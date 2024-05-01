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Экс-сотрудник СБУ назвал спланированной операцией трагедию в Одессе
Экс-сотрудник СБУ Прозоров назвал спланированной операцией трагедию в Одессе в 2014 году
События 2 мая 2014 года в Одессе официально считаются на Украине трагическим стечением обстоятельств, на деле же это было целенаправленной операцией, заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.
По его словам, это доказывает датированное концом апреля 2014 года письмо от тогдашнего главы СБУ Валентина Наливайченко Александру Турчинову, который в то время был исполняющим обязанности президента Украины, передает РИА «Новости».
В нем были перечислены предложения по подавлению акций противников майдана на юге и востоке Украины, в том числе путем проведения масштабных военных операций с привлечением армии, рассказал Прозоров. «При этом четко прописано, что да, надо осознавать, что будут жертвы среди мирного населения и даже среди детей. Прямо черным по белому», – отметил он.
События в Славянске (ДНР) и Одессе стали своего рода следствием таких документов, считает Прозоров. Трагедия же в Одессе стала своего рода «водоразделом», добавил он.
В начале апреля в Москве заочно арестовали одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе.