Полиция Армении оттеснила антироссийских провокаторов от здания МИД республики

Полиция Армении оттеснила антироссийских активистов от МИД во время переговоров

Tекст: Вера Басилая

Армянская полиция оттеснила антироссийских провокаторов от здания министерства иностранных дел страны, где проходят переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Армении, передает ТАСС.

Представители антироссийской маргинальной партии «За республику» пришли с плакатами и выкрикивали лозунги против политики России у входа в МИД. Сотрудники полиции оттеснили участников акции на другую сторону улицы и ограничили проход к зданию автобусами.

Участники акции остаются неподалеку, однако силовые структуры не допускают их к месту проведения переговоров. В районе здания МИД сохраняется спокойная обстановка. В настоящее время Лавров и Мирзоян проводят рабочую встречу, ожидаются переговоры российского министра с премьер-министром Никола Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул важность участия Армении в деятельности ОДКБ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения между Ереваном и Москвой строятся на основе взаимных интересов и сохранятся в таком формате.