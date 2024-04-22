Госдеп обвинил власти Украины в нарушении прав человека

Госдепартамент США признал многочисленные нарушения прав человека со стороны официальных лиц на Украине

Tекст: Антон Антонов

В докладе госдепартамента о ситуации с правами человека в мире по состоянию на конец 2023 года говорится, что получены «достоверные сообщения» о похищениях, пытках, жестоком, бесчеловечном и унижающем достоинство обращении, угрожающих жизни условиях содержания в тюрьмах на Украине, передает РИА «Новости».

Кроме того, имели место случаи произвольных арестов и задержаний, проблемы с независимостью судебной системы, ограничения свободы выражения, в том числе, журналистов. Также подчеркивается «серьезная коррупция в правительстве».

Указывается на «серьезное вмешательство в свободу мирных собраний и объединений, ограничения свободы передвижения». На Украине выявлено широкомасштабное гендерное насилие, систематические ограничения свободы объединений работников, «наихудшие» формы детского труда.

Как заявил Госдеп, часть проблем связана с режимом военного положения. Вашингтон считает, что украинские власти зачастую не давали адекватный ответ на ситуацию для установления личности виновных чиновников и привлечения их к ответственности.

Кроме того, Госдеп заявил, что Россия также допускала нарушения прав человека в рамках конфликта на Украине.

В марте в ООН опубликовали доклад, в котором признается, что власти Украины пытают людей, подозреваемых ими в сотрудничестве с Россией.