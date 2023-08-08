Военный эксперт: Украина неспособна уничтожить Черноморский флот России

Военный эксперт Козюлин: Зеленский намеренно преувеличивает силу украинского флота для западной аудитории

Tекст: Евгений Поздняков

«Украина способна создать в Черном море угрозы для России. Однако Зеленский явно пытается сохранить «хорошую мину при плохой игре», выдавая для западной аудитории желаемое за действительное», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

«Черноморский флот (ЧФ) России в несколько раз превосходит по своей мощи остатки украинских сил. У ВСУ имеются подводные и надводные дроны, которые способны доставить определенные трудности нашим кораблям. Но в данном случае уместнее говорить о неприятных уколах, нежели о каком-то тотальном разгроме», – отмечает эксперт.

«В настоящее время ЧФ полностью контролирует территорию Черного моря. Все, что Украина может нам противопоставить, – это москитный флот и беспилотники. Тем не менее даже столь малую угрозу нельзя игнорировать», – считает эксперт.

«Важно не только выстраивать заграждения в Черном море, но и модернизировать наши собственные корабли. Нельзя забывать и о развитии морской авиации. Это направление, к сожалению, просело после распада Советского Союза. Кроме того, мы должны регулярно наносить удары по предприятиям на территории Украины, где собираются бэзэкипажные катера», – резюмирует Козюлин.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море. Об этом сообщает аргентинское издание La Nacion. Он отметил, что в текущих условиях Украине приходится «искать обходные пути», чтобы экспортировать продукцию. Зеленский заявил, что страна будет вынуждена защищаться, если «Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя».

Напомним, в субботу российский танкер-химовоз Sig получил повреждения машинного отделения в результате атаки украинских беспилотников. Ранее в пятницу Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя безэкипажными катерами (БЭК). Ведомство утверждает, что оба объекта были уничтожены огнем из штатного вооружения кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец», охраняющих внешний рейд базы.

Ранее Украина предприняла попытку атаковать тремя БЭК корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков». Инцидент произошел в 340 км юго-западнее Севастополя. После отражения атаки патрульные корабли продолжили выполнять задачи по контролю судоходства.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как именно ВС РФ могут предотвратить дальнейшие атаки морских дронов ВСУ.