Путин заявил о необходимости укреплять российский суверенитет

Tекст: Елизавета Шишкова

Главной темой встречи стала реализация плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года, передает РИА «Новости».

В ходе мероприятия глава государства обратил внимание на важность всестороннего развития страны. «Вновь хотел бы подчеркнуть, нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере», – сказал президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Кремля анонсировала заседание Госсовета по плану структурных изменений в экономике до 2030 года.

Неделей ранее глава государства назвал скорость внедрения инноваций главным условием развития и суверенитета страны.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме российский лидер призвал точнее управлять ресурсами для укрепления независимости государства.