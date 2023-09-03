  • Медведев осудил Японию за «поддержку очередного нацистского режима»
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    Как был сорван русофобский план Нобелевского комитета
    Лия Ахеджакова объяснила появление на сцене с украинским флагом
    На Украине заявили о невозможности остановить наступление ВС России на Купянск
    Марочко рассказал, как российская армия в ходе СВО изменила тактику
    Коломойский отказался вносить залог после ареста на Украине
    Захарова напомнила о невыполненных обязательствах Запада перед Россией
    Шольц ударился лицом во время пробежки
    Жена актера Янина опровергла сообщения о его смерти
    Грибников попросили отказаться от поиска книг на Amazon, написанных ИИ
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Украина идет по стопам Третьего рейха, запуская беспилотники по России

    Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.

    13 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский обнуляет инвестиции украинцев в личную безопасность

    Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему культурные институции не могут быть вне идеологии

    Если ты что-то делаешь в культуре, то сказать «я вне идеологии» – то же самое, что сказать «меня не существует». Ты можешь выглядеть как могучий лось, но со всеми своими ресурсами ты будешь всего лишь перевозчиком блох.

    6 комментариев
    3 сентября 2023, 07:56

    Медведев осудил Японию за «поддержку очередного нацистского режима»

    Медведев призвал Японию в полном объеме признать итоги Второй мировой войны

    Медведев осудил Японию за «поддержку очередного нацистского режима»
    @ Дмитрий Медведев/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Япония должна в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, указав, что Токио пытается «оказать поддержку очередному нацистскому режиму – на этот раз на Украине».

    На праздновании в Южно-Сахалинске Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны Медведев выразил сожаление в связи с тем, что «власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны», став «наследниками той Японии, которую когда-то ждал бесславный конец». При поддержке США Япония расширяет военную инфраструктуру, вооружается, снимает военные ограничения и проводит «учения вблизи Курильских островов, что серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе», сказал он.

    Медведев призвал Токио «извлечь уроки из истории» и «в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, сделать все, чтобы не разгорелся пожар третьей». По его словам, Япония должна «отказаться от милитаристских планов во благо своего собственного народа», передает ТАСС.

    Он осудил попытки японской стороны «переписать историю, оправдать военные преступления, обелить их виновников» и «оказать поддержку очередному нацистскому режиму – на этот раз, к сожалению, на Украине».

    После капитуляции Германии в мае 1945 года милитаристская Япония оставалась источником военной угрозы, сказал он. Медведев заявил: «Действия советских войск принесли долгожданный мир и свободу на Сахалин и Курилы. При поддержке народа Китая наша армия вытеснила японских оккупантов с северо-востока этой страны, советские войска освободили и часть Кореи».

    Медведев посетовал, что в мире «вновь подняли голову те, кто хочет доминировать, как и тогда в XX веке, кто готов привести человечество к глобальной катастрофе». Он заявил, что «наш священный долг – дать им самый решительный отпор и одержать победу», как и «80 лет назад». «Вечная память героям нашего Отечества! Мира, свободы и процветания всем народам нашей планеты!» – заявил он.

    Напомним, в июне в России был принят закон, объявляющий 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

    2 сентября 2023, 18:52
    Лия Ахеджакова объяснила появление на сцене с украинским флагом

    Актриса Лия Ахеджакова заявила, что украинский флаг ей подсунул провокатор

    Лия Ахеджакова объяснила появление на сцене с украинским флагом
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Народная артистка Российской Федерации Лия Ахеджакова заявила, что украинский флаг в Бремене ей подсунул провокатор вместе с букетом цветов.

    По ее словам, она получила этот флаг вместе с букетом от поклонника, «какого-то провокатора» во время концерта в Бремене во время поклона после спектакля.

    «Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти, глазами искали, обычно они к рампе подходят», – заявила Ахеджакова «Газете.Ru».

    Ранее главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС России. Ситуация связана с украинским флагом, который артистка вынесла на сцену в Бремене, где 27 июня прошел спектакль «Мой внук Вениамин» с ее участием,

    Коментарии (85)
    2 сентября 2023, 12:14
    В ВСУ заявили об использовании ВС России тактики поджигания минных полей

    NYT: Морпехи ВСУ заявили об использовании российскими войсками новой тактики поджигания минных полей

    В ВСУ заявили об использовании ВС России тактики поджигания минных полей
    @ Ignacio Marin/Reuters

    Tекст: Антон Никитин

    Морпехи ВСУ утверждают, что Вооруженные силы России используют новую тактику поджигания минных полей, сообщает The New York Times.

