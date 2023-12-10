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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Линия фронта проходит через историю

    Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.

    8 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов «Скажите спасибо, что живыми отпускаем»

    До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около тринадцати с половиной тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.

    11 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Одиночество США могут понять только русские

    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

    24 комментария
    10 декабря 2023, 16:40

    СБУ объяснила арест гражданина США на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Гражданин США и Чили, блогер Гонсало Лира пытался бежать от правосудия, его задержали в рамках законодательства, заявили в Службе безопасности Украины.

    Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск попросил украинского президента Владимира Зеленского объясниться насчет содержания в заключении в украинской тюрьме Лиры, который ранее критиковал в соцсетях, передает РИА «Новости».

    В СБУ прокомментировали пост Маска. Утверждается, что Лира был задержан в мае 2023 года, когда СБУ разоблачила его в Харьковской области. В заявлении говорится, что задержанный систематически оправдывал спецоперацию, в своих видео поддерживал Россию.

    Позднее блогеру было предъявлено обвинение по статье «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников». Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, а затем, после внесения залога, отпустили блогера под домашний арест.

    СБУ утверждает, что в июле блогер якобы нарушил «закон и попытался бежать от правосудия». На собственном мотоцикле он пытался уехать за границу через пункт пропуска Украины с Венгрией.

    В настоящее время блогер находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе.

    Ранее журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X разместил видеозапись очередного эпизода своего шоу, в котором рассказывается о Лире. В посте журналист также указал, что Лира «подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля за преступление», состоящее в «критике» Зеленского.

    9 декабря 2023, 17:58
    Захарова сыронизировала в ответ на просьбу жены Зеленского к Западу

    Захарова сыронизировала в ответ на просьбу жены Зеленского к Западу продолжить оказывать помощь Украине

    Захарова сыронизировала в ответ на просьбу жены Зеленского к Западу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Супруга украинского президента Елена Зеленская, вероятно, заждалась новогодних подарков, по этой причине она попросила западные страны продолжать оказывать помощь киевскому режиму, пошутила представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на интервью первой леди Украины, в котором та попросила страны Запада продолжить оказывать помощь украинскому руководству.

    Брендовые бутики в преддверии зимних праздников заждались своих постоянных клиентов, сыронизировала дипломат.

    Напомним, Елена Зеленская в интервью заявила, что ее страна нуждается в помощи, и ей «больно видеть признаки того», что «страстное желание помочь может угаснуть».

    Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что супруга украинского лидера в ходе визита в Нью-Йорк за вечер потратила в ювелирном магазине свыше 1 млн долларов.

    Коментарии (18)
    10 декабря 2023, 05:59
    В ВСУ заявили о необходимости отступить на запад

    Украинский офицер Грин: Киеву придется сдать несколько позиций из-за неудобства обороны

    В ВСУ заявили о необходимости отступить на запад
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженным силам Украины придется сдать некоторые территории и отступать на запад из-за наметившейся для ВСУ «плохой тенденции», заявил офицер ВСУ Арти Грин в интервью политическому обозревателю Юрию Романенко.

    Грин пожаловался, что у ВСУ сложилась плохая ситуация, когда придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола для того, чтобы минимизировать свои потери, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что  войскам Украины придется обороняться «все дальше и дальше на запад».

    Ранее жительница Херсона рассказала, что солдаты ВСУ открыто грабят жилые дома и квартиры, а свои действия объясняют тем, что ничего не хотят оставлять русским.

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    10 декабря 2023, 07:10
    Минобороны России впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО
    Минобороны России впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО
    @ mil.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Модернизированные вертолеты Ка-52М в зоне специальной военной операции нанесли удар по позициям ВСУ на Донецком направлении в зоне СВО, сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что вертолеты Ка-52М выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника, уничтожены пункт управления и бронетехникат ВСУ, передает РИА «Новости».

    По словам летчика вертолета Ка-52М с позывным «Оса», противник не оказал сопротивления, и экипажи вернулись без происшествий.

    Ранее самолеты группировки российских войск «Запад» нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала о трех принципальных улучшениях вертолетов Ка-52М.

    Коментарии (4)
    10 декабря 2023, 01:57
    В Италии нашли «безопасного» преемника Зеленского

    Antidiplomatico: Безопасным для Зеленского преемником станет глава его офиса Ермак

    В Италии нашли «безопасного» преемника Зеленского
    @ Ukraine President's Office/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава администрации президента Украины Андрей Ермак станет самым безопасным преемником для Владимира Зеленского, пишет итальянское издание Antidiplomatico.

    Авторы  материала считают, что выдвижение Ермака на должность президента Украины обеспечит Зеленскому более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить отличную возможность для такой смены караула, передает РИА «Новости» со ссылкой на Antidiplomatico.

