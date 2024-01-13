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    Медведев: Размещение британских войск на Украине будет означать объявление войны России
    Эстонская разведка признала серьезный ущерб от ударов России по объектам Украины
    На Украине признались в отправке на фронт новобранцев без подготовки
    Группа моряков с Украины попала в плен к хуситам
    Cуд удовлетворил иск Газпрома к «Нафтогазу Украины»
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении авиационных ракет «MALD»
    Британия объявила о дополнительной поставке дальнобойных ракет Украине
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    7 комментариев
    13 января 2024, 01:11

    Госдеп США подтвердил смерть Лиры

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Журналист, блогер и американский гражданин Гонсало Лира действительно скончался в украинской тюрьме, это подтвердили в государственном департаменте Соединенных Штатов.

    Госдеп подтвердил гибель американского гражданина РИА «Новости».

    Он не указал дополнительные сведения об умершем, указав на необходимость уважать интересы семьи журналиста.

    Ранее другой американский журналист Такер Карлсон заявил, что на Украине умер Гонсало Лира. Он утверждал, что Лира «подвергался пыткам в украинской тюрьме с июля».

    12 января 2024, 15:59
    Медведев: Размещение британских войск на Украине будет означать объявление войны России
    Медведев: Размещение британских войск на Украине будет означать объявление войны России
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России, с таким предостережением выступил заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев в связи с визитом британского премьера Риши Сунака в Киев.

    Медведев в своем Telegram-канале также задался вопросом о том, как западная общественность отнеслась бы к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями Белгорода.

    «Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», – написал Медведев.

    Ранее в пятницу Сунак сообщил в соцсетях о том, что прибыл в Киев.

    Коментарии (71)
    12 января 2024, 15:29
    Cуд удовлетворил иск Газпрома к «Нафтогазу Украины»
    Cуд удовлетворил иск Газпрома к «Нафтогазу Украины»
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Газпрома к «Нафтогазу Украины» о запрете продолжения разбирательств в Международном арбитражном суде и Международной торговой палате.

    Суд также постановил взыскать с «Нафтогаза» в пользу Газпрома порядка 150 млн долларов в случае, если запрет российского суда исполнен не будет, передает ТАСС.

    Соответствующий иск в российский суд от Газпрома был подан 18 декабря.

    В апреле прошлого года Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить «Нафтогазу» 5 млрд долларов за потерю активов в Крыму.

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    12 января 2024, 18:32
    Группа моряков с Украины попала в плен к хуситам
    Группа моряков с Украины попала в плен к хуситам
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Четверо украинских моряков находятся в плену у мятежников-хуситов в Йемене, заявил президент страны Владимир Зеленский.

    Зеленский утверждает, что Киев работает над их возвращением, передает ТАСС.

    После обострения конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря. По данным командования армии США, хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов.

    Напомним, в ночь с 11 на 12 января ВС США и Британии, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты «Ансар Аллах» в Йемене.

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    12 января 2024, 17:57
    Украина и Британия подписали договор о гарантиях безопасности
    Украина и Британия подписали договор о гарантиях безопасности
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности, обязательства Лондона по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО.

    Речь в договоре идет об обмене разведывательной информацией, сотрудничестве в сфере кибербезопасности, обучении медиков и военных, а также кооперации в оборонной промышленности. Документ также обязывает Британию предоставить Киеву быструю поддержку в случае еще одного конфликта с Россией, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил в соцсетях о том, что прибыл в Киев.

    Заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

    Коментарии (38)
    12 января 2024, 03:42
    Зеленский обвинил республиканцев в нежелании помочь украинским пенсионерам
    Зеленский обвинил республиканцев в нежелании помочь украинским пенсионерам
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию кандидата в президенты США, губернатора Флориды Рона Десантиса и республиканцев из Конгресса, блокирующих выделение помощи Украине.

    По его словам, любое промедление ставит под удар уязвимые категории населения, а Десантис молодой и «не понимает, что такое поддерживать пенсионеров» в воюющей стране, передает РИА «Новости».

    Зеленский добавил, что когда Десантис станет пенсионером, он поможет ему за то, что США помогали украинским пенсионерам.

    Ранее губернатор Флориды Рон Десантис назвал многомиллиардную помощь Киеву «нелепой тратой средств налогоплательщиков».

    Коментарии (49)
    12 января 2024, 18:14
    Британия объявила о дополнительной поставке дальнобойных ракет Украине

    Премьер Британии Сунак пообещал поставить Украине дальнобойные ракеты и артиллерийские снаряды

    Британия объявила о дополнительной поставке дальнобойных ракет Украине
    @ MBDA/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов, сообщил британский премьер-министр Риши Сунак.

    Премьер Британии объявил, что Украине будет поставлен самый большой с момента начала войны пакет военной помощи на  2,5 млрд фунтов стерлингов (3,19 млрд долларов). В него войдут оборудование к ПВО, противотанковое оружие, ракеты дальнего радиуса действия, тысячи артиллерийских снарядов, а также подготовка еще тысяч украинских военнослужащих, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности.

    Заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

    Коментарии (28)
    12 января 2024, 11:51
    Медведев сформулировал философию украинской элиты

    Медведев: Бандеровцы воровали, воруют и будут воровать, в этом философия украинской элиты

    Медведев сформулировал философию украинской элиты
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Продажные бандеровцы воровали, воруют и будут воровать, в этом заключается философия украинской элиты, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале написал, что новый фронт, открытый американцами в Йемене, призван в том числе отвлечь внимание от их «проблемных киевских подопечных», которые оказались не «святыми патриотами», а «банальными и бескомпромиссными ворюгами, которые расхищают огромные средства на оружие».

    Так зампред СБ России отреагировал на публикацию The New York Times, согласно которой военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов. «Теперь американские кукловоды опасаются, что оружие могли украсть и отдать контрабандистам либо кто-то из их гнилой камарильи, либо киевские рвачи», – отметил Медведев.

    «Воровство у продажных бандеровцев в крови на генетическом уровне. Они воровали, воруют и будут воровать. (…) Так что выделяйте им свои миллиарды, господа хорошие из ЕС и из-за океана. Все будет с блеском с… разворовано в кратчайшие сроки», – заключил зампред Совета безопасности России.

    Коментарии (3)
    12 января 2024, 14:34
    Глава военной разведки Украины заявил об усталости общества от военного конфликта
    Глава военной разведки Украины заявил об усталости общества от военного конфликта
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское общество устало от конфликта, в военной среде начинает нарастать дефицит личного состава, заявил французской газете Le Monde начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    По его словам, усталость от конфликта проявляется как на индивидуальном уровне, так и на уровне всего общества, передает ТАСС. Буданов отметил, что увеличивается также дефицит военнослужащих, хотя на данный момент, по его мнению, это не критично.

    Начальник ГУР заметил, что решение именно этих вопросов является одной из ключевых задач украинских властей.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сформулировал философию украинской элиты, которая «воровала, ворует и будет воровать».

    Коментарии (19)
    12 января 2024, 07:15
    На Западе потребовали от Украины призвать уехавших и женщин

    Генерал Бен Ходжес потребовал от Киева мобилизовать женщин

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина должна активнее призывать на военную службу женщин и уехавших граждан, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу ProUA.

    По его словам, на Украине есть достаточно людей, но ВСУ не провели хорошую кампанию по мобилизации и приоритетом для украинского правительства сейчас должно стать привлечение этих молодых мужчин женщин, передает РИА «Новости».

    Ходжес добавил, что женщины могут служить на гораздо большем количестве должностей, чем считают в ВСУ, например, в артиллерии, инженерных или танковых войсках.

    Он подчеркнул также, что Украина могла бы активнее требовать выдачи мужчин, находящихся в Польше, Румынии и Германии.

    Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ему не хватает людей в армии, и призвал депутатов Верховной Рады пойти на фронт.

    Коментарии (7)
    12 января 2024, 19:57
    Украинская певица решила судиться с фигуристкой Валиевой из-за песни

    Украинская певица решила подать в суд на Камилу Валиеву из-за песни

    Украинская певица решила судиться с фигуристкой Валиевой из-за песни
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская певица Христина Соловий устроила скандал из-за того, что в российском ледовом шоу фигуристка Камила Валиева каталась под ее песню «Тримай» («Держи»).

    Соловий обратилась к своим подписчикам с просьбой найти организаторов шоу, с которыми она могла бы судиться. По словам певицы, несмотря на то что Валиева каталась под песню с русскими словами, она не могла использовать в номере композицию, потому что Соловий не давала разрешения на ее использование, пишет «Московский комсомолец».

    Ранее украинский рэпер Аким Апачев исполнил песню «Пливе кача» на украинском языке в новогоднем эфире Первого канала.

    Коментарии (10)
    12 января 2024, 12:10
    В Британии рассказали о шоке в НАТО после ударов России по Украине

    Британский аналитик Меркурис заявил, что массированные удары ВС России по Украине вызвали шок в НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Массированные удары российских военных по военным объектам на Украине шокировали представителей НАТО, заявил на YouTube-канале The Duran британский аналитик Александр Меркурис.

    По его словам, в течение трех недель прошли три серии мощных авиаударов, которые оказались абсолютно разрушительными и вызвали шок во всем Североатлантическом альянсе, передает РИА «Новости».

    Меркурис отметил, что российские удары свели на нет усилия НАТО – имеются в виду поставки альянса трети собственных зенитных ракет и лучших радаров ради укрепления противовоздушной обороны Украины.

