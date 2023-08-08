Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.2 комментария
Москву возмутил отказ МИД Франции осудить Киев за атаку на гражданское судно
Посольство России возмутил отказ МИД Франции осудить Киев за атаку на гражданское судно
Отказ МИД Франции высказать осуждение в связи с атакой Киева на гражданское судно в Черном море возмутителен, заявили в посольстве России во Франции.
СМИ попросили французское ведомство прокомментировать атаку украинского надводного беспилотника на танкер «Сиг» в районе Керченского пролива в ночь на 5 августа. В посольстве отметили, что вместо того чтобы выступить с осуждением киевского режима и заставить своих украинских протеже прекратить наносить удары по гражданским объектам, МИД Франции «в очередной раз воспроизвел «классический» набор голословных обвинений в адрес России», передает ТАСС.
Напомним танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе.