Египет задумался об увеличении доли рубля и юаня в расчетах

Tекст: Ольга Никитина

«Торговля в юанях или рублях будет важна для Египта, так как мы имеем значительные объемы коммерческих и экономических связей с Китаем и Россией», – передает РИА «Новости» слова министра.

По его словам, использование разных валют во внешней торговле может принести Египту «значительную экономическую выгоду».

Чтобы не полагаться на одну или две валюты, страна может использовать корзину валют, в которую входят, помимо доллара, юань, дирхам ОАЭ и другие валюты стран БРИКС, отметил Мааит.

Напомним, ранее сообщалось, что советники кандидата в президенты США Дональда Трампа обсуждают, какие меры можно принять, чтобы помешать другим государствам отказываться от доллара во внешней торговле.