Кремль: Путин обсудит структурные изменения в экономике

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин 19 августа проведет заседание Госсовета, передает РИА «Новости». Основной темой мероприятия станет обсуждение плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года.

«19 августа Владимир Путин проведет заседание Государственного Совета, которое будет посвящено вопросам реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ Александр Новак», – сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, министр финансов Антон Силуанов представит доклад об обеспечении сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в период с 2026 по 2029 годы. Заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко расскажет о взаимодействии с регионами для достижения социологических показателей национальных целей развития.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительственная подкомиссия утвердила перечень мероприятий к плану структурных изменений в экономике России до 2030 года.

Вице-премьер Александр Новак сообщил об адаптации отечественной экономики к внешним вызовам на 80 процентов.

Министр финансов Антон Силуанов заявил о выправлении экономической ситуации в стране.