Путин призвал кратно нарастить использование технологий в социальной сфере

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин указал на важность масштабного внедрения инноваций в социальную сферу, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле.

Мероприятие было посвящено обсуждению плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года. Глава государства подчеркнул, что процесс должен происходить не только в теории, но и на практике.

«Отдельно скажу о применении современных технологий в социальной сфере. Здесь нужно кратно нарастить усилия, причем не на бумаге, а на реальной практике, в работе поликлиник и больниц, школ и вузов, учреждений культуры, спорта и так далее. Надо максимально широко по всей территории страны использовать передовой региональный опыт», – сказал Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Кремля анонсировала заседание по вопросам структурных изменений в экономике до 2030 года.

Неделей ранее глава государства призвал ускорить разработку технологий будущего.

Летом на Петербургском международном экономическом форуме российский лидер отметил высокие темпы внедрения передовых решений в здравоохранении и образовании.