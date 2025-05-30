В Армянской церкви обвинили Пашиняна в подрыве взаимоуважения

Епископ Сюникской епархии осудил слова Пашиняна о церкви как оскорбительные

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, предстоятель Сюникской епархии Армянской апостольской церкви епископ Макар Акопян обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в подрыве взаимного уважения между церковью и государством из-за его недавних высказываний.

Епископ отметил: «Это не просто лингвистическая ошибка. Когда лидер государства говорит о церкви в таких словах, он косвенно подрывает основу взаимного уважения между государством и церковью и ставит под угрозу духовное равновесие общества».

Акопян подчеркнул, что духовенство с тревогой восприняло сравнение Пашиняна армянских церквей с «чуланами с рухлядью», назвав это не только крайне неудачным, но и оскорбительным высказыванием в адрес структуры, которая веками была духовным светом народа.

Днем ранее во время заседания правительства Пашинян резко раскритиковал Армянскую церковь, заявив, что она стала «чуланом, где хранится всякая рухлядь». После этого архиепископ Аршак Хачатрян, глава канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина, в открытом письме обвинил премьера в нехватке образования и кризисе публичных коммуникаций.

Утром 30 мая на страницах Пашиняна и его супруги в Facebook* появились резкие и уничижительные высказывания в адрес духовенства, некоторые – с использованием нецензурной лексики. На фоне скандала оппозиция выступила с жесткой критикой премьер-министра, а часть общественно-политических деятелей предложила отлучить его и супругу от церкви.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал запустить реформу конституции в случае, если суд выступит против соглашения с Азербайджаном.

Армянская полиция усилила меры безопасности и перекрыла проход к зданию МИД во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян подчеркнул важность восстановления стратегического партнерства с Россией и интеграции иранского фактора в региональную политику.