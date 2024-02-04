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    Республиканцы стали собирать в Техасе собственную армию
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    Такера Карлсона заметили в Москве
    Число погибших при ударе ВСУ по Лисичанску выросло до 28 человек
    ВСУ получили от Запада данные для выстрела по Ил-76
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    В Госдуме назвали слова президента Польши о Крыме сигналом Украине
    Москвичей предупредили о гололеде и мокром снеге
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    15 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    26 комментариев
    4 февраля 2024, 11:35 • Новости дня

    The Guardian: Среди заключенных на Украине оказалась двухлетняя девочка

    В тюрьме на Украине нашли украинца с тату «орк» на лбу и двухлетнюю девочку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Находящиеся в украинских тюрьмах за пророссийскую позицию люди рассказали об издевательствах, пишет британское издание The Guardian.

    Издание сообщает, что один заключенный, приговоренный к 12 годам лишения свободы рассказал, что время содержания под стражей сокамерники вытатуировали ему на лбу слово «орк», передает News.ru.

    Как пишут журналисты, среди заключенных некоторые «явно подвергли опасности жизнь украинцев», но в тюрьмах также находятся люди, которые были вынуждены «принимать трудные решения». Так, среди приговоренных есть женщина, получившая пять лет тюрьмы за «оказание материально-технической помощи» во время референдума о присоединении Херсонской области.

    Кроме того, украинские чиновники держат в тюрьме двухлетнюю девочку вместе с ее 30-летней матерью Анютой Голомб, попавшую в колонию из-за передачи координат ВС России. The Guardian рассказала, что, когда малышке исполнится три года, ее отнимут у матери.

    52-летний Валентин Морой из Славянска рассказал, что сфотографировал склад, где работал, чтобы доказать своему работодателю из России целостность здания, что было воспринято СБУ, как передачу секретной информации российской разведке. 34-летнего учителя Константина Ванина арестовали после попытки уехать к друзьям в Крым. По его словам, он признал вину под давлением.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала страшным и ужасающим число россиян, находящихся «в застенках киевского режима».

    Напомним, в Госдепе США подтвердили, что журналист, блогер и американский гражданин Гонсало Лира действительно скончался в украинской тюрьме.

    О смерти Лиры одним из первых сообщил известный американский журналист Такер Карлсон, утверждавший, что Лира «подвергался пыткам в украинской тюрьме с июля».

    3 февраля 2024, 13:28 • Новости дня
    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»

    Песков: Приезд Нуланд в Киев не кончается добром для Украины

    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Приезд на Украину замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как правило, не кончается ничем хорошим для Украины, американцы продолжают провоцировать киевские власти на войну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

    Комментарий Пескова опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Представитель Кремля напомнил, что в 2014 году Нуланд «раздавала пирожки» в Киеве, и добром это не кончилось, передает ТАСС.

    Он также ответил на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя». Песков подчеркнул, что поставки США Украине не повлияют ни на ход, ни на результаты СВО, все цели будут достигнуты. По его словам, США, будучи прямым участником конфликта на Украине, продолжают провоцировать киевский режим на продолжение войны, делают больнее украинцам, американцы делают так, чтобы больше украинцев погибали.

    Ранее Нуланд во время визита в Киев заявила о «сюрпризах» для России на поле боя. Между тем, ее приезд на Украину связали с конфликтом Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.

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    3 февраля 2024, 20:40 • Новости дня
    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке

    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке дома

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Вооруженных сил России Николай Никонов помог освободить село Попасное под Луганском, сидя на чердаке дома на окраине населенного пункта.

    Так как ВСУ, используя средства радиоэлектронной борьбы, не давали российским военным пользоваться беспилотниками для разведки территории, Никонов забрался на чердак деревянного дома в ста метрах от позиций противника и при помощи бинокля и радиостанции корректировал огонь гаубиц. Об этом военнослужащий рассказал в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, передает RT.

    По словам Никонова, с чердака дома открывался прекрасный обзор на позиции ВСУ, близлежащие опушки и овраг. Остаться незамеченным офицеру не удалось – украинцы обнаружили Никонова и открыли огонь, он получил тяжелое ранение. В свою очередь, российские войска зашли на территорию села и укрепились на рубежах.

