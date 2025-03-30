Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.0 комментариев
The Economist сообщил о возможных выборах на Украине летом
The Economist сообщил, что летом на Украине могут пройти выборы президента
Текущим летом на Украине могут пройти президентские выборы после отмены военного положения, о чем сообщил The Economist со ссылкой на источники.
Источники издания сообщили, что для организации выборов необходимо предварительно отменить военное положение. «На прошлой неделе Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».
Издание отмечает, что планы по проведению выборов зависят от прекращения боевых действий и отмены военного положения как первого этапа избирательного процесса. Хотя источники расходятся во мнениях относительно точных сроков, большинство из них указывают на лето.
Также стало известно, что Владимир Зеленский планирует снова участвовать в президентских выборах, если они состоятся.
Ранее президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов. В Белом доме заявили, что власть на Украине определяется ее Конституцией и народом.