Экс-президент Армении призвал восстановить стратегические отношения с Россией

Tекст: Ольга Иванова

Армения должна восстановить стратегическое партнерство с Россией и заключить аналогичное соглашение с Ираном, заявил бывший президент страны Роберт Кочарян на пресс-конференции, передает ТАСС. По мнению Кочаряна, армяно-российские отношения необходимо усилить путем добавления к ним иранского компонента и создания трехстороннего формата сотрудничества.

Он подчеркнул: «Необходимо восстановить стратегическое партнерство с Россией и включить иранский фактор. К армяно-российским отношениям нужно добавить компонент Ирана, превратив их в трехсторонний формат».

Кочарян обвинил действующую администрацию премьер-министра Никола Пашиняна в ухудшении отношений между Арменией и Россией. Он также отверг обвинения в стремлении вернуть Армению в Союзное государство с Россией и Белоруссией, подчеркнув, что за его президентство подобные предложения не поступали от лидеров этих стран.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения между Ереваном и Москвой строятся на основе взаимных интересов и сохранятся в таком формате.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Пашинян, которого обычно относят к антироссийским политикам, готовит политический разворот – обратно на Россию, с которой успел серьезно поссориться.