Медведев: Спецоперация должна идти до полной победы над Киевом

Медведев: Спецоперация должна идти до полной победы над устроившим геноцид в Донбассе Киевом

Tекст: Алина Власенко

Спецоперация должна идти до полного выполнения российских целей, чтобы наказать виновных в продолжавшемся восемь лет геноциде жителей Донбасса, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.



Зампред Совбеза обратил внимание на заявление международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине, которая не нашла достаточных доказательств того, что действия российских военных в стране должны быть квалифицированы как геноцид. При этом, указал Медведев, глава комиссии Эрик Месе упомянул какое-то «большое количество военных преступлений», совершенных непонятно кем.

«Если члены этой комиссии действительно хотят найти на Украине геноцид и военные преступления, то стоит прекратить вести себя как слепые кроты. И … посмотреть в нужном направлении в сторону преступного киевского режима», – добавил Медведев в Telegram.

Он указал, что именно Киев «беспощадно топил в крови Донбасс восемь лет, пока Россия не начала специальную военную операцию». Медведев напомнил, что по данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, за годы вооруженного конфликта в Донбассе погибло свыше трех тысяч мирных жителей. «Какие еще требуются доказательства этим лицемерам из комиссии? Нужно окончательно потерять совесть, чтобы не видеть этого и пытаться найти свидетельства того, что геноцид якобы идет из России» – добавил он.

«Хохломразь, которая виновна в убийстве мирных граждан Донбасса, ждет заслуженная кара за все, что она сделала. Именно поэтому специальная военная операция должна идти до полного выполнения ее целей», – заключил Медведев.

Ранее Медведев указал, что священный долг России – дать решительный отпор и одержать победу над теми, кто готов привести человечество к глобальной катастрофе.