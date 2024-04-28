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    3 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева На «передке» есть только сейчас

    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Прекращение транзита газа через Украину на руку России

    Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

    11 комментариев
    28 апреля 2024, 14:38 • Новости дня

    Песков: Польша своими заявлениями о ядерном оружии напугала США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заявления Варшавы о готовности разместить у себя американское ядерное оружие напугали даже сами США, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Польша пытается быть «впереди телеги». Так он прокомментировал заявление президента Анджея Дуды о готовности разместить ядерное оружие, передает ТАСС.

    Песков добавил, что заявление Дуды вызвало страх у США и в нескольких европейских столицах. Представитель Кремля при этом выразил уверенность, что подобные заявления про ядерное оружие «демонстрируют ход мысли» руководства европейских стран.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил о готовности разместить на территории страны ядерное оружие.

    26 апреля 2024, 13:12 • Новости дня
    Стало известно о ссоре Бельгии и ЕС из-за доходов от российских активов

    Politico заявила о ссоре Бельгии и ЕС из-за доходов от российских активов

    Стало известно о ссоре Бельгии и ЕС из-за доходов от российских активов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Страны ЕС не смогли договориться о том, как делить доходы от реинвестирования замороженных российских активов, пишет газета Politico.

    По данным издания, разногласия возникли из-за планов Бельгии собрать свыше 50% налогов с примерно 2,5-3 млрд евро прибыли от реинвестирования замороженных на площадке Euroclear (находящейся в бельгийской юрисдикции) почти 200 млрд евро российских активов, передает ТАСС.

    Politico указывает, что Бельгия намерена получить с Euroclear порядка 1,7 млрд евро в виде налогов на сверхприбыль корпораций в этом году только за операции с российскими активами.

    При этом издание подчеркивает, что этот подход не устраивает Еврокомиссию, которая хочет получить 90% от всех доходов от российских активов для инвестиций в европейский ВПК с целью наращивания поставок оружия Киеву.

    Politico замечает, что страны ЕС недовольны тем, что Бельгия забирает себе большую часть прибыли. Более того, источники Politico полагают, что Бельгия пытается «провернуть бухгалтерский трюк».

    Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия заготовила ответ на изъятие замороженных активов.

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    26 апреля 2024, 19:42 • Новости дня
    В Польше назвали Калининград «непотопляемым ракетным крейсером»

    Сикорский назвал Калининградскую область «непотопляемым ракетным крейсером» России

    В Польше назвали Калининград «непотопляемым ракетным крейсером»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава польского МИД Радослав Сикорский назвал Калининградскую область, граничащую с Польшей и Литвой, «непотопляемым ракетным крейсером» России и предложил Западу переместить системы противоракетной обороны ближе к границам российского региона.

    Об этом Сикорский заявил, отвечая на вопросы пользователей в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) в профиле партии «Гражданская платформа», передает РИА «Новости».

    По словам министра, Польша может предоставить свою территорию для этих целей. Размещение радаров или антиракет на польской земле «было бы очень полезно с точки зрения наших западных соседей», заявил он.

    «Так что если бы мы давали территорию, радары, другие элементы, а они дали бы то, что они делают лучше всего, то в сумме это имело бы экономическую пользу и военную пользу. В итоге мы были бы в безопасности», – написал Сикорский.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности разместить на территории страны ядерное оружие. Германский политолог Александр Рар объяснил газете ВЗГЛЯД, что таким образом Польша пытается решить вопрос престижа и повысить свою значимость в НАТО.

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    25 апреля 2024, 20:07 • Новости дня
    Швеция решила направить войска в Латвию
    Швеция решила направить войска в Латвию
    @ IMAGO/Jouni Porsange/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Швеция направит свои войска в Латвию в начале 2025 года для укрепления сил НАТО на восточной границе альянса, сообщил на совместной пресс-конференции с латвийским премьер-министром Эвикой Силиней в Стокгольме глава шведского правительства Ульф Кристерссон.

    По его словам, правительство Швеции приняло официальное решение поручить вооруженным силам подготовку ограниченного механизированного батальона НАТО в Латвии, чтобы они были размещены в начале следующего года, передает ТАСС.

    Ранее истребители ВВС Британии, Испании, Финляндии и Швеции провели в небе Эстонии военные учения. Напомним, в начале апреля в Швеции анонсировали подключение к патрулированию восточных границ НАТО.

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    28 апреля 2024, 12:22 • Новости дня
    Defense TV: Россия может создать новое оружие из трофейной техники НАТО

    В США допустили, что Россия может создать новое оружие из трофейной техники НАТО

    Defense TV: Россия может создать новое оружие из трофейной техники НАТО
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России могут использовать захваченную на Украине трофейную технику НАТО для разработки нового вооружения и совершенствования своих бронемашин, сообщает Defense TV.

    Отмечается, что изучение Marder 1 A3, Bradley M2A2 и CV 9040 позволит российским инженерам ознакомиться с передовыми западными военными технологиями и принципами проектирования, а также разработать контрмеры, повышающие живучесть российской бронетехники против аналогичных угроз, передает РИА «Новости».

