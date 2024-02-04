В тюрьме на Украине нашли украинца с тату «орк» на лбу и двухлетнюю девочку

Tекст: Дмитрий Зубарев

Издание сообщает, что один заключенный, приговоренный к 12 годам лишения свободы рассказал, что время содержания под стражей сокамерники вытатуировали ему на лбу слово «орк», передает News.ru.

Как пишут журналисты, среди заключенных некоторые «явно подвергли опасности жизнь украинцев», но в тюрьмах также находятся люди, которые были вынуждены «принимать трудные решения». Так, среди приговоренных есть женщина, получившая пять лет тюрьмы за «оказание материально-технической помощи» во время референдума о присоединении Херсонской области.

Кроме того, украинские чиновники держат в тюрьме двухлетнюю девочку вместе с ее 30-летней матерью Анютой Голомб, попавшую в колонию из-за передачи координат ВС России. The Guardian рассказала, что, когда малышке исполнится три года, ее отнимут у матери.

52-летний Валентин Морой из Славянска рассказал, что сфотографировал склад, где работал, чтобы доказать своему работодателю из России целостность здания, что было воспринято СБУ, как передачу секретной информации российской разведке. 34-летнего учителя Константина Ванина арестовали после попытки уехать к друзьям в Крым. По его словам, он признал вину под давлением.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала страшным и ужасающим число россиян, находящихся «в застенках киевского режима».

Напомним, в Госдепе США подтвердили, что журналист, блогер и американский гражданин Гонсало Лира действительно скончался в украинской тюрьме.

О смерти Лиры одним из первых сообщил известный американский журналист Такер Карлсон, утверждавший, что Лира «подвергался пыткам в украинской тюрьме с июля».