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    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации

    Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Рынок рабов стал ключевым в экономике Украины

    Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится воспоминаний о Стамбуле

    В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.

    5 комментариев
    21 мая 2025, 13:09 • Новости дня

    Полиция Армении оттеснила антироссийских провокаторов от здания МИД республики

    Полиция Армении оттеснила антироссийских активистов от МИД во время переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван армянская полиция оттеснила протестующих от здания МИД, усилив меры безопасности и перекрыв проход к дипломатическому ведомству.

    Армянская полиция оттеснила антироссийских провокаторов от здания министерства иностранных дел страны, где проходят переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Армении, передает ТАСС.

    Представители антироссийской маргинальной партии «За республику» пришли с плакатами и выкрикивали лозунги против политики России у входа в МИД. Сотрудники полиции оттеснили участников акции на другую сторону улицы и ограничили проход к зданию автобусами.

    Участники акции остаются неподалеку, однако силовые структуры не допускают их к месту проведения переговоров. В районе здания МИД сохраняется спокойная обстановка. В настоящее время Лавров и Мирзоян проводят рабочую встречу, ожидаются переговоры российского министра с премьер-министром Никола Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул важность участия Армении в деятельности ОДКБ.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения между Ереваном и Москвой строятся на основе взаимных интересов и сохранятся в таком формате.

    19 мая 2025, 22:51 • Новости дня
    Зеленский отказался выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей
    Зеленский отказался выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей
    @ REUTERS/Cagla Gurdogan

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не планирует отводить войска с позиций в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, несмотря на предложения о прекращении огня, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Выводить наши войска с наших территорий никто не будет», – заявил Зеленский. Он также добавил, что «никаких ультиматумов» по этим вопросам не рассматривалось и если Россия выдвигает такие условия, значит она не заинтересована в прекращении огня, передает ТАСС.

    Зеленский сообщил, что дважды связывался с Трампом в течение дня: первый раз до его разговора с Владимиром Путиным, второй – после, причем во втором разговоре участвовали также лидеры Франции, Финляндии, Италии, Германии и глава Еврокомиссии. По его словам, беседа длилась более часа и затрагивала вопросы мира и безопасности в регионе.

    Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские лидеры и Зеленский провели «хороший телефонный разговор» с Трампом, выразив признательность США за усилия в мирном процессе и пообещав поддержку Киеву.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

    Путин также завил, что Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.

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    19 мая 2025, 03:45 • Новости дня
    Глава Росавиации заявил о готовности стран возобновить авиасообщение с Россией

    Ядров: Росавиация ведет переговоры о возобновлении полетов в другие страны

    Глава Росавиации заявил о готовности стран возобновить авиасообщение с Россией
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал о переговорах с авиационными ведомствами ряда стран по вопросу восстановления международных перелетов.

    Росавиация обсуждает с авиационными властями ряда стран возможность возобновления авиасообщения, сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

    «Совместная работа с МИД, Минтрансом, Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения ведется постоянно. Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять», – передает его слова ТАСС.

    По словам Ядрова, есть страны, куда готовы летать российские авиакомпании, однако нужны гарантии, что воздушные суда получат необходимое обслуживание и на них не будут распространяться ограничения, появившиеся из-за санкций.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, после более чем 30-летнего перерыва возобновляется регулярное воздушное сообщение с Абхазией.

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    20 мая 2025, 17:07 • Видео
    Разговор Путина и Трампа: главное

    Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

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    18 мая 2025, 17:50 • Новости дня
    Захарова призвала не верить словам Мерца о ракетах Taurus

    Захарова: Мерц пытается скрыть поставки ракет Taurus Украине

    Захарова призвала не верить словам Мерца о ракетах Taurus
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сомнения в искренности заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы отсутствии планов поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus.

    Захарова в Telegram-канале призвала не доверять словам Мерца о том, что у Германии нет планов по поставке крылатых ракет Taurus киевскому режиму. Она подчеркнула, что за этими заявлениями стоит исключительно желание вывести обсуждение вопроса из публичной плоскости.

    Захарова указала: «Казалось бы, вот оно – подтверждение стремления Германии, как нас убеждали, к мирному урегулированию конфликта на Украине... Но не будьте наивными. Речь идет об игре слов. Задача канцлера – вывести из публичного обсуждения тему поставок ракет большой дальности. Как будто бы их и нет. А на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму».

