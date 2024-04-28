Нигде в мире юбилей философа Канта не отмечается с таким размахом, как в России. Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.8 комментариев
Песков заявил о нагнетании Европой напряженности страшилками про русских
Европейские страны нагнетают напряженность безосновательными страшилками про русских, которые якобы никогда не остановятся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал заявления президента Польши Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить американское ядерное оружие, передает ТАСС.
По словам Пескова, подобные заявления нагнетают напряженность, а также пытаются «оболванить свое население этими страшилками про страшных русских».
Ранее Песков заявил, что Польша своими заявлениями о ядерном оружии напугала даже США.