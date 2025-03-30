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    Попрошайничество Украины достигло космических масштабов
    NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России
    Рар объяснил нападки «Зеленых» на «друзей Путина» в Германии
    Губерниев поругался с «квасными патриотами» из-за сменившей гражданство теннисистки Касаткиной
    Стало известно о бегстве элитного полка ССО Украины из курского Гуево
    Российские войска освободили Запорожье в ДНР
    Лавров выразил обеспокоенность поведением Гутерриша
    Скачко: Создание космических войск Украины нацелено на деньги Европы
    Трамп обсудил с президентом Финляндии строительство ледоколов
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Почему рядом с войной растут города

    Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему люди воюют

    То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

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    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    30 марта 2025, 19:20 • Новости дня

    The Economist сообщил о возможных выборах на Украине летом

    The Economist сообщил, что летом на Украине могут пройти выборы президента

    Tекст: Ольга Иванова

    Текущим летом на Украине могут пройти президентские выборы после отмены военного положения, о чем сообщил The Economist со ссылкой на источники.

    Источники издания сообщили, что для организации выборов необходимо предварительно отменить военное положение. «На прошлой неделе Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что планы по проведению выборов зависят от прекращения боевых действий и отмены военного положения как первого этапа избирательного процесса. Хотя источники расходятся во мнениях относительно точных сроков, большинство из них указывают на лето.

    Также стало известно, что Владимир Зеленский планирует снова участвовать в президентских выборах, если они состоятся.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов. В Белом доме заявили, что власть на Украине определяется ее Конституцией и народом.

    29 марта 2025, 20:00 • Новости дня
    Украина запросила у США пересмотр условий экономической сделки

    Bloomberg: Украина запросила у США пересмотр экономического соглашения

    Tекст: Вера Басилая

    Украина запросила изменения в экономическом соглашении с США, которое предполагает контроль Вашингтона над украинскими инфраструктурными и минеральными проектами, из-за опасений по поводу евроинтеграции и возврата военной помощи, сообщило агентство Bloomberg.

    Украина обратилась к США с просьбой пересмотреть условия крупного экономического соглашения, предложенного администрацией Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

    В пятницу, во время видеоконференции, украинские официальные лица обсудили с американскими коллегами детали проекта объемом 60 страниц. Источник агентства отметил, что Вашингтон учел опасения Киева, касающиеся потенциального конфликта соглашения с целями вступления Украины в Европейский Союз, что может свидетельствовать о готовности США пересмотреть условия.

    Согласно проекту соглашения, США получают контроль над ключевыми инфраструктурными и минеральными проектами на Украине без временных ограничений. Киев выражает обеспокоенность, что это не только осложнит евроинтеграцию, но и потребует возврата всей военной и экономической помощи, предоставленной с начала конфликта. Украина также волнуется, что США смогут получить преимущества, которые противоречат интересам страны.

    Газета The Daily Telegraph ранее сообщала, что последний вариант сделки предусматривает, что США через совместный инвестиционный фонд получат контроль над половиной запасов нефти и газа Украины, а также над ее металлами и инфраструктурой. Три члена наблюдательного совета фонда будут назначаться Вашингтоном, а США планируют получать всю прибыль до тех пор, пока Украина не выплатит как минимум 100 млрд долларов в качестве компенсации за военную помощь с надбавкой 4%. Украина начнет получать 50% прибыли лишь после погашения этого долга.

    Далее издание указало, что новый фонд будет зарегистрирован в штате Делавэр и будет действовать в юрисдикции Нью-Йорка. США получат право вето на продажу украинских ресурсов в третьи страны и возможность проверять счета любого ведомства Украины, что вызывает дополнительную обеспокоенность у украинской стороны.

    Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Украина не может принять условия нового соглашения с США, так как это ставит под угрозу ее суверенитет и перспективы членства в Евросоюзе.

    Министр финансов США заявил о возможном заключении сделки с Украиной по ископаемым уже на следующей неделе.

    На Украине выражают беспокойство по поводу проекта сделки с США, считая, что условия выглядят как репарации после проигрыша войны.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.

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    30 марта 2025, 03:36 • Новости дня
    Сийярто: Лавров рассказал об атаке Украины на «Турецкий поток»
    Сийярто: Лавров рассказал об атаке Украины на «Турецкий поток»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска предотвратили атаку украинских беспилотников на «Турецкий поток», сообщил глава МИД России Сергею Лавров венгерскому коллеге Петеру Сийярто.