    Дипломат также обратила внимание на заявление Мерца, что публичная дискуссия о передаче ракет Taurus Киеву якобы стала стратегическим преимуществом для России и недостатком для ФРГ. По словам Захаровой, для Берлина главным является не мир, а «агрессивные нарративы» в сочетании с уничтожением свободы слова и законности принятия решений, опасных для Европы.

    Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия сейчас не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. «В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», – сказал он в эфире телеканала ZDF. Канцлер ФРГ отметил, что передача таких систем потребует времени на обучение военных навыкам управления ими.

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    19 мая 2025, 05:29 • Новости дня
    Степашин назвал ошибкой присоединение к СССР Западной Украины и Бессарабии

    Степашин: Включение в СССР Западной Украины и Бессарабии было ошибкой

    Степашин назвал ошибкой присоединение к СССР Западной Украины и Бессарабии
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший премьер-министр и нынешний президент Российского книжного союза Сергей Степашин считает, что Польша иначе относилась бы к России, если бы получила Западную Украину и Львов.

    Степашин допустил, что Польша могла бы иначе строить отношения с Россией, если бы в свое время получила Западную Украину и Львов, а СССР не совершил бы ошибки, приняв эти территории, поделился он в беседе с «Аргументами и фактами».

    «Думаю, что в результате и поляки, намучившись с этой заразой, по-другому бы вели себя по отношению к нам», – сказал он.

    Он подчеркнул, что именно Западная Украина, а также в меньшей степени Западная Белоруссия и Бессарабия проявляли сопротивление советской власти. Он напомнил, что полицаев и карателей нацисты набирали в основном с этих территорий, и именно жители Западной Украины были причастны к сожжению Хатыни и убийству разведчика Николая Кузнецова.

    Степашин также указал, что, по признанию первого президента Украины Леонида Кравчука, в детстве он помогал бандеровцам.

    «Вот эта зараза потом и пришла. Пришла в Киев, пришла в Харьков, пришла в Одессу», – сказал Степашин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса рассказал, что вступил в отряд из-за несогласия с действиями руководства на Украине и навязыванием образа Степана Бандеры как «героя».

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    19 мая 2025, 06:59 • Новости дня
    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении

    «Северяне» справились с атакой десятков штурмовиков и техникой ВСУ около Теткино

    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении
    @ пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Подразделения группы войск «Север» успешно остановили одну из крупнейших атак ВСУ на направлении Теткино, уничтожив значительную часть сил и техники противника на границе.

    Войска группировки «Север» уничтожили инженерные, передовые и штурмовые подразделения противника на Теткинском и Глушковском направлениях, однако противник обрушился на бойцов с одной из самых сильных атак на направлении Теткино, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Враг предпринял одну из самых массированных атак с участием десятков штурмовиков и семи единиц техники на направлении Теткино, а также несколько попыток вторжения на нашу территорию пешими группами на соседних участках», – сказано в сообщении.

    Российские военнослужащие отразили все попытки противника прорвать оборону и уничтожили большую часть военной техники и живой силы ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 на Сумском и свыше 60 на Теткинском направлениях)», – уточнили «Северяне».

    Так же были уничтожены БМП Bradley, танк Т-72, гаубица «Мста-Б», автомобильная техника, коптеры и пункты боевого питания.

    За сутки общее продвижение группировки «Север» на Сумском направлении составило свыше 650 метров, в Волчанске – свыше 160 метров. Кроме того противник был выбит из шести опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские бойцы два месяца незаметно находились в тылу противника на покровском направлении, ежедневно  передавая своему командованию свежие разведданные о передвижении ВСУ.

    В начале мая «Северяне» рассказали, как военнослужащий из 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» погиб при подрыве гранаты, уничтожив группу ВСУ в засаде ради спасения сослуживцев в Курской области.

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    20 мая 2025, 17:24 • Новости дня
    Медведев: Киев ждет безоговорочная капитуляция при отказе от мирных переговоров
    Медведев: Киев ждет безоговорочная капитуляция при отказе от мирных переговоров
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Киев может столкнуться с неизбежностью безоговорочной капитуляции, если откажется от мирных переговоров с учетом текущих реалий на Украине, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев подчеркнул, что Москва уже неоднократно предлагала начать диалог с Киевом без предварительных условий, при этом учитывая сложившиеся на данный момент реалии на территории Украины, передает ТАСС.