    Ранее сообщалось, что российский оператор беспилотника вывел украинского военного на подконтрольную РС России территорию, подсказав правильное направление движения через минное поле.

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    3 февраля 2024, 15:00 • Новости дня
    Педиатру запретили определенные действия за насмешку над сыном погибшего на СВО

    Суд запретил педиатру определенные действия за насмешку над сыном погибшего в СВО

    Педиатру запретили определенные действия за насмешку над сыном погибшего на СВО
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Тушинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий врачу одной поликлиник Москвы за распространение ложной информации об армии России после сделанных ею на приеме пациентов высказываний, сообщили в суде.

    В деле педиатра Буяновой говорится, что ей вменяется публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Следствие требовало ареста для врача, но суд решил наложить запрет на определенные действия, передает ТАСС.

    Суд запретил Буяновой общаться с лицами, являющимися свидетелями по делу, с их представителями и иными участниками уголовного дела,  отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет.

    Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против врача.

    О высказываниях педиатра московской поликлиники рассказала 34-летняя Анастасия, которая пришла на прием с двумя детьми. Когда один из них раскапризничался, мать объяснила: «У нас папу на СВО убили. И он тяжело переживает потерю отца».

    На что, по словам Анастасии, педиатр ответила: «Ну, милочка, чего же вы хотите, ваш муж был законной целью Украины».

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    3 февраля 2024, 17:03 • Новости дня
    Forbes: США предали Украину

    Forbes: США предали Украину, остановив поставки оружия

    Forbes: США предали Украину
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон предал Киев, ограничив поставки оружия и боеприпасов, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    «Украинские артиллерийские батареи первыми почувствовали предательство США, когда в конце декабря американская помощь Украине закончилась, а пророссийски настроенные республиканцы в Конгрессе США отказались голосовать за предложение Джо Байдена», – говорится в статье Экса в Forbes, передает РИА «Новости».

    Автор отмечает, что запасы артиллерийских и ракетных снарядов у Украины истощаются, и украинские военные вынуждены беречь их на случай самых чрезвычайных ситуаций.

    По его мнению, такое положение ВСУ позволяет силам России размещать тяжелое вооружение ближе к передовой, тогда как еще год назад «российские войска едва ли рискнули бы разместить такое количество тяжелого вооружения на столь малой площади в непосредственной близости от фронта».

    Ранее Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину.

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    3 февраля 2024, 18:10 • Новости дня
    ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут быть десятки человек

    Глава ЛНР Пасечник: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, пострадали мирные жители

    ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут быть десятки человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская армия обстреляла пекарню в городе Лисичанске Луганской народной республики, в результате пострадали несколько мирных жителей, еще десятки человек могут оставаться под завалами здания, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    «Наши враги, не имея успехов на фронте, в очередной раз нанесли удар по мирному населению Луганской народной республики. Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию», – написал Пасечник в своем Telegram-канале.

    В военной комендатуре ЛНР сообщили, что в результате удара ВСУ по пекарне погибли два человека, еще шесть пострадали и доставлены в больницу, передает ТАСС. Под завалами разрушенного здания могут находиться до 40 человек.

    На месте происшествия работают сотрудники МЧС и военной комендатуры, предпринимаются попытки спасти пострадавших, добавил Пасечник.

    В среду в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадали четыре человека.

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    3 февраля 2024, 20:57 • Новости дня
    СК: ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удар по пекарне в городе Лисичанске Луганской народной республики, в результате которого погибли восемь человек и десять получили ранения, был нанесен, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили военные следователи.

    «Военные следователи СК России зафиксировали преступления, совершенные ВФУ (вооруженные формирования Украины) в отношении мирного населения ЛНР. <…> Обстрел со стороны ВФУ производился, предположительно, из РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших продолжает уточняться», – сообщили ТАСС военные следователи СК.

    В Минздраве ЛНР сообщили, что число погибших при ударе по пекарне в Лисичанске выросло до восьми человек. Число пострадавших также увеличилось – ранены десять человек.

    По данным правительства ЛНР, еще десять мирных жителей, предположительно, обнаружены под завалами. Среди них также имеются погибшие.

