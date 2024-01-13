В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.6 комментариев
Госдеп США подтвердил смерть Лиры
Журналист, блогер и американский гражданин Гонсало Лира действительно скончался в украинской тюрьме, это подтвердили в государственном департаменте Соединенных Штатов.
Госдеп подтвердил гибель американского гражданина РИА «Новости».
Он не указал дополнительные сведения об умершем, указав на необходимость уважать интересы семьи журналиста.
Ранее другой американский журналист Такер Карлсон заявил, что на Украине умер Гонсало Лира. Он утверждал, что Лира «подвергался пыткам в украинской тюрьме с июля».