    Как утверждается в публикации, по словам украинских морских пехотинцев, русские используют новую тактику, чтобы сделать минные поля еще более смертоносными. Как утверждается в материале, ВС России якобы заранее размещают на минных полях горючее вещество, а при приближении ВСУ с дрона сбрасывают гранату, что приводит к множественным взрывам и целому морю огня, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в статье отмечается, что украинские военные признают преимущество России в некоторых важных аспектах. Так, по словам ветерана морской пехоты ВСУ по имени Денис, у русских больше артиллерии, больше танков, больше дронов и больше людей.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

    Коментарии (24)
    2 сентября 2023, 19:06
    На Украине заявили о невозможности остановить наступление ВС России на Купянск

    Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не смогут остановить российские войска возле Купянска и Харькова

    На Украине заявили о невозможности остановить наступление ВС России на Купянск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский постоянно врет об успехах вооруженных сил, но они не могут остановить продвижение российских сил к Купянску в Харьковской области, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в YouTube.

    Он заявил, что идут тяжелейшие бои возле Купянска, российские войска наступают, а Зеленский постоянно говорит ложь об украинских успехах на этом направлении, передает ТАСС.

    Соскин также заявил, что за почти три месяца контрнаступления украинской армии президенту Владимиру Зеленскому ни разу не сообщили хороших новостей по поводу прорыва российской линии обороны. По его словам, техника, которую Запад передает Киеву, устарела и не может конкурировать с российским вооружением на поле боя.

    «И если ничего дальше не будет, то песенка Зеленского спета», – считает Соскин.

    Ранее китайский обозреватель Чэнь Фэн заявил, что освобождение российскими войсками Купянска и дальнейшее их продвижение в Харьковской области станут концом политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского.

    До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская армия скоро возьмет Купянск.

    Напомним, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в течение трех дней боевых действий украинские военные на некоторых участках могут терять до 60% бойцов под Купянском.

    Коментарии (9)
    2 сентября 2023, 19:29
    Марочко рассказал, как российская армия в ходе СВО изменила тактику

    Подполковник ЛНР в отставке Марочко рассказал, как изменила тактику российская армия в ходе СВО

    Марочко рассказал, как российская армия в ходе СВО изменила тактику
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия в ходе СВО учла ошибки свои и противника, и стала действовать иначе: планомерно продвигается вперед, подтягивает тылы и фланги, а также получает новейшее вооружение, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Марочко в интервью «Бизнес Онлайн» заявил, что истоки успеха российской армии в грамотных действиях войск. По его словам, за время СВО поменялась тактика и стратегия: были учтены допущенные ошибки свои и противника.

    «Теперь мы не прем, сломя голову вперед, а планомерно продвигаемся, подтягиваем тылы, фланги для того, чтобы все шло в штатном режиме. Есть уже положительная динамика в том, что силы и средства Российской армии постепенно насыщаются, военнослужащие приходят с боевым опытом, нет дефицита боеприпасов, который ощущался ранее на некоторых участках», – заявил подполковник.

    Он также отметил, что ВС России получают новейшие вооружения: беспилотную авиацию, боеприпасы, средствах связи и средства радиоэлектронной разведки. По словам Марочко, разработки ВПК, которые были поставлены ранее, модернизируются с учетом сложившейся обстановки на фронте.

    Сотрудники КБ приезжают на фронт, чтобы лично оценить, как работает техника, смотрят на нее в боевых условиях, после чего вносят коррективы, что в комплексе дает положительные результаты, подчеркнул Марочко.

    Ранее минобороны Украины признало успехи ВС России на Купянском направлении.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

    Коментарии (45)
    3 сентября 2023, 03:22
    Взрыв прогремел в Одессе

    Мощный взрыв прозвучал в Одессе

    Взрыв прогремел в Одессе
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, в Одессе произошел мощный взрыв, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога в регионе действует с 01.05 мск, передает РИА «Новости».

    Позднее украинские СМИ сообщили, что мощный взрыв произошел в городе Рени в Одесской области.

    Накануне взрывы произошли на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области. В среду в Одессе прогремело несколько серий взрывов.

    Коментарии (16)
    2 сентября 2023, 11:00
    СБУ предъявила Коломойскому обвинения в мошенничестве и легализации имущества

    СБУ предъявила Коломойскому обвинения в мошенничестве и легализации полученного преступным путем имущества

    СБУ предъявила Коломойскому обвинения в мошенничестве и легализации имущества
    @ t.me/SBUkr

    Tекст: Антон Никитин

    Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения украинскому олигарху Игорю Коломойскому в мошенничестве и легализации полученного преступным путем имущества.

    В Telegram-канале Служба безопасности Украины сообщается, что по материалам СБУ и Бюро экономической безопасности фактическому владельцу крупной финансово-промышленной группы Игорю Коломойскому предъявлены обвинения в совершении преступлений. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более 13 млн долларов путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений, передает ТАСС.

