В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.6 комментариев
Путин: Суверенитет означает быть сильнее и умнее
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума раскрыл смысл понятия суверенитет.
Глава государства подчеркнул, что статус суверенной державы требует максимальной отдачи на всех участках работы, передает ТАСС.
«Суверенитет означает быть сильнее и, подчеркну, умнее, а значит, точнее управлять ресурсами, эффективнее инвестировать, в том числе в технологическое развитие», – отметил российский лидер. По его словам, нельзя прикрываться независимостью для оправдания медленной или неэффективной работы.
Настоящий суверенитет несовместим с высокими издержками и неудобствами, добавил президент. Он призвал действовать максимально активно для достижения наилучших результатов в развитии страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российский лидер заявил о намерении страны создавать новые технологические альянсы.
В марте глава государства назвал суверенитет главным условием для защиты фундаментальных интересов России.
В конце прошлого года президент объявил о возвращении государству статуса полностью независимой державы за время спецоперации.