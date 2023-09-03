Медведев осудил Японию за «поддержку очередного нацистского режима»

Медведев призвал Японию в полном объеме признать итоги Второй мировой войны

Tекст: Антон Антонов

На праздновании в Южно-Сахалинске Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны Медведев выразил сожаление в связи с тем, что «власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны», став «наследниками той Японии, которую когда-то ждал бесславный конец». При поддержке США Япония расширяет военную инфраструктуру, вооружается, снимает военные ограничения и проводит «учения вблизи Курильских островов, что серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе», сказал он.

Медведев призвал Токио «извлечь уроки из истории» и «в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, сделать все, чтобы не разгорелся пожар третьей». По его словам, Япония должна «отказаться от милитаристских планов во благо своего собственного народа», передает ТАСС.

Он осудил попытки японской стороны «переписать историю, оправдать военные преступления, обелить их виновников» и «оказать поддержку очередному нацистскому режиму – на этот раз, к сожалению, на Украине».

После капитуляции Германии в мае 1945 года милитаристская Япония оставалась источником военной угрозы, сказал он. Медведев заявил: «Действия советских войск принесли долгожданный мир и свободу на Сахалин и Курилы. При поддержке народа Китая наша армия вытеснила японских оккупантов с северо-востока этой страны, советские войска освободили и часть Кореи».

Медведев посетовал, что в мире «вновь подняли голову те, кто хочет доминировать, как и тогда в XX веке, кто готов привести человечество к глобальной катастрофе». Он заявил, что «наш священный долг – дать им самый решительный отпор и одержать победу», как и «80 лет назад». «Вечная память героям нашего Отечества! Мира, свободы и процветания всем народам нашей планеты!» – заявил он.

Напомним, в июне в России был принят закон, объявляющий 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.