    В субботу ВСУ обстреляли пекарню в городе Лисичанске Луганской народной республики. Сообщалось о семи погибших и восьми пострадаших.

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    3 февраля 2024, 15:28 • Новости дня
    Российские войска за неделю нанесли 37 ударов по центрам принятия решений ВСУ
    Российские войска за неделю нанесли 37 ударов по центрам принятия решений ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России за неделю нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, сообщили в Министерстве обороны.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, удары были нанесены с 27 января по 3 февраля по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ.

    Кроме того, уничтожены пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.

    Ранее подпольщики сообщили, что в Харькове было поражено несколько оборонных объектов ВСУ и офис, где видели военных из Швеции.

    Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные в ходе активных действий в прошлом месяце освободили населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.

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    3 февраля 2024, 18:42 • Новости дня
    В Бельгии придумали способ изымать замороженные активы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брюссель презентовал представителям западных стран и Группы семи (G7) план изъятия замороженных российских активов, пишет британская газета Financial Times (FT).

    Бельгийское правительство выступило с инициативой выпуска долговых обязательств, с помощью которых будут привлекаться средства для восстановления Украины, пишет FT, передает ТАСС.

    По задумке, коалиция, поддерживающая Киев, будет требовать от Москвы погасить долг по выпущенным обязательствам и в случае отказа будет изымать замороженные активы, пишет издание.

    «Среди прочего это позволит отложить решение вопроса о том, что будет происходить с суверенными российскими активами, хотя они и будут использованы в качестве залога», – приводит газета слова источника, знакомого с ходом переговоров.

    Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину.

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    3 февраля 2024, 13:41 • Новости дня
    Захарова предрекла канонизацию Бандеры на Украине
    Захарова предрекла канонизацию Бандеры на Украине
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова после решения ПЦУ исключить причисленного к лику святых в 16 веке Александра Невского из церковного календаря предложила ждать канонизацию Бандеры.

    «Это только начало. Ждите канонизацию Бандеры», – написала в своем Telegram-канале Захарова.

    Напомним, Раскольническая Православная церковь Украины сообщила, что решила удалить из своего церковного календаря день памяти благоверного князя Александра Невского.

    Президент России Владимир Путин заявил, что «мы так почитаем Александра Невского как святого», поскольку он «думал о том, чтобы сохранить русский народ, а затем и все народы, проживающие на территории нашей огромной страны».

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    4 февраля 2024, 01:23 • Новости дня
    «Евровидение» вызвало масштабный сбой в работе госсервисов на Украине

    Голосование на «Евровидение» вызвало масштабный сбой в работе госсервисов на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Голосование за представителя Украины на международном конкурсе песни «Евровидение» стало причиной сбоя в работе приложения украинских государственных сервисов «Дия», сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

    «Возникла огромная очередь. Прошу прощения за эту ситуацию», – написал министр в своем микроблоге, передает ТАСС.

    Он добавил, что украинские власти проведут подробный анализ и внедрят организационные изменения, «чтобы быть готовыми к подобным волнам трафика», пообещав восстановить работу приложения в течение нескольких часов.

    Федоров сообщил, что количество запросов в секунду по сравнению с прошлогодним голосованием увеличилось с 800 до 15 тыс., а пропускная способность приложения за год выросла лишь в 5 раз.

    Федоров заверил, что работа приложения будет восстановлена в течение нескольких часов и пользователи вновь получат возможность голосовать.

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    3 февраля 2024, 21:53 • Новости дня
    Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до девяти человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число погибших в результате обстрела пекарни в городе Лисичанске Луганской народной республики со стороны ВСУ выросло до девяти человек, сообщили в оперативных службах республики.

    Там добавили, что работа по разбору завалов продолжается, количество жертв может вырасти, передает ТАСС. В правительстве региона сообщили, что разбор завалов будет вестись всю ночь.

    Первый зампредседателя правительства ЛНР Юрий Говтвин назвал атаку ВСУ на пекарню в Лисичанске терактом.

    «Укрофашисты совершили очередной теракт. Мы находимся возле здания хлебопекарни, совмещенной с кафе. Выходной день – суббота, после рабочей недели жители города Лисичанска пришли в кафе, чтобы отдохнуть с семьей, поесть пирожных. В этот момент очередной теракт унес жизни наших граждан», – приводит его заявление Telegram-канал правительства республики.

