Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?3 комментария
Путин заявил о необходимости укреплять российский суверенитет
Президент России Владимир Путин в Кремле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил о необходимости повышать суверенитет.
Главной темой встречи стала реализация плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года, передает РИА «Новости».
В ходе мероприятия глава государства обратил внимание на важность всестороннего развития страны. «Вновь хотел бы подчеркнуть, нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере», – сказал президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Кремля анонсировала заседание Госсовета по плану структурных изменений в экономике до 2030 года.
Неделей ранее глава государства назвал скорость внедрения инноваций главным условием развития и суверенитета страны.
В июне на Петербургском международном экономическом форуме российский лидер призвал точнее управлять ресурсами для укрепления независимости государства.