    При этом Москва сможет создать новые системы вооружения, предназначенные для борьбы с западной техникой, либо улучшить уже существующие образцы бронетехники на вооружении российской армии.

    Трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО, уже выставили на Поклонной горе в Москве.

    Британское издание Daily Express писало, что российские власти показывают насмешку над Западом выставкой трофейной техники НАТО с Украины.

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    26 апреля 2024, 11:19 • Новости дня
    Шойгу: НАТО угрожает военной безопасности России, приближаясь к границам
    Шойгу: НАТО угрожает военной безопасности России, приближаясь к границам
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Военные Североатлантического альянса вплотную приблизились к российским границам, это создает дополнительные угрозы военной безопасности, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    По его словам, НАТО создает дополнительные угрозы военной безопасности, что в очередной раз доказывает, что нельзя «верить западникам», передает ТАСС.

    Шойгу отметил, что международная обстановка в целом имеет тенденцию к обострению из-за стремления США и их союзников любыми способами «сохранить глобальное доминирование» и «навязать свой диктат независимым странам».

    Министр подчеркнул, что Россия не имеет и никогда не имела планов нападать на страны НАТО, страна просто защищает интересы своих людей на исторических территориях.

    Он также заверил, что Москва всегда прилагала «максимум усилий для сохранения стратегической стабильности и баланса сил в мире».

    Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае столкновения с Россией Североатлантический альянс нанесет первый удар по территории Белоруссии, поскольку республика разместила у себя ядерное оружие России.

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    25 апреля 2024, 21:59 • Новости дня
    В Польше не подтвердили взрыв на борту самолета Леха Качиньского

    Прокуратура Польши заявила, что экспертиза не подтвердила взрыв на Ту-154 Леха Качиньского

    В Польше не подтвердили взрыв на борту самолета Леха Качиньского
    @ Следственный комитет РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Экспертизы не подтвердили взрыв на борту самолета Ту-154 польского президента Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском в 2010 году, сообщил официальный представитель генпрокуратуры Польши Пшемыслав Новак.

    По его словам, следов, которые указывают на взрыв, не установлено на обследованных предметах, передает РИА «Новости».

    Новак заявил, что результаты экспертиз передали семьям погибших в авиакатастрофе. Потерявшая в катастрофе под Смоленском отца Малгожата Вассерман рассказала, что у прокуратуры нет однозначных выводов относительно причин крушения президентского самолета.

    Ранее власти Польши признали доклад комиссии касательно расследования крушения самолета Ту-154М под Смоленском в 2010 году окончательным и достоверным.

    МИД Польши заявил, что официально аннулировал действие письма о намерении подать жалобу на Россию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за авиакатастрофы под Смоленском. Полонист Станислав Стремидловский объяснил отказ Варшавы от иска к России по смоленской авиакатастрофе частью внутрипольской войны.

    Напомним, самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент Лех Качиньский, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.

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    28 апреля 2024, 12:38 • Новости дня
    В Германии признали, что Путин предсказал усталость Запада от Украины

    Эксперт бундесвера Масала заявил, что Путин предсказал усталость Запада от Украины

    В Германии признали, что Путин предсказал усталость Запада от Украины
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость западных стран от колоссальных расходов на помощь Украине, заявил австрийскому изданию Kleine Zeitung эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

    По его словам, российский лидер предугадал, что ни США, ни Европа не могут и не хотят оказывать Украине достаточную и долгосрочную поддержку, передает РИА «Новости».

    Также Масала заметил, что сопротивление дальнейшей помощи Украине постепенно растет.

    По данным издания, все громче становятся голоса тех, кто считает, что уже предпринято достаточно действий в сторону Киева.

    Ранее американские СМИ сообщали, что шансы Киева на успех в конфликте с Россией «фактически исчезли», когда Запад упустил нужный момент и не поставил необходимую помощь ВСУ.

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    27 апреля 2024, 21:44 • Новости дня
    Тысячи людей в Париже потребовали от Франции выйти из НАТО и ЕС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Тысячи людей вышли на улицы Парижа, чтобы принять участие в акции «За мир», организованной партией «Патриоты».

    Демонстранты требовали выхода Франции из НАТО и Евросоюза, передает ТАСС.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) призвал к освобождению Франции «для защиты дела мира». По его оценкам, в акции приняли участие несколько тысяч человек.

    Участники скандировали лозунги «Быстрый выход из НАТО» и «Стоп НАТО», а также несли плакаты с антивоенными и антинатовскими лозунгами.

    Это уже не первая акция «Патриотов» с подобными требованиями. В середине марта в Париже прошла аналогичная манифестация.


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    25 апреля 2024, 19:16 • Новости дня
    В Польше россиянина приговорили к тюрьме по обвинению в шпионаже

    Tекст: Ольга Иванова

    Окружной суд польского города Гданьска приговорил к 2,5 года тюрьмы гражданина России по обвинению в шпионаже в пользу РФ, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

    Следствие считает, что ему удалось установить контакты с военнослужащими Вооруженных сил (ВС) Польши. Он якобы использовал их «в интересах российской разведки», уточнили в пресс-службе, передают «Известия».