    Как передает РИА «Новости», министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Сергей Лавров проинформировал венгерскую сторону о том, как российские воздушно-космические силы предотвратили атаку беспилотников из Украины на газопровод «Турецкий поток».

    Сийярто отметил, что Лавров сообщил об этом в ходе недавних дипломатических переговоров. Министр добавил, что такие действия обеспечивают безопасность ключевой энергетической инфраструктуры, которая имеет стратегическое значение для Европы.

    «Сергей Лавров сообщил нам, что российские военно-воздушные силы или ПВО предотвратили атаку беспилотников на инфраструктуру 'Турецкого потока' с территории Украины», – процитировал слова Лаврова венгерский министр.

    Сийярто также подчеркнул важность международного сотрудничества в сфере безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем и защитить энергопоставки для европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО перехватили украинский ударный БПЛА вблизи нефтестанции «Кропоткинская» и предотвратили атаку на объект международной энергетической инфраструктуры «сообщили» в Министерстве обороны России.

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что Еврокомиссия нарушила гарантии энергобезопасности Венгрии, что отразится на ее позиции в отношении Украины, особенно после удара беспилотником по компрессорной станции газопровода «Турецкий поток».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто дал разъяснения по поводу попытки теракта на газопроводе «Турецкий поток», заявило Министерство иностранных дел России.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    30 марта 2025, 01:30 • Новости дня
    МИД объяснил механизм создания временной администрации при ООН для Украины
    МИД объяснил механизм создания временной администрации при ООН для Украины
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД рассказал о возможности создания временной международной администрации на Украине через ООН, ссылаясь на исторические прецеденты и необходимость согласования условий между сторонами.

    МИД РФ подробно объяснил механизмы, с помощью которых может быть создана временная международная администрация на Украине под эгидой ООН.

    Как сообщает ТАСС, директор департамента международных организаций Кирилл Логвинов заявил, что такие прецеденты имели место в прошлом, например, в Камбодже и Восточном Тиморе.

    Логвинов отметил, что формально ООН не имеет единого механизма для создания таких администраций, но исторический опыт показывает, что передача территорий под временное управление предполагает несколько этапов. Важнейшим из них является достижение соглашения между сторонами конфликта о передаче полномочий ООН, что может происходить напрямую или через посредников.

    Далее, по словам Логвинова, следует обращение к ООН с просьбой о создании временной администрации. Это обращение может исходить от одной или обеих сторон конфликта, либо от посредников, и включает согласованные параметры урегулирования. Совбез ООН затем поручает генсекретарю разработать конкретные модальности администрации, что требует поддержания документов членами Совбеза.

    На завершительном этапе генсекретарь ООН готовит доклад по параметрам временной администрации, который включает штатное расписание и бюджет. Совбез принимает окончательное решение по созданию администрации, согласуя его с постоянными членами.

    Президент России Владимир Путин ранее упоминал о возможности введения временного управления на Украине, ссылаясь на международную практику и прецеденты. Он предложил обсудить эту возможность с международными партнерами, включая США и европейские страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о легитимности украинского правительства, отвергнув идею внешнего управления.

    Президент России Владимир Путин в телефонных переговорах с американским лидером Дональдом Трампом не поднимал вопрос о введении внешнего управления на Украине, что подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что позиция Китая по украинскому вопросу остается последовательной и ясной.

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    29 марта 2025, 20:54 • Новости дня
    Российский дрон увернулся от атаки и взорвал блиндаж ВСУ

    Дрон ВС России избежал атаки украинского БПЛА и уничтожил блиндаж с боевиками

    Tекст: Вера Басилая

    Российский беспилотник, избежав атаки украинского дрона, уничтожил блиндаж, где укрывались бойцы ВСУ, что привело к вторичной детонации и разрушению подвала с боевиками.

    Российский дрон, оснащенный оптоволоконной связью, успешно уничтожил украинский ретранслятор. В ответ на это противник запустил свой беспилотный аппарат с целью сбить следующий российский дрон. Однако российский БПЛА сумел увернуться от атаки и продолжил выполнение своей миссии, передает РИА «Новости».

    В результате маневра дрон Вооруженных сил России, избежав атаки, нанес удар по блиндажу, в котором укрывался расчет дронов противника. После прямого попадания началась вторичная детонация, которая привела к разрушению подвала, где находились четверо боевиков Вооруженных сил Украины.