    Ранее военные следователи СК России сообщили, что ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS.

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    3 февраля 2024, 15:37 • Новости дня
    Минобороны назвало число сдавшихся за неделю в плен украинских военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшую неделю 26 украинских солдат сдались в плен российским войскам, сообщило Министерство обороны России.

    «В течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск за неделю поразили семь пусковых установок ЗРК, в том числе пять С-300, французскую SAMP-T и IRIS-T производства ФРГ.

    Кроме того, поражены три радиолокационные станции ЗРК NASAMS норвежского производства, два радиолокатора ЗРК С-300, одна радиолокационная станция ЗРК IRIS-T и шесть украинских складов с боеприпасами.

    За неделю авиация и российская ПВО сбили 20 авиационных управляемых ракет, в том числе четыре противорадиолокационные ракеты HARM, авиабомбу JDAM, 53 снаряда РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха», а также 423 беспилотника.

    Всего с начала СВО уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 678 БПЛА, 462 ЗРК, 14 893 танка и других бронемашин, 1 215 РСЗО, 7 952 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 179 единиц спецтехники.

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    3 февраля 2024, 14:22 • Новости дня
    В Британии потребовали не допустить победы России на Украине

    Глава Минобороны Британии Шаппс: Мир не может позволить себе победу Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международное сообщество не может себе позволить, чтобы президент России Владимир Путин одержал победу в конфликте на Украине, заявил министр обороны Британии Грант Шаппс.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) Шаппс написал, что Британия поддерживает решение Евросоюза о выделении дополнительных средств Украине, и призвал не допустить победу России в украинском конфликте, передает РИА «Новости».

    «Великобритания решительно приветствует наших европейских партнеров, присоединившихся к нам в выделении большего финансирования для Украины. Мир не может позволить себе победу Путина», – написал министр.

    В комментариях под публикацией Шаппса призвали не провоцировать Россию и заявили, что Путин не является врагом.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в странах НАТО призывают готовиться к войне с Россией.

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    4 февраля 2024, 05:55 • Новости дня
    Белый дом выступил против помощи Израилю без новых средств для Украины

    Белый дом выступил против выделения 17,6 млдр помощи Израилю без новых средств для Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США выступила против рассмотрения в Палате представителей Конгресса США законопроекта, который предусматривает выделения финансовой помощи Израилю в размере 17,6 млрд долларов без включения в эту сумму дополнительных средств на поддержку Украины, говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Республиканцы в Палате представителей придумали новый циничный политический маневр. Безопасность Израиля должна быть священной, а не становиться предметом политической игры», – приводит сообщение Жан-Пьер ТАСС.

    Она подчеркнула, что над договоренностями в сфере национальной безопасности, при которых «обеспечивается охрана нашей границы и предоставляется поддержка жителям Украины и Израиля» администрация работала с двухпартийной группой сенаторов на протяжении «месяцев», а республиканцы создали альтернативное предложение «ак раз в свете предстоящей публикации текста законопроекта».

    Администрация США почти четыре месяца назад направила в Конгресс запрос на выделение средств для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе на общую сумму 106 млдр долларов. Целый ряд республиканцев выступили против продлжения финансовой помощи Украине.

    Ранее сообщалось, что группа конгрессменов США разработала проект закона о выделении Израилю 17,6 млрд долларов в качестве помощи, при этом пакет не предполагает выделение помощи Украине.

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    3 февраля 2024, 17:23 • Новости дня
    В Киевской области военкомы избили мужчину на глазах у полицейского

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сотрудники военкомата в Киевской области во время вручения повестки избили мужчину на глаза у сотрудника полиции, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на родственницу пострадавшего.

    Девушка рассказала, что ее отца вытащили из машины и избили, а у матери в это время забрали телефон. Сотрудник полиции стоял рядом и не реагировал, передает ТАСС.

    В Броварском районном управлении полиции сообщили, что по факту избиения начато досудебное расследование.

    Ранее сообщалось, что в поисках уклонистов на Украине стали использовать дроны.

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      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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