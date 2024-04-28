Песков: Польша своими заявлениями о ядерном оружии напугала США

Стало известно о ссоре Бельгии и ЕС из-за доходов от российских активов

Politico заявила о ссоре Бельгии и ЕС из-за доходов от российских активов

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, разногласия возникли из-за планов Бельгии собрать свыше 50% налогов с примерно 2,5-3 млрд евро прибыли от реинвестирования замороженных на площадке Euroclear (находящейся в бельгийской юрисдикции) почти 200 млрд евро российских активов, передает ТАСС.

Politico указывает, что Бельгия намерена получить с Euroclear порядка 1,7 млрд евро в виде налогов на сверхприбыль корпораций в этом году только за операции с российскими активами.

При этом издание подчеркивает, что этот подход не устраивает Еврокомиссию, которая хочет получить 90% от всех доходов от российских активов для инвестиций в европейский ВПК с целью наращивания поставок оружия Киеву.

Politico замечает, что страны ЕС недовольны тем, что Бельгия забирает себе большую часть прибыли. Более того, источники Politico полагают, что Бельгия пытается «провернуть бухгалтерский трюк».

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия заготовила ответ на изъятие замороженных активов.