    Ранее в России впервые пролетел дрон между регионами по правилам гражданской авиации.

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    30 марта 2025, 15:28 • Новости дня
    NYT: США координировали почти все удары HIMARS украинских войск

    NYT: США координировали удары HIMARS и атаки БПЛА Украины по российским целям

    NYT: США координировали почти все удары HIMARS украинских войск
    @ US Army/Spc. Adam L. Mathis

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам, пишет американская газета New York Times со ссылкой на источники.

    Как пишет NYT, секретный центр сотрудничества находился в гарнизоне армии США в германском Висбадене, и каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания, что включало российские подразделения и объекты инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Издание сообщает, что украинцы были чрезвычайно зависимы от американцев в плане разведывательной информации, а оперативная группа «Дракон» проверяла и контролировала практически каждый удар HIMARS. Военные избегали использования слова «цели», заменяя его на «точки интереса». ВМС США также имели разрешение на координацию операций, проводимых в крымских водах. В 2022 году Центральное разведывательное управление США координировало атаки украинских беспилотников по российским кораблям в порту Севастополя.

    В 2024 году американцы начали оказывать помощь ВСУ в нанесении ударов вглубь территории России. По словам неназванного руководителя европейской разведки, который дал комментарий изданию, он был «ошеломлен», узнав о глубокой вовлеченности американцев в операции на Украине.

    Ранее администрация Белого дома решила продолжить передавать Киеву разведывательную информацию, имеющую оборонительный характер.

    В ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевым условием для политико-дипломатического разрешения конфликта является прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

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    30 марта 2025, 05:53 • Новости дня
    Группировка «Запад» уничтожила за сутки пять станций Starlink и 24 пункта управления БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Группировка войск «Запад» ВС РФ за сутки уничтожила 5 станций Starlink и 24 пункта управления БПЛА.

    Как передает ТАСС, группировка войск «Запад» Вооруженных сил РФ за прошлые сутки успешно уничтожила пять станций спутниковой связи Starlink и двадцать четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Эту информацию предоставил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    По словам Бигмы, за сутки группировка также уничтожила восемь минометных расчетов и пятьдесят восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, был поражен барражирующий боеприпас RAM II, находившийся на вооружении ВСУ.

    Эти действия проводились в зоне ответственности группировки «Запад» с целью обезвредить средства связи и управление противника, а также снизить их боевые возможности. Успешные операции подобного рода позволяют поддерживать преимущества российской армии в зоне боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные группировки «Запад» ликвидировали 4 станции Starlink и 30 пунктов управления беспилотниками на Украине в ходе специальной военной операции сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.

    Подразделения Западной группировки войск за сутки нанесли удар по инфраструктуре ВСУ, уничтожив 33 беспилотника, 27 пунктов управления ими и 10 станций спутниковой связи Starlink. Масштабная кибератака на социальную сеть Х совершена с использованием IP-адресов, связанных с Украиной, сообщил владелец соцсети Илон Маск.

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    30 марта 2025, 16:22 • Новости дня
    NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России

    The New York Times: США сыграли решающую роль в украинских операциях против России

    NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России
    @ Andrew Medichini/AP/ТАСС

    Американское вмешательство в украинский конфликт включало поддержку вооружением, разведкой и стратегическим планированием, что оказало значительное влияние на ход войны против России, пишет американская газета The New York Times.

    Тайное сотрудничество между США и Украиной началось весной 2022 года, когда украинские генералы были тайно доставлены в штаб-квартиру американских вооруженных сил в немецком Висбадене, пишет The New York Times. Там был разработан план военной поддержки Украины, включая поставку оружия и предоставление разведданных. Это сотрудничество стало ключевым элементом украинских операций, которые привели к ощутимым потерям среди российских войск.

    Во время визитов украинских военных в Висбаден генерал-лейтенант Михаил Забродский и его американский коллега генерал-лейтенант Кристофер Донхью разработали стратегию, которая включала поставки украинской армии высокоточных ракетных систем HIMARS. На протяжении войны США предоставляли Украине подробные разведданные о расположении российских войск, что позволило украинской армии проводить точечные удары из HIMARS и организовывать контрнаступления. Американские военные советники также помогали в планировании стратегических операций.

    По данным NYT, сотрудничество иногда осложнялось разногласиями в целях и подходах обеих сторон. Украинские военные стремились к быстрым и решительным победам, в то время как американская сторона больше сосредотачивалась на достижении постепенных и устойчивых результатов. Эти разногласия в конечном итоге привели к напряженным отношениям и разрыву в доверии.

