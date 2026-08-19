Автоконцерн Hyundai зарегистрировал три новых товарных знака в России

Роспатент одобрил заявки компании Hyundai на регистрацию трех товарных знаков

Tекст: Мария Иванова

Соответствующая информация появилась в электронной базе Роспатента, передает РИА «Новости».

Автомобильный бренд подал документы на оформление логотипа и фирменных эмблем в августе 2025 года, а спустя год ведомство вынесло положительное решение.

Одобрение заявок позволяет корпорации легально реализовывать автомобильные ковры и заниматься организацией соревнований. Кроме того, фирма получила право оказывать услуги по приготовлению напитков и пищи, а также проводить обучение водителей.

В конце 2023 года руководство Hyundai Motor постановило продать производственную площадку в Петербурге отечественному предприятию «Арт-Финанс». Сделка официально завершилась в начале 2024 года. При этом корейская сторона сохранила за собой право обратного выкупа завода в течение двух лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Роспатент одобрил регистрацию шести товарных знаков южнокорейского автоконцерна.

Месяцем ранее компания получила права на четыре логотипа для ремонта машин и продажи еды.

В феврале автопроизводитель окончательно отказался от обратного выкупа своего бывшего завода в Санкт-Петербурге.