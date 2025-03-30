Tекст: Ольга Иванова

Инцидент произошел в одной из зон отдыха Киева, где группа женщин устроила пикник в беседке. ВИздание пишет, сто мужчина подошел к женщинам и стал делать агрессивные замечания за их музыкальный выбор, передает РИА «Новости».

В какой-то момент конфликт перерос в физическое насилие – мужчина начал трясти одну из женщин и ударил ее по голове. При этом он выражался нецензурной бранью, выражая недовольство тем, что женщины слушают песни на русском языке.

Музыка, вызвавшая недовольство мужчины, включала в себя популярные композиции группы «Руки Вверх!» и известного певца Валерия Меладзе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, писатель и историк Андрей Полонский сообщал, что борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру, ввергнув страну и народ в провинциализм и отказ от предыдущих достижений.

Полиция Киева начала разбирательство после публикации видео с русскими песнями в ночном клубе на территории Голосеевского района.