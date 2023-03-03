Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

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3 марта, пятница  |  Последнее обновление — 22:41  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Россия и США договорились о строительстве замены ООН

Andrew Harnik/AP/ТАСС
В «Большую двадцатку», где состоят 19 государств и ЕС, приняли еще один союз – Африканский. Эта реформа показывает, что G20 может стать основой новой мировой архитектуры, составленной уже не из стран, а из блоков. О появлении такого «нового мира» предупреждали давно, и борьба супердержав за Африку явно его приблизила.  Подробности...
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Украина ищет уязвимость российской ПВО беспилотниками

ВС Украины проверяют прочность российской ПВО с помощью БПЛА Ukrainian Air Force/Wikipedia
ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО. Какие цели преследуют ВС Украины, осуществляя подобные атаки, и с помощью чего Россия могла бы эффективнее им противостоять?  Подробности...
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Берлин принял курс «остервенелых ястребиц»

В Германии представили план «феминистской» внешней политики Wolfgang Kumm/DPA/Picture alliance/Global Look Press
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок анонсировала старт «феминистской» внешней политики. Изменения направлены на то, чтобы министерство иностранных дел Германии приобрело «более женское лицо». Как подобная инициатива отразится на внешнеполитическом курсе Берлина и к каким результатам она может привести Германию?  Подробности...
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Брянскую область атаковали по-басаевски

Неовласовцы атаковали Брянскую область кадр из видео
Несколько групп украинских боевиков атаковали Брянскую область. Их вылазку президент России квалифицировал как теракт. Террористы представились «Русским добровольческим корпусом», который тесно сотрудничает с ВСУ и местной разведкой. Что известно об этой организации и почему ее действия похожи на вылазки террористов на Северном Кавказе?  Подробности...
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Западному пиару мы должны противопоставить русскую пропаганду

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Если пиар, пытающийся заменить на Западе политическую журналистику, аналитику и саму политику, подыгрывает ожиданиям разогретого обывателя, то пропаганда борется за ум свободного человека. Здание, построенное на лжи, не устоит. Подробности...
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Почему большевики пошли на унизительный Брестский мир

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 марта 1918 года Советская Россия в Брест-Литовске подписала Брестский мир, тяжелый и обидный. Россия теряла богатые инфраструктурой и населением территории – и фактически проигрывала начавшуюся в 1914 году войну. Подробности...
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Мы плохие. Очень плохие. Бойтесь нас

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Мы бесконечно играем на их поле, где они задают правила, наклеивают ярлыки нашим, да и собственным родственникам, то отказываясь от них, то их предавая. А мы лишь отвечаем. Подробности...
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Атака диверсантов с Украины. Что это было?

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Авиация ЕС запросила пощады

Украина лишила Германию армии

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В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

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    Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

    Ветераны правоохранительных органов дали рекомендации по охране границы с Украиной
    Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области
    		  
    3 марта 2023, 21:30
    Фото: кадр из видео
    Текст: Андрей Резчиков

    В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем?

    В пятницу в Кремле пообещали принять меры против повторения событий в Брянской области, где на этой неделе произошел теракт после вылазки диверсантов с территории Украины. По словам пресс-секретаря главы Российского государства Дмитрия Пескова, в регионе уже действует особый приграничный режим и принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности.

    О проникновении диверсионной группы с территории Украины в два села – Сушаны и Любечане – заявили утром 2 марта власти Брянской области. Также сообщалось о гибели двух человек в результате боестолкновений. В МИД РФ отметили, что для убийства мирных жителей украинские диверсанты использовали натовское оружие.

    Как позже уточнил губернатор области Александр Богомаз, нарушители границы обстреляли легковой автомобиль, убив находившегося за рулем мужчину. Также был ранен десятилетний мальчик. Ребенка доставили в Брянскую областную больницу, где ему провели многочасовую операцию по извлечению пули, в пятницу 10-летний Федор встретился с матерью в медицинской палате.

    Ответственность за случившееся взял на себя воюющий на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) «Русский добровольческий корпус» (состоит из выходцев из запрещенного в России «Азова» и других подразделений). В ФСБ говорили, что напавших «выдавили на территорию Украины» и нанесли по ним артиллерийский удар. В пятницу ФСБ опубликовала фотографии и видео расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей и убитых водителей.