    18 апреля прокуратура ФРГ подтвердила задержания по подозрению в «работе на спецслужбы России». Напомним, также сообщалось, что в Германии задержаны два человека по подозрению в «работе на спецслужбы России».

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    27 апреля 2024, 11:57 • Новости дня
    DE: Россия показывает насмешку над Западом выставкой трофейной техники НАТО

    Daily Express: Россия показывает насмешку над Западом выставкой трофейной техники НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Российские власти показывают насмешку над Западом выставкой трофейной техники НАТО с Украины, пишет британское издание Daily Express.

    Издание указывает, что выставка трофейного вооружения альянса рассматривается как некая «насмешка» российского правительства над Западом спустя несколько дней после того, как США и Британия договорились о выделении дополнительных миллиардов на военную помощь Киеву, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны показало подбитую под Авдеевкой трофейную американскую бронетехнику.

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    27 апреля 2024, 13:19 • Новости дня
    Сенатор: В случае агрессии НАТО Белоруссия станет частью России

    Сенатор Цеков: В случае агрессии НАТО Белоруссия станет частью России

    Tекст: Ольга Никитина

    В случае провокации со стороны сил НАТО и ячеек беглых белорусских террористов Россия и Белоруссия дадут жесткий ответ, пообещал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

    Сенатор считает, что если натовские силы осуществят захват и вторгнутся на территорию Белоруссии, то «произойдет то, что должно произойти: Белоруссия воссоединится с территорией Калининграда». Таким образом, по его словам, Запад потеряет куда больше, чем мог бы гипотетически приобрести, передает «Царьград».

    Кураторы террористов, подчеркнул член Совфеда, не понимают силы России и Белоруссии. В случае агрессии они «будут действовать как армии Советского Союза после 1944 года, продвигаясь быстрыми темпами по территории Европы», указал Цеков.

    Ранее Лукашенко заявил, что уехавшие за рубеж представители белорусской оппозиции хотят захватить Кобринский район Белоруссии, объявить новую власть и ввести туда войска НАТО.

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    28 апреля 2024, 10:10 • Новости дня
    Володин объяснил последствия антироссийской политики для Финляндии

    Tекст: Александра Юдина

    Решение властей Финляндии закрыть контрольно-пропускных пунктов на границе с России лишает страну возможности развиваться и ничем хорошим для финнов не закончится, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он указал, что изначально было очевидно, что подобные действия ничем хорошим для финнов не закончатся, так как экономическое сотрудничество с Россией приносило процветание их восточным регионам.

    «Опустив железный занавес, власти Финляндии наказали своих граждан, лишили страну возможности развиваться», – подчеркнул Володин.

    В этой связи, по словам политика, остановился туристический поток, закрывается бизнес, пустеют муниципалитеты – из-за ухудшения экономической ситуации после закрытия пропускных пунктов.

    «Денег нет даже на уборку улиц», – отметил Володин.

    В заключение спикер Госдумы подчеркнул, что Финляндия уже просит у ЕС 10 млрд евро для финансирования приграничных с Россией районов, и это стало первым результатом вступления Финляндии в НАТО.

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    26 апреля 2024, 09:48 • Новости дня
    Белоруссия заявила о самой масштабной за 20 лет группировке сил НАТО у границ

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка западных войск на границе с Россией и Белоруссией стала самой массовой и самой масштабной за последние 20 лет, сообщил первый замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко.

    Муравейко отметил, что это не войска сопредельных с Россией и Белоруссией стран – «не прибалты и не поляки», а воинские формирования блока НАТО, в том числе американские батальоны, передает РИА «Новости».

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что группировка войск Североатлантического альянса у российских границ составляет до 33 тыс. человек.

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    27 апреля 2024, 09:07 • Новости дня
    На таможне в Польше застряли десятки машин для нужд ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    На пограничном пункте в селе Зосин на востоке Польши заблокировали около 20 машин, которые везли помощь для украинских военных, пишет украинское издание «Страна.ua».

    Известно, что на пограничном пункте «Зосин-Устилуг» произошел скандал: пограничники вступили в перепалку с дальнобойщиками, польские военнослужащие заблокировали выезд, передает телеканал 360.

    Уточняется, что на Украину доставляли около 20 машин, в том числе для нужд ВСУ.

    Также в Польше продолжаются акции протеста польских фермеров, которые с осени прошлого года требуют отменить льготы для дальнобойщиков с Украины и прекратить импорт украинской аграрной продукции.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как польские фермеры ударили в тыл ВСУ.

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    27 апреля 2024, 09:59 • Новости дня
    Польша подняла в небо истребители из-за России

    Tекст: Ольга Никитина

    Польские вооруженные силы подняли в небо истребители из-за активности дальней авиации России, сообщило Оперативное командование ВС Польши.

    Там сообщили о возможном повышении уровня шума, особенно в юго-восточной части страны, пишет Ura.ru.

    В Польше заявили, что причиной стали действия российской дальней авиации.

    11 апреля сообщалось, что ВС Польши и их союзников подняли в небо над республикой авиацию из-за «интенсивных» действий России.

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      3 комментария
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      На «передке» есть только сейчас

      Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

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