    Напомним, 1 февраля Служба безопасности Украины (СБУ) и бюро экономической безопасности (БЭБ) провели в доме Коломойского обыск по делу о махинациях в «Укртатнафте». Тогда газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Зеленский принес архитекторов своего президентства в жертву США.

    Коментарии (34)
    2 сентября 2023, 22:26
    Коломойский отказался вносить залог после ареста на Украине

    Адвокат Коломойского сообщил о его отказе вносить залог и намерении подать апелляцию

    Tекст: Антон Антонов

    Арестованный судом в Киеве на два месяца украинский бизнесмен Игорь Коломойский намерен подать апелляцию, а не вносить залог, сообщил его адвокат.

    Адвокат сказал, что сторона Коломойского «подает апелляцию, ждет полный текст решения суда». «Залог не вносим», – приводит слова адвоката ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    По мнению защиты, прокуроры не представили оценок здоровья и материального состояния Коломойского, которые бы обосновывали вынесенную меру пресечения, передает РИА «Новости».

    В субботу суд отправил Коломойского под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,2 млрд рублей) по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

    Напомним, нынешний президент Украины Владимир Зеленский в прошлом был частью медиагруппы Коломойского, но вышел из-под его контроля, хотя именно Коломойский вложился в кампанию Зеленского финансово и медийно больше остальных. Эксперты указывали, что фигура Коломойского вызывала недовольство США.


    Коментарии (26)
    2 сентября 2023, 16:29
    МВД начало проверку в отношении Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС России
    МВД начало проверку в отношении Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС России
    @ Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС России.

    Ситуация связана с украинским флагом, который артистка вынесла на сцену в Бремене, где 27 июня прошел спектакль «Мой внук Вениамин» с ее участием, передает ТАСС со ссылкой на полицию.

    Отмечается, что артистке может грозить либо штраф, либо административный арест.

    Ранее с просьбой провести проверку написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Также провести проверку просила Генпрокуратура России.

    Коментарии (46)
    2 сентября 2023, 20:54
    Суд арестовал Коломойского с возможностью внесения залога

    Суд в Киеве арестовал украинского бизнесмена Коломойского с возможностью внесения залога

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине суд отправил бизнесмена Игоря Коломойского под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,2 млрд рублей), сообщили украинские СМИ.

    Суд в Киеве постановил отправить Коломойского под стражу до 31 октября, но с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен(более 1,2 млрд рублей). Украинские СМИ сообщают, что такой меры пресечения добивалась прокуратура, пишет «Московский комсомолец».

    Ранее служба безопасности Украины (СБУ) обвинила украинского олигарха Игоря Коломойского в мошенничестве и легализации полученного преступным путем имущества.

    Напомним, 1 февраля Служба безопасности Украины (СБУ) и бюро экономической безопасности (БЭБ) провели в доме Коломойского обыск по делу о махинациях в «Укртатнафте».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Зеленский принес архитекторов своего президентства в жертву США.

    Коментарии (14)
    2 сентября 2023, 12:45
    Медведев призвал относиться к Западу как к нацистской коалиции

    Зампред Совбеза Медведев призвал относиться к руководству поддерживающих Украину стран Запада как к нацистской коалиции

    Медведев призвал относиться к Западу как к нацистской коалиции
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал относиться к руководству поддерживающих Украину западных стран как к нацистской коалиции.

    Медведев отметил в своем Telegram-канале, что главари бандеровской «Украины» все чаще говорят о необходимости «привлечения к ответственности всех русских». Зампред Совбеза России подчеркнул, что под «русскими» они понимают все население нашей страны вне зависимости от национальности. «Где-то такое уже было, а?» – указал политик.

    В связи с этим он напомнил, что Киев сейчас поддерживают почти все «начальники» западных стран, в том числе США, Канады, Британии, Германии, Франции, Италии, Польши, скандинавских стран, Прибалтики, Японии, Австралии, Новой Зеландии. Медведев подчеркнул, что все они – прямые и явные пособники нацистов, и отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции, а не предаваться сладким грезам о том, как мы когда-то помиримся и заживем большой полиаморной семьей с небинарными гендерами.

    Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указал на риск прямого конфликта между НАТО и Россией из-за прокси-столкновения на Украине.

    Коментарии (11)
    3 сентября 2023, 00:19
    Минобороны объяснило правила отпусков мобилизованных

    Депутат Останина опубликовала разъяснения Минобороны о предоставлении отпусков мобилизованным

    Tекст: Антон Антонов

    Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина опубликовала ответ Минобороны России на запрос, касающийся отпусков мобилизованных в рамках специальной военной операции на Украине.

