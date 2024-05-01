Американское ядерное оружие взрывает польское общество

Tекст: Кирилл Аверьянов

В конце апреля президент Польши Анджей Дуда не на шутку всполошил польское общество заявлением, что Варшава готова пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Речь шла о программе Nuclear Sharing, которая позволяет США «делиться» своим ядерным потенциалом со странами НАТО, которые им не обладают. На сегодня американские ядерные заряды складированы в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Поляки весьма неоднозначно оценили слова своего президента. По данным опроса, проведенного польскими социологами, 36,4% респондентов положительно оценивают идею размещения ядерного оружия в Польше, 31,9% – отрицательно. Еще 19% не имеют мнения по этому вопросу, а 12,6% ничего не слышали о предложении Дуды.

Разделенным оказалось не только общество, но и польская власть: разлом ожидаемо прошел по линии правительство/президент. Заявление главы государства раскритиковал министр иностранных дел Радослав Сикорский, заявив, что Дуда не имел полномочий поднимать вопрос о ядерном оружии. «Господину президенту уже было сказано на высших уровнях, и чтобы было ясно – не польских – не говорить об этом и что на это пока нет шансов», – сказал глава польского внешнеполитического ведомства.

Заместитель Сикорского, Анджей Шейна, раскрыл подоплеку недовольства босса: по словам замминистра иностранных дел, предложение Дуды создает риск того, что «русские ракеты будут направлены против нас». То есть польский МИД опасается ответных мер со стороны Москвы.

Об этих мерах поляков уже предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Собственно, о том, каковы будут эти меры, со всей откровенностью говорит и российский МИД: «Сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а уж соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане».

Польские эксперты скептически оценивают ядерные перспективы своей страны.

Генерал Богуслав Пацек в интервью Gazeta Wyborcza заявил: «Сегодня американцы, как видно по войне на Украине, не пойдут на резкие шаги, которые могут внезапно ухудшить отношения с Россией. Это может привести к эскалации продолжающегося конфликта на Украине и даже распространить его на другие страны, в том числе натовские».

Дмитрий Песков заявил, что слова Дуды о готовности разместить в Польше американское ядерное оружие напугали даже сами США. Эта точка зрения, как ни странно, разделяется либеральными польскими СМИ.

Так, в Gazeta Wyborcza вышла колонка, в которой утверждается, что атомная бомба «оказывает фетишистское воздействие на политиков ПиС [правящей партии «Право и справедливость» – прим. ВЗГЛЯД]». Автор напоминает, что еще в 2015 году тогдашний замминистра обороны Томаш Шатковский публично говорил о возможности хранения в Польше американских ядерных зарядов, которые могли бы использоваться польскими ВВС во время войны.

С тех пор представители ПиС не раз возвращались к этой теме. «Возможно, именно из-за зацикленности политиков ПиС во время их правления администрация США не включила Польшу в программу Nuclear Sharing», – говорится в статье.

Таким образом, вопрос о ядерном оружии – это еще один водораздел между польскими консерваторами и либералами. Если первые считают, что американские заряды защитят Польшу от России, то вторые, напротив, рассматривают это как фактор эскалации, которая может привести к полномасштабной войне России с НАТО.

В данном случае польские либералы проявляют больше благоразумия, нежели консерваторы.

Поскольку правительство в польской политической системе является более весомым органом, нежели президент, можно рассчитывать, что нынешняя леволиберальная правящая коалиция в коечном итоге заблокирует потуги консервативного президента Анджея Дуды добиться от американцев включения Варшавы в программу Nuclear Sharing.

Однако консерваторы в польской власти будут до конца бороться за американские ядерные боеголовки. Об этом говорит то, что 30 апреля замминистра обороны Павел Залевский заявил о подаче Польшей заявки на участие в программе Nuclear sharing. Примечательно, что Залевский начинал свою политическую карьеру в ПиС, был даже вице-президентом партии, затем переметнулся в либеральную «Гражданскую платформу», но со скандалом был оттуда исключен. Очевидно, теперь он выполняет роль «троянского коня» президента в правительстве.

Нашелся у Дуды союзник и за пределами Польши: президент Литвы Гитанас Науседа поддержал предложение своего польского коллеги. Науседа считает, что размещение ядерного оружия в Польше нельзя считать подстрекательством к войне и угрозой для России. «Это тот самый элемент системы сдерживания, который должен стать действительно значимым сдерживающим фактором», – считает литовский лидер.

Высказывание Науседы по вопросу, не имеющего прямого отношения к его стране, показывает, что после победы прагматичных либералов на польских парламентских выборах Вильнюс утверждается в роли самого оголтелого русофоба. Теперь он в одиночку будет бежать впереди натовского паровоза и продвигать самые безумные инициативы, направленные против России. В том числе те, которые угрожают существованию и самой Польши, и стран Прибалтики.