    По его словам, для киевского режима есть и другой путь, о котором тоже неоднократно говорилось. Это путь безоговорочной капитуляции.

    Зампред отметил, что такая формула мира в международном праве тоже существует. Если сказать прямо, многим в нашей стране она нравится куда больше, считает Медведев.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что для Киева наступает важный момент принятия решений. Эксперты отмечают, что президент Владимир Путин твердо добивается максимальных гарантий мира на Украине.

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    21 мая 2025, 01:43 • Новости дня
    Один из богатейших депутатов решил покинуть Госдуму

    Савченко может покинуть Госдуму из-за перехода на другую работу

    Один из богатейших депутатов решил покинуть Госдуму
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Госдумы предложил включить вопрос о досрочном сложении полномочий одного из богатейших депутатов Олега Савченко в повестку пленарного заседания, назначенного на 22 мая.

    Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Олега Савченко запланировано на заседании Госдумы двадцать второго мая, передает ТАСС. Проект постановления внесла комиссия по мандатным вопросам, следует из документов, опубликованных в думской электронной базе.

    В пояснении к проекту постановления говорится, что депутат Савченко подал письменное заявление о сложении полномочий в связи с переходом на другую работу. В документе указано: «Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Савченко Олега Владимировича, 20 мая 2025 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу».

    Савченко был избран в Госдуму в сентябре 2021 года, он занимает должность заместителя председателя комитета по финансовому рынку. В рейтинге Forbes за 2021 год Савченко занимал 22-е место среди госслужащих с самыми высокими доходами. В декларации за 2021 год его доход составил почти 559 млн рублей. С 2022 года декларации депутатов публикуются в обезличенном виде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Олег Савченко в 2015 году покорил самую высокую точку Антарктиды – гору Винсона.

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    20 мая 2025, 06:03 • Новости дня
    Польские наемники ВСУ были замечены под Красноармейском

    Боец ВС России сообщил о польских наемниках на передовой ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Англоязычные и польские наемники, по словам бойца ВС России, находились на первой линии обороны под Красноармейском, что подтверждается услышанными голосами.

    Польские и англоязычные наемники были замечены в рядах ВСУ на направлении Красноармейска, передает РИА «Новости». О присутствии иностранных бойцов сообщил боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России с позывным «Старый».

    В своем заявлении он отметил: «Используют наемников, да. Слышали голоса наемников. Сам лично их не встречал, слышать – слышал. Голоса наемников и польские, и какие-то там американские, или по-английски говорят, не знаю».

    По словам разведчика, иностранцы находились на первой линии обороны на красноармейском направлении. Он предположил, что наемники могли не успеть покинуть позиции из-за того, что бойцы ВС России отрезали им пути отхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов по селу Новоандреевка в Запорожской области были ликвидированы иностранные бойцы ЧВК Mozart, а часть из них захвачена в плен. В боях за Лысовку в Донецкой народной республике выявили наемников из Колумбии и Польши.

    Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, отметив, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины не подпадают под действия Женевской конвенции.

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    19 мая 2025, 05:14 • Новости дня
    Число задержанных после массовых драк подростков в Махачкале возросло до 67 человек

    В Махачкале 67 подростков задержаны после массовых драк

    Tекст: Ирма Каплан

    МВД Дагестана сообщило, что в Махачкале произошли массовые драки среди подростков, после которых полиция задержала 67 человек.

    После массовых конфликтов между подростками в Махачкале полиция задержала 67 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.

    Там сообщили, что 16 мая произошла драка на площади Ленина, в результате чего 12 человек были задержаны, а на родителей несовершеннолетних составлены протоколы. На следующий день, 17 мая, группы подростков снова собрались в разных районах города.

    «Благодаря оперативным действиям полиции с улицы Каммаева были задержаны 55 человек. Установлено, что подростки использовали социальные сети для координации своих действий», – говорится в сообщении ведомства.

    Из задержанных 18 человек привлечены к ответственности за мелкое хулиганство, а на родителей 35 несовершеннолетних составлены протоколы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Махачкале полиция задержала 35 причастных к массовой драке подростков, а на родителей составили административные протоколы.

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    19 мая 2025, 00:13 • Новости