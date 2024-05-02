FT: Новые антироссийские санкции Вашингтона затронут банки за пределами США

Financial Times: Новые антироссийские санкции Вашингтона затронут лица и банки за пределами США

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, санкции могут затронуть одно или несколько неамериканских финансовых учреждений, которые участвуют в совершении значительных сделок, связанных с оборонной промышленностью с участием России, передает ТАСС.

Как отметил партнер юридической фирмы Paul Weiss Роберто Гонсалес, ограничения грозят любому банку, совершившему операцию, каким-либо образом касающуюся России.

При этом финансовые учреждения планируют следить за подозрительной деятельностью и потенциальными нарушениями экспортного контроля США.

Как замечают эксперты газет, для банков это станет новым вызовом, так как «исторически этой области финансовые институты не уделяли особого внимания».

Более того, финансовые учреждения обязаны будут пересмотреть и обновить свои процессы для того, чтобы исполнять правило «знай своего клиента» и уточнять, подвергаются ли бенефициарные владельцы санкциям.

Как заявил представитель консалтинговой компании Guidepost Solutions Эрик Янг, санкционные ограничения в этом случае могут повлиять на широкий спектр операций – от платежей до торгового финансирования, оказав, в свою очередь, негативное воздействие на широкую банковскую экосистему продавцов, поставщиков и других контрагентов.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что очередные американские санкции против России должны подорвать российское производство энергии, в частности проект «Арктик СПГ – 2».