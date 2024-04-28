Нигде в мире юбилей философа Канта не отмечается с таким размахом, как в России. Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.3 комментария
Песков: Польша своими заявлениями о ядерном оружии напугала США
Заявления Варшавы о готовности разместить у себя американское ядерное оружие напугали даже сами США, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Польша пытается быть «впереди телеги». Так он прокомментировал заявление президента Анджея Дуды о готовности разместить ядерное оружие, передает ТАСС.
Песков добавил, что заявление Дуды вызвало страх у США и в нескольких европейских столицах. Представитель Кремля при этом выразил уверенность, что подобные заявления про ядерное оружие «демонстрируют ход мысли» руководства европейских стран.
Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил о готовности разместить на территории страны ядерное оружие.