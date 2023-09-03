Медведев: Священный долг России – дать решительный отпор и одержать победу

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, уроки истории особенно важны сейчас, так как вновь подняли голову те, кто хочет доминировать в мире, как и тогда в двадцатом веке, кто готов привести человечество к глобальной катастрофе. Медведев добавил, что, как и 80 лет назад, наш священный долг, дать им самый решительный отпор и одержать победу, передает РИА «Новости».

Зампред Совбеза добавил, что День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны – это поворотная точка в истории и особая памятная дата. Медведев отметил, что россияне чувствуют неразрывную связь с героями, которые избавили мир от фашизма и открыли для народов многих стран путь к процветанию и благополучию.

Ранее Медведев заявил, что Япония должна в полном объеме признать итоги Второй мировой войны.