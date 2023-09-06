ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.6 комментариев
Британский журнал изменил слова экс-главы СБУ об устранении людей
The Economist исправил статью экс-главы СБУ Наливайченко о необходимости «устранять людей»
Британский журнал The Economist изменил цитату Валентина Наливайченко, возглавлявшего Службу безопасности Украины (СБУ) в 2014-2015 годах, о необходимости «устранять людей».
В опубликованном накануне материале издания говорится, что 2015 году в составе СБУ появилось подразделение, которое занимается убийствами. По словам Наливайченко, которые приводятся в первоначальной версии, украинское руководство тогда решило, что недостаточно сажать «коллаборантов» в тюрьму – в Киеве пришли к выводу о необходимости «устранять людей», передает РИА «Новости».
В обновленной версии статьи слова Наливайченко «устранять людей» заменили на «устранять террористов». В материале стоит пометка, что в предыдущем варианте экс-главу СБУ якобы «непреднамеренно неверно процитировали».
Пресс-служба Наливайченко также заявила, что издание якобы некорректно передало высказывание, которое «уже исправили и принесли извинения», сообщает издание «Страна.ua».
Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация должна идти до полного выполнения российских целей, чтобы наказать виновных в продолжавшемся восемь лет геноциде жителей Донбасса.