    Издание пишет, что остальные кандидаты представляют угрозу политической карьере и жизни Зеленского, в то время как менее половины украинцев испытывают доверие к Ермаку.

    Ранее украинское издание «Страна» со ссылкой на результаты исследования группы «Рейтинг» сообщило, что если бы парламентские выборы на Украине состоялись в ближайшее время, на них победила бы гипотетическая партия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

    Украинские СМИ писали, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но, чтобы в них не участвовал Залужный.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто и зачем в Киеве начал игру против Зеленского.

    Коментарии (5)
    9 декабря 2023, 19:32
    GT: Мирные переговоры могут стать новым этапом конфликта на Украине
    GT: Мирные переговоры могут стать новым этапом конфликта на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Конфликт на украинской территории начал переходить на следующий этап, в ходе которого могут стартовать мирные переговоры, утверждает китайское издание Global Times.

    Новое контрнаступление ВСУ маловероятно из-за финансовых, физических и стратегических издержек предыдущего, и это открывает возможность для возобновления мирных переговоров, утверждает Global Times, передает РИА «Новости».

    Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный указывал на безвыходную ситуацию, киевский режим и его западные партнеры не предугадали такого варианта развития событий, что повлекло за собой просчеты.

    Издание отмечает, что разногласия в конгрессе США по финансированию Украины также могут говорить о полном прекращении помощи Киеву.

    Напомним, в США выступили против помощи Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления.

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    9 декабря 2023, 23:29
    Французский политик заявил о намерении США «сжечь дотла» Украину

    Французский политик Филиппо заявил о намерении США отказаться от Украины и сжечь ее дотла

    Французский политик заявил о намерении США «сжечь дотла» Украину
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США скоро откажутся от Украины и сожгут ее дотла, Вашингтону и Киеву больше не по пути, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Политик высказал свое мнение о будущем Украины в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). По его словам, в медиапространстве в отношении Украины наблюдается резкий поворот, что говорит о том, что СМИ осознали конец «марионетки США», передает RT.

    Филиппо считает, что США скоро откажутся от Украины и сожгут дотла, потому что теперь Вашингтону и Киеву не по пути, о чем политик предупреждал еще полтора года назад.

    Напомним, в США выступили против помощи Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления.

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

    Wall Street Journal сообщило, что киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года.

    Коментарии (6)
    10 декабря 2023, 12:18
    Игнат назвал количество требуемых для ВСУ боевых самолетов

    Игнат: Украина хотела бы получить 150 самолетов от стран Запада

    Игнат назвал количество требуемых для ВСУ боевых самолетов
    @ Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина хотела бы получить от Запада 150 боевых самолетов для замены техники советского производства в вооруженных силах страны, сообщил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

    В ответ на вопрос о том, сколько самолетов Киев может потенциально получить от западных партнеров, Игнат заявил, что речь идет о 150 самолетах, чтобы полностью заменить парк советской техники, передает ТАСС.

    По его словам, основным боевым самолетом, который должны предоставить Украине, станет американский F-16.

    Ранее Игнат заявил, что устаревшая линейка истребителей F-16 не сможет противостоять российскому самолету Су-35 и обеспечить вооруженным силам Украины преимущество в воздухе.

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    9 декабря 2023, 20:50
    При сбросе взрывчатки с украинского дрона в Донецке пострадали шесть человек

    Кулемзин: При сбросе взрывчатки с украинского дрона в Донецке ранены шесть человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Донецке шестеро мирных граждан ранены при сбросе взрывчатки с украинского беспилотника, заявил мэр города Алексей Кулемзин в субботу.

    Дрон сбросил бомбу в Петровском районе, на улице Добровольского, возле ТК «Галактика», уточнил градоначальник в своем Telegram-канале.

    Ранены мужчины 1972, 1978, 1983, 1997 и 2003 годов рождения, а также женщина 1982 года рождения.

    До этого в субботу ВСУ обстреляли ракетами Макеевку, там произошел пожар.

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    10 декабря 2023, 03:50
    Появились фотографии отдыхающих в Европе детей Кличко

    Tекст: Вера Басилая

    Военкор Андрей Руденко показал, как сыновья мэра Киева Виталия Кличко отдыхают в Европе во время мобилизации на Украине.

    Руденко опубликовал фотографии сыновей Кличко в Telegram-канале. Судя по кадрам, юноши предпочитают проводить время в барах и ресторанах, веселиться с друзьями.

    Военкор обратил внимание, что пока простые украинцы «гниют в окопах», дети украинских чиновников отдыхают в Европе.

    Ранее полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что украинских чиновников необходимо отправить на фронт из-за нехватки военных кадров.