    Кроме того, американская администрация начала разрешать более рискованные операции, включая использование разведданных для ударов по целям в Крыму и на исконной российской территории. В свете последних событий, когда новый президент США Дональд Трамп настаивает на сближении с Россией и завершении войны, будущее этого партнерства остается под вопросом. Тем не менее за время конфликта удалось достичь значительных результатов, которые сильно повлияли на ход войны и укрепили обороноспособность Украины, отмечает The New York Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам. В марте США временно лишили Украину поставок американских вооружений и разведданных, что стало значительным изменением в их стратегии по поддержке киевского режима.

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    29 марта 2025, 21:39 • Новости дня
    На Украине захотели создать космические войска

    Минобороны Украины сообщило о планах создать космические войска

    На Украине захотели создать космические войска
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны Украины разработало управление космической политики для содействия созданию космических войск и взаимодействия с частными и государственными компаниями, сообщила замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

    Замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что это управление должно способствовать созданию космических войск на Украине, передает ТАСС.

    По ее словам, ведомство намерено стать основным заказчиком космической техники, продуктов и услуг в стране. Управление будет объединять усилия государственных и частных институтов, а также ученых для полноценного взаимодействия с оборонными силами.

    Черногоренко отметила, что «согласно закону о космической деятельности» Минобороны должно формировать политику в сфере военного космоса.

    По ее словам, до 2030 года Украина планирует запустить национальные спутники для оборонных целей, а также создать системы оповещения о воздушных тревогах и контроля космического пространства.

    В январе 2021 года украинский кабинет министров одобрил концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2021-2025 годы, предусматривающую создание 2 тыс. новых рабочих мест в космической отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что якобы договорился с Западом о получении лицензии на производство систем ПВО;

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    29 марта 2025, 19:47 • Новости дня
    Британское СМИ назвало самое большое препятствие для завершения конфликта на Украине

    New Statesman: Зеленский мешает завершению конфликта отказом от уступок территорий

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ Владимира Зеленского от территориальных уступок мешает завершению конфликта на Украине, что является главным препятствием для мира, сообщает британское издание New Statesman.

    Британское издание New Statesman назвало отказ Зеленского пойти на территориальные уступки главным препятствием для завершения конфликта на Украине. Это заявление прозвучало на фоне последних переговоров, которые оказались благоприятными для России, передает РИА «Новости».

    Переговоры между экспертами России и США состоялись 24 марта в Саудовской Аравии. На встрече присутствовали сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. По итогам обсуждений стороны договорились не наносить удары по энергетическим объектам на Украине и в России в течение 30 суток с 18 марта.

    Кроме того, достигнута договоренность по черноморской инициативе, подразумевающей безопасность судоходства и запрет использования коммерческих судов в военных целях. Однако ее реализация зависит от выполнения условий России, включая снятие санкций с Россельхозбанка.

    Президент США  заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с Украиной, какие территории будут сохранены, а какие потеряны в результате урегулирования конфликта.

    Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона.

    Ранее Кремль назвал данностью статус Крыма, Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР в составе России.

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    29 марта 2025, 21:39 • Новости дня
    ВС России ликвидировали итальянского наемника Превитали

    Рогов сообщил о ликвидации наемника из Италии Юрия Превитали под Мелитополем

    Tекст: Мария Иванова

    Наемник из Италии Юрий Превитали, воевавший на стороне ВСУ, ликвидирован российскими военными в районе Мелитополя, он был частью нацистского подразделения и называл себя «мирным волонтером».

    Вооруженные силы России уничтожили в районе Мелитополя итальянского наемника Юрия Превитали, сообщает ТАСС. Превитали, родившийся в Бергамо, в течение двух лет воевал на стороне Вооруженных сил Украины под позывным «Мега».

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов отметил, что в западных и украинских источниках Превитали упоминался как «мирный волонтер», но на самом деле он был активным участником боевых действий.

    В марте 2023 года Превитали вступил в нацистское подразделение «Карпатская сич» в качестве штурмовика. В многочисленных интервью он заявлял о готовности «пожертвовать жизнью в борьбе с россиянами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вооруженные силы рассматривают граждан Британии и других стран, вступающих в украинские войска, как наемников, которые не имеют права на статус военнопленных.