    Скан копии ответа ведомства опубликован в Telegram Останиной. Ответ дан на обращение уполномоченного по правам человека в Коми Веры Железцовой, передает РИА «Новости».

    Минобороны сообщило, что реализует меры по предоставлению отпусков мобилизованным «с учетом принятого решения об обязательном предоставлении отпусков указанной категории военнослужащих не реже одного раза в шесть месяцев продолжительностью не менее 14 суток без учета времени на проезд к месту проведения отпуска и обратно»

    Вопросом занимается начальник штаба. При этом принимаются во внимание «задачи по предназначению, стоящие перед воинской частью». Штаб формирует график отпусков, который, учитывая оперативную обстановку, могут скорректировать командиры. Отмечается, что ротация проводится с учетом поддержания боевой готовности воинских частей, участвующих в спецоперации. При этом информация о самой ротации засекречена.

    В феврале президент России Владимир Путин заявил о необходимости установить для мобилизованных, для всех участников СВО, в том числе и для добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу.

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    3 сентября 2023, 02:45
    В ООН прояснили ситуацию с возможностью подключить Россельхозбанк к SWIFT

    Дипломатические источники в ООН указали на невозможность подключить Россельхозбанк к SWIFT без согласия ЕС и США

    В ООН прояснили ситуацию с возможностью подключить Россельхозбанк к SWIFT
    @ SWIFT/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Подключение Россельхозбанка к системе расчетов SWIFT в рамках возобновления зерновой сделки не планируется, сообщили дипломатические источники в ООН.

    Источники ТАСС пояснили, что обсуждается уже озвученное ранее предложение вести «расчеты через систему SWIFT с дочерней компанией Россельхозбанка, но не с самим банком». Однако, как подчеркнули в ООН, ни организация, ни Турция сами не могут обеспечить подключение дочерней структуры Россельхозбанка к SWIFT, необходимо согласие ЕС и США. Кроме того, сам процесс может растянуться на несколько месяцев.

    Напомним, турецкое агентство Anadolu заявило, что новый пакет предложений ООН по зерновой сделке подразумевает переподключение Россельхозбанка к SWIFT и разморозку активов российских компаний. Источник в политических кругах Анкары отметил, что эти условия уже были в изначальных договоренностях, «нет оснований надеяться, что их выполнят сейчас».

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    2 сентября 2023, 17:44
    Артиллерия ВСУ нанесла удар по Токмаку

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская артиллерия ударила по городу Токмак Запорожской области, загорелся трансформатор, сообщили в администрации региона.

    ВСУ нанесли артиллерийский удар по городу Токмак, в результате попадания загорелся трансформатор на улице Короленко, на месте работают экстренные службы, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что число пострадавших при обстрелах Донецка в субботу достигло восьми человек.

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    2 сентября 2023, 12:00
    СМИ сообщили, что Зеленский примет участие в заседании СБ ООН по Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Владимир Зеленский примет участие во встрече мировых лидеров ООН в Нью-Йорке, а также в заседании Совбеза по Украине, намеченном на 20 сентября, сообщил постпред Албании при ООН Ферит Ходжа.

    По словам Ходжи, ожидается, что Зеленский примет участие в ежегодной встрече, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Guardian.

    Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН пройдет 20 сентября. В ходе мероприятия речь пойдет в том числе об обеспечении мира и безопасности Украины. Ожидается участие 99 глав государств, 48 премьер-министров и 32 министров иностранных дел.

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    2 сентября 2023, 14:15
    В Польше закрыли центр поддержки украинских беженцев

    Wyborcza: В Польше закрыли крупный центр для украинских беженцев

    Tекст: Вера Басилая

    Крупный центр для беженцев в торговом комплексе «Птак Экспо» в Надажине в Польше закрыт по указу местных властей, там находились 300 украинских мигрантов, сообщило издание Wyborcza.

    Указ о закрытии центра для беженцев был издан главой региона Тобиашем Боченьским. Местные власти заявили, что  огромные площади торгового комплекса «Птак Экспо» в Надажине использовать для содержания украинцев нерационально, при этом самих украинцев о закрытии центра не предупредили, передает Ura.ru  со ссылкой на польское издание Wyborcza.

    Пресс-секретарь Боченьского Дагмар Залевский подчеркнул, что на момент закрытия в центре было около 300 украинских беженцев, некоторые из них вернулись на Украину, о судьбе остальных ничего неизвестно.

    Между тем, в правительстве Варшавы оказались не в курсе закрытия центра.  Пресс-секретарь городской канцелярии Моника Бойт заявила, что с ними это решение не было согласовано.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что польская пресса забила тревогу о превращении страны в Укрополию в связи с огромным наплывом украинских беженцев.

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