    Сейчас в Брянской области работает следственная группа СК с участием следователей, криминалистов и экспертов. «Офицерами ведомства выполняется комплекс необходимых следственных действий, среди которых – осмотр места происшествия, допросы свидетелей и потерпевших и ряд других, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причастных к содеянному лиц с целью привлечения виновных к уголовной ответственности», – отметили в СК.

    Этот теракт вновь поднял вопрос о том, почему диверсантам удается просачиваться незамеченными через границу, тем более когда украинские власти открыто признаются в планировании диверсий. С подобными угрозами выступал начальник украинской разведки Кирилл Буданов. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил накануне, что властям «следовало бы ввести в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего». Он призвал разобраться с нападавшими «максимально жестко и даже жестоко».

    «Спецслужбы должны выполнять целый комплекс антитеррористических мер. Это увеличение патрульных экипажей в приграничных районах, организация опорных постов охраны общественного порядка – в каждом населенном пункте должны ежесуточно дежурить не менее двух вооруженных сотрудников правоохранительных органов. Между маленькими деревнями и поселками приграничной зоны должна быть обеспечена связь. Это касается не только Брянщины, а всех приграничных территорий», – говорит подполковник запаса МВД Олег Иванников.

    «Очевидно, что сейчас необходимо срочно задуматься над тем, как предотвратить подобные проникновения впредь. К сожалению, мы вынуждены признать, что поставить пограничника, полицейского или росгвардейца через каждый километр не получится. Но серьезную помощь могут оказать БПЛА – за счет них можно осуществлять практически непрерывный контроль за территорией», – рассуждает ветеран ФСБ и подразделения «Альфа» Виталий Демидкин.

    Генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов подчеркивает, что вопросы противодействия терроризму в России отработаны в достаточной степени, вопрос лишь в их реализации на местах. «Необходима четкая организация системы охраны границы за счет мобильных групп, которые могли бы немедленно реагировать и информировать обо всех фактах пересечения границы. Должно быть прямое активное взаимодействие между населением, пограничниками и правоохранительными органами», – сказал Ворожцов.

    Не менее важный фактор – работа с людьми на прилегающих территориях. Это отлично зарекомендовавшая себя практика еще советского времени. «Нужно собирать оперативную информацию о том, что задумывается противником на прилегающей территории. В данном случае ничего нового придумывать не надо, все уже давно отработано в теории и на практике», – уверен генерал МВД.

    По оценке Иванникова, в Брянской области «достаточно серьезный недокомплект» правоохранителей. «Понятно, что на службу нельзя набирать всех подряд. Но сейчас нельзя отвергать никого, кто хотел бы прийти и служить. Нужно возобновить в полном объеме работу добровольных народных дружин, финансировать работу ветеранских организаций.

    В комплексе это создаст условия, при которых террористической группе будет невозможно беспроблемно въехать в тот или иной поселок, оставаться незамеченной и тем более снимать ролики о своих псевдогеройствах»,

    – уверен Иванников. Ворожцов тоже согласен с тем, что на других приграничных территориях работа силовых структур ведется иначе. «Брянской области необходимо было бы учесть опыт Белгородской области и ряда других регионов России», – добавляет собеседник.

    По мнению некоторых наблюдателей, вылазка украинских диверсантов отчетливо напоминает тактику действий террористов в 1990-е годы, например, Шамиля Басаева, который проводил террористические рейды на Северном Кавказе, захватывал заложников. Принятые тогда меры позволили нейтрализовать Басаева и его шайку.

    «С тех пор прошло уже больше 20 лет. Сотрудники, которые тогда активно участвовали в антитеррористических мероприятиях, сейчас уже не могут быть приняты на службу в силу объективных причин, прежде всего возрастных, и передать свой опыт», – добавил Иванников.

    «При этом если финансирование банд Басаева осуществлялось за счет небольших траншей из-за рубежа, то украинские террористы используют системные поставки оружия с Запада. Мы видим, что Федор был ранен из оружия натовского калибра. Сегодня мы имеем дело с более дерзкими террористами, которых лучше финансируют», – подчеркнул Иванников.

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