    «Даже Зеленский (президент Украины Владимир, – прим. ВЗГЛЯД) признает, что ПВО Украины находится на грани истощения», – заключил он.

    Ранее аналитик заявил, что массированные авиаудары России привели к катастрофическим последствиям на Украине.

    Коментарии (7)
    12 января 2024, 21:20
    В Киеве заявили о массовом уничтожении Россией мостов на Украине

    Киевский эксперт Жирохов заявил, что ВС России подрывают мосты на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Российская авиация и артиллерия уничтожают мосты на Украине для создания логистических проблем ВСУ, заявил киевский военный эксперт Михаил Жирохов в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

    Аналитик заявил, что Российская армия в последнее время наносит мощные удары по коммуникациям – мостам, уничтожают их всеми средствами, в том числе при помощи авиации, передает РИА «Новости».

    Жирохов считает, что, уничтожив мосты, Москва сможет создать зону безопасности, чтобы предотвратить ракетные атаки ВСУ по территории России.

    Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что массированные удары российских военных по военным объектам на Украине шокировали представителей НАТО.

    Аналитик заявил, что Россия нанесла колоссальный ущерб системе ПВО Украины тремя массированными ракетными ударами.

    Коментарии (11)
    12 января 2024, 18:52
    На Украине признались в отправке на фронт новобранцев без подготовки

    Глава фракции «Слуга народа» Арахамия признал, что мобилизованных украинцев отправлял на фронт без подготовки

    На Украине признались в отправке на фронт новобранцев без подготовки
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Вера Басилая

    Многих украинских новобранцев отправили на фронт слабо подготовленными к боевым действиям, критерии повышения уровня подготовки военнообязанных будут прописаны в новом законе, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

    Арахамия не стал отрицать, что, когда новобранцы попадали на передовую, неоднократно оказывалось, что вместо подготовки они просто расстреляли два рожка, передает RT.

    Он отметил, что в рекомендацию к законопроекту о мобилизации внесли положение о том, что должен быть обязательный курс подготовки с такими критериями, чтобы «обученные солдаты сохранили жизнь». По его словам, имеющиеся на данный момент наработки в законопроекте не устраивают общество и парламент, передает РИА «Новости».

    Ранее в украинском парламенте внезапно отвергли скандальный законопроект об усиленной мобилизации. Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие изменения могут внести в этот документ.

    Коментарии (3)
    12 января 2024, 10:43
    В Госдуме цитатой из Станиславского ответили на заявление США о прекращении помощи Киеву

    Депутат Госдумы Ивлев прокомментировал цитатой Станиславского заявление США о прекращении помощи Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев скептически отреагировал на заявление США о прекращении помощи Киеву.

    «Пока по Станиславскому (театральный режиссер Константин Станиславский – прим ВЗГЛЯД): «Не верю!», цитирует его РИА «Новости».

    Ивлев отметил, что мировая практика уже показала, как ловко в США «умеют наводить туман войны».

    В этой связи, по мнению депутата, могут появиться на свет новые программы помощи, найдутся и дополнительные финансы.

    При этом Ивлев подчеркнул, что это возможно только в том случае, если это будет выгодно самим Штатам.

    В заключение депутат от Крымского региона заметил, что остановка в предоставлении помощи могла бы послужить закономерным шагом и уроком для правительства Киева, предавшего интересы украинцев ради Запада.

    Накануне Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину в связи с отсутствием бюджета на такие программы.

    Газета The New York Times сообщала, что военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов.

    Коментарии (0)
    12 января 2024, 20:24
    Украинцы попали в плен в Сомали

    МИД Украины: В плену у террористов в Сомали находятся четверо украинцев

    Украинцы попали в плен в Сомали
    @ REUTERS/Morteza Nikoubazl

    Tекст: Вера Басилая

    В плену у боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб» в Сомали находятся четверо граждан Украины, они были членами экипажа вертолета ООН, на который было совершено нападение, сообщил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.

    Украинский дипломат подтвердил, что граждане Украины были захвачены на территории Сомали, они были членами экипажа вертолета миссии ООН, который потерпел крушение, их личности установлены, передает ТАСС.

    По словам Николенко, на борту вертолета, который принадлежал частной украинской компании и выполнял перевозку по контракту ООН, помимо украинцев находились еще пять иностранцев.

    Ранее сообщалось, что боевики из радикальной группировки «Аш-Шабаб» захватили экипаж вертолета ООН, который совершил вынужденную посадку из-за неполадки, которая могла привести к взрыву в воздухе.

    Портал Garowe отметил, что террористы убили одного человека и шестерых взяли в заложники, а вертолет миссии ООН сожгли.

    Коментарии (3)
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