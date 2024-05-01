На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка, которую предлагалось не прекращать, пока правительство не примет восьмичасовой рабочий день. Ответ был прост – рабочих начали бить.0 комментариев
В Госдепе назвали цель новых санкций против России
Госдеп США: Санкции в отношении России направлены против «Арктик СПГ – 2»
Очередные американские санкции против России должны подорвать российское производство энергии, в частности проект «Арктик СПГ – 2», заявил госдепартамент США.
Администрация США продолжит вносить в списки организации, участвующие в развитии производства и экспорта энергоресурсов России, заявили в госдепе, передает ТАСС.
Раздел пояснительного документа, где идет об этом речь, называется «Подрыв будущего производства энергии, металлов и горнодобывающей промышленности».
США намерены ограничить производственные и экспортные возможности «Арктик СПГ – 2» и поддержку проекта третьими сторонами. Прежние ограничения уже затруднили производство энергии в рамках проекта и значительно увеличили его стоимость.
Между тем в минфин США сообщил о введении санкций против компаний из Азербайджана, Бельгии, КНР, ОАЭ, Словакии и Турции за помощь в обходе антироссийских санкций.
Санкции распространили на зарегистрированную в Брюсселе финансово-инвестиционную группу GIF SA, а также на трех физлиц, проживающих там – Романа, Руслана и Виктора Лабиных.
Санкции также введены против словацкой Carovilli Trading Sro из Братиславы и азербайджанской Lahic Energy Mahdud Masuliyyatli Camiyyati.
Соединенные Штаты сообщили о введении очередных антироссийских рестрикций, они вводятся против физических лиц и организаций, обновленный список обнародовал американский минфин.
Ранее в среду США объявили о введении очередных антироссийских рестрикций.