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    10 декабря 2023, 07:34
    На Украине признались в призыве ограниченно годных в штурмовики ВСУ

    Депутат Костенко: Ограниченно годные призывники становятся штурмовиками ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ отправляют в штурмовые подразделения ограниченно годных призывников, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью украинскому НТА.

    Украинский депутат признал, что призывник является ограниченно годным только для военкомата, а в армии на себя бронежилет надеть не может, потому что просто не в состоянии его нести, передает РИА «Новости».

    По словам Костенко, в военкомате ограниченно годным призывникам должны давать штабные и тыловые должности, но в военных частях поступают иначе, что негативно сказывается на притоке добровольцев в вооруженные силы.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что мобилизация на Украине будет сложной, а ее пропаганда будет изменена.

    Коментарии (10)
    10 декабря 2023, 01:27
    Венгерские перевозчики решили присоединиться к протестам на границе с Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Демонстрации венгерских перевозчиков пройдут на КПП «Захонь-Чоп» на границе с Украиной, поскольку украинские дальнобойщики разоряют логистические предприятия страны, заявил глава Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков (MKFE) Тивадар Арваи.

    Арваи отметил, что после появления украинских перевозчиков на рынке ЕС сотни венгерских предприятий оказались на грани разорения. Пробег украинских грузовиков по венгерским дорогам увеличился на 30%, а венгерский снизился на 4%, передает РИА «Новости».

    Глава ассоциации отметил, что Венгрия обратилась в Евросоюз с требованием пересмотреть свое соглашение с Украиной и учесть интересы стран-членов ЕС и не допустить, чтобы украинские перевозчики появились в Евросоюзе в основном с деловыми целями.

    Месяц назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.

    Ранее СМИ сообщили, что протесты перевозчиков на границах Польши и Словакии с Украиной привели к тому, что на венгерско-украинской границе образовалась очередь из более чем 1,4 тыс. грузовиков.

    Союз словацких автомобильных перевозчиков решил присоединиться к протесту польских коллег на границе с Украиной.

    Украина решила вывозить застрявшие на границе с Польшей грузовики поездами.

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    9 декабря 2023, 19:00
    Депутат ЕП Уоллес: Евросоюз создает «долговую ловушку» для Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим стал «заложником» Европейского союза, поскольку тот потратил на разжигание российско-украинского конфликта гигантские средства, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

    Евросоюз создает «колониальную долговую ловушку» для Украины, он способствует разрушению этого государства, заявил Уоллес, передает РИА «Новости».

    По его словам, ЕС вложил миллиарды евро в разжигание конфликта, украинская армия потеряла свыше 200 тыс. человек, а земли Украины разворованы иностранными компаниями.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что ВСУ за полгода так называемого контрнаступления потеряли более 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц вооружения.

    Коментарии (3)
    9 декабря 2023, 17:38
    Страны ЕС начали переживать, что Украина не получит в ближайшее время активы России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны Европейского союза переживают, что Украина в ближайшее время не сможет получить конфискованные российские активы, пишет агентство Reuters со ссылкой на МИД Германии.

    Отмечается, что между членами ЕС существуют серьезные разногласия по поводу судьбы российских активов, передает РИА «Новости».

    Также нельзя перевести доходы от активов напрямую в европейский бюджет, а Венгрия вовсе может наложить вето на эту инициативу.

    Поэтому Киев может не рассчитывать на эти средства в ближайшее время.

    Ранее страны G7 заявили, что изучат все доступные способы помочь Украине «получить компенсацию» от России.

    Коментарии (0)
    10 декабря 2023, 15:29
    Генерал бундесвера: Результаты выборов в США не повлияют на помощь ФРГ Киеву

    Генерал бундесвера Бройер: Результаты выборов в США не повлияют на помощь ФРГ Киеву

    Генерал бундесвера: Результаты выборов в США не повлияют на помощь ФРГ Киеву
    @ Ting Shen/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На помощь, оказываемую Германией Украине, не повлияет то, кто станет следующим президентом США, заявил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.

    В интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Бройер заявил, что в следующем году Берлин поставит Киеву порядка 200 тыс. артиллерийских снарядов вне зависимости от результатов президентских выборов в США, передает ТАСС.

    «Я, как и прежде, вижу необходимость поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо, каким бы ни был исход выборов в США», – сказал генерал.

    Ранее депутат Бундестага Сара Вагенкнехт сравнила Украину с бездонной бочкой.

    Коментарии (13)
    9 декабря 2023, 20:38
    В Кривом Роге прогремел взрыв

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины произошел взрыв, сработала противовоздушная оборона, сообщил глава военной администрации города Александр Викул.

    Викул заявил, что «все нормально» касательно звука взрыва, который слышали горожане, и поблагодарил ПВО, передает РИА «Новости».

    Ранее о взрывах в Кривом Роге сообщалось 4 декабря.

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