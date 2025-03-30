Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.3 комментария
В Киеве мужчина избил женщину за прослушивание русских песен
В Киеве мужчина набросился на женщин, отдыхающих в беседке, за прослушивание русских песен, включая композиции группы «Руки Вверх!» и певца Валерия Меладзе, сообщает украинское издание «Страна».
Инцидент произошел в одной из зон отдыха Киева, где группа женщин устроила пикник в беседке. ВИздание пишет, сто мужчина подошел к женщинам и стал делать агрессивные замечания за их музыкальный выбор, передает РИА «Новости».
В какой-то момент конфликт перерос в физическое насилие – мужчина начал трясти одну из женщин и ударил ее по голове. При этом он выражался нецензурной бранью, выражая недовольство тем, что женщины слушают песни на русском языке.
Музыка, вызвавшая недовольство мужчины, включала в себя популярные композиции группы «Руки Вверх!» и известного певца Валерия Меладзе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, писатель и историк Андрей Полонский сообщал, что борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру, ввергнув страну и народ в провинциализм и отказ от предыдущих достижений.
Полиция Киева начала разбирательство после публикации видео с русскими песнями в ночном клубе на территории Голосеевского района.