭС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, не первый год, Россия призывает международное сообщество принять срочные меры воздействия на Украину и ее западных покровителей в связи с тем, что для Зеленского и для всех, кто за ним стоит, в первую очередь США и Британия, атомные станции являются средством и инструментом ведения террористической деятельности, передает РИА «Новости».
Напомним, результате атаки украинского дрона начался пожар в районе охладительных систем ЗАЭС, возгорание локализовали.
Эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов объяснил опасность удара ВСУ по градирне Запорожской АЭС.