    Между тем наемники из Бразилии сформировали группу Expeditionaries для участия в боевых действиях на стороне Киева, среди них бывшие военные и полицейские.

    На Донецком и Харьковском направлениях за прошлый год уничтожили наибольшее число солдат ВСУ и наемников.

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    29 марта 2025, 21:49 • Новости дня
    ВСУ начали применять FPV-дроны повышенной дальности

    ВСУ начали использовать FPV-дроны с дальностью до 40 км по всей линии фронта

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины начали использовать FPV-дроны с увеличенной дальностью до 40 км, которые оснащены различными системами подрыва, включая акселерометр и микрофон, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    По словам Киселева, ВСУ начали применять новые FPV-дроны с дальностью действия до 40 км. Дроны оснащены тремя системами подрыва: замыканием, микрофоном для прослушивания и акселерометром с датчиком изменения положения. Внутри дронов встроен заряд пластида в 90 грамм с датчиком замедления до 72 часов, что делает их особенно опасными, передает РИА «Новости».

    Киселев отметил, что применение этих дронов отмечено на запорожском, ореховском, дзержинском, кременском и харьковском направлениях, а также в Белгородской и Курской областях.

    Военный эксперт подчеркнул, что при обнаружении дронов их нельзя поднимать или переносить в укрытие.

    «Если сбили, уничтожить, расстрелять на месте и уйти, не поднимая», – добавил Киселев.

    Ранее российские военные сообщали, что украинские боевики начали использовать дальнобойные дроны для проникновения на территорию Белгородской области.

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    30 марта 2025, 16:30 • Новости дня
    Скачко: Создание космических войск Украины нацелено на деньги Европы

    Политолог Скачко: Идея Зеленского о космических войсках может впечатлить фон дер Ляйен

    Скачко: Создание космических войск Украины нацелено на деньги Европы
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Идея о создании украинских космических войск рассчитана на получение европейского финансирования, а не на реальный результат. Неудачу проекта Киев, как всегда, спишет на войну, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Минобороны Украины объявило о создании управления космической политики.

    «Раньше в Днепропетровске работал завод «Южмаш», делавший ракеты-носители. После развала Советского Союза страна участвовала в техническом сотрудничестве с рядом зарубежных партнеров, например, с Бразилией. Но для того, чтобы поддерживать работу на таком уровне, нужны политическая воля, деньги и ум. У Киева ничего этого не нашлось. Поэтому днепропетровский ракетно-космический кластер еще при президенте Леониде Кучме начал делать кастрюли и сковородки», – отметил политолог Владимир Скачко.

    «У Владимира Зеленского две причины для объявления о подобных инициативах. Во-первых, он рассчитывает на часть из тех 800 млрд евро, которые европейцы непонятно откуда возьмут для укрепления своей обороны. На Банковой надеются убедить Брюссель в том, что украинская космическая программа напрямую соотносится с европейскими интересами безопасности. Можно сказать, попрошайничество Украины выросло до космических масштабов», – пояснил собеседник.

    «Вторая причина – догнать и перегнать Россию во всем, в том числе и в космосе. Киев надеется привлечь европейцев якобы оставшимися на «Южмаше» нереализованными советскими или даже своими разработками. Конечно, после китайцев там ничего не осталось. Но, например, Урсулу фон дер Ляйен Зеленский вполне может впечатлить такой инициативой и получить пару первых траншей. А затем неудачу проекта можно списать на войну», – добавил он.

    Ранее стало известно, что Минобороны Украины создало управление космической политики, которое организует взаимодействие государственных и частных компаний, а также ученых с силами обороны и будет способствовать созданию космических войск. Об этом сообщила замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

    «У нас есть закон о космической деятельности, который говорит, что Минобороны должно формировать политику в сфере военного космоса. Это не только закупка инновационных решений у инженеров, это не только создание комьюнити для того, чтобы лучшие решения приходили на Украину, а это еще и создание космических войск», – приводит ее слова ТАСС.

    Спикер отметила, что оборонное ведомство намерено стать основным заказчиком на Украине космической техники, продуктов и услуг. А это управление должно объединить государственные и частные институты, ученых космической отрасли для взаимодействия с силами обороны.

    Черногоренко добавила, что до 2030 года Украина планирует иметь национальные спутники для оборонных целей, а также систему оповещений о воздушных тревогах и контроля космического пространства.

    Также сообщалось, что лидеры стран ЕС приняли решение выделить 800 млрд евро на оборонные нужды в течение четырех лет с целью усиления обороноспособности Европы к 2030 году. Помимо этого, Еврокомиссия намерена выделить 150 млрд евро в виде кредитов для усиления обороноспособности. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому нужна милитаризация Европы.

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    30 марта 2025, 01:12 • Новости дня
    Украинские войска семь раз обстреляли ДНР за сутки

    Украина выпустила 22 боеприпаса по территории ДНР, ранены шесть мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории ДНР зафиксировано семь обстрелов за сутки, в результате которых шесть мирных жителей, включая ребенка, получили ранения.

    Украинские войска обстреляли территорию ДНР семь раз за минувшие сутки, сообщает РИА «Новости». В результате атак на горловском направлении было выпущено 22 единицы различных боеприпасов.

    В Telegram-канале управления правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины уточняется, что в результате обстрелов шесть мирных жителей, в том числе ребенок 2012 года рождения, получили ранения.

    День ранее украинские войска совершили двенадцать обстрелов, пишет управление. Эти данные свидетельствуют о продолжающейся напряженной ситуации на территории ДНР, где жители продолжают страдать от вооруженных конфликтов и атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате активных действий российских группировок войск потери Вооруженных сил Украины составили более 1 тыс. человек и значительное количество техники и складов боеприпасов сообщалось.

    В результате атаки украинских вооруженных сил на Горловку в ДНР количество раненых подростков увеличилось до трех. Украинские вооруженные силы за сутки совершили двадцать обстрелов ДНР, выпустив 60 боеприпасов, что привело к жертвам и разрушениям.

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    29 марта 2025, 21:21 • Новости дня
    Депутат Рады обвинил Залужного в торговле оружием

    Депутат Рады Дубинский заявил о возможном участии Залужного в торговле оружием

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил о возможной торговле оружием с участием экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

    Дубинский, который обвиняется в государственной измене, опубликовал в своем Telegram-канале информацию о возможной торговле оружием с участием экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Дубинский сообщил, что ему передали скрины документов материалов из дела Службы безопасности Украины, передает РИА «Новости».

    В сообщении Дубинского говорится о предполагаемой связи между торговлей оружием и смертью бывшего министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского. В опубликованных документах приводится переписка, которая указывает на якобы «заказной» характер смерти Монастырского.

    По версии, представленной в этих материалах, за смертью Монастырского стояли глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) или сам Залужный. Согласно документам, мотивом для убийства могло быть расследование в отношении торговли оружием, которой, возможно, занимались Залужный и Буданов при участии людей из Пентагона.

    Ранее Дубинский обвинил Владимира Зеленского в убийстве нескольких политиков и журналистов, включая бывшего министра МВД Украины Дениса Монастырского.

    Американский журналист Такер Карлсон заявлял, что Украина продала значительную часть оружия, поставленного США и НАТО, мексиканским наркокартелям.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Украина перепродает оружие на Ближний Восток и в Африку.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.

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    30 марта 2025, 05:21 • Новости дня
    Российский Ми-28НМ уничтожил объекты ВСУ в Курской области

    Российский вертолет Ми-28НМ ракетным ударом уничтожил личный состав ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные вертолетчики России на Ми-28НМ нанесли ракетный удар по ВСУ в приграничье Курской области, уничтожив личный состав и бронетехнику, как сообщило Минобороны.

    Российские вертолетчики на Ми-28НМ нанесли точный ракетный удар по личному составу и бронетехнике ВСУ в приграничье Курской области, передает РИА «Новости». В результате все цели были уничтожены, подтвердили в Министерстве обороны РФ.

    Удар был нанесен экипажем армейской авиации в составе смешанной тактической группы. Летчики использовали авиационные ракеты для поражения заданных целей в рамках поддержки подразделений группировки «Север». После нанесения удара вертолетчики выполнили противоракетное маневрирование и отстрелили тепловые ловушки, чтобы избежать попадания ракет ПЗРК противника.

    Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей, добавив, что операция прошла успешно. Кроме того, Минобороны РФ опубликовало видеоматериалы, демонстрирующие подготовку вертолета на аэродроме, его полет и нанесение удара, а также возвращение на базу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ударные вертолеты нанесли удар по бронетехнике и личному составу ВСУ, скрывающемуся в лесах Курской области. Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм сорвал ротацию украинских подразделений в приграничной зоне Курской области, уничтожив бронетехнику и личный состав. Российские ударные вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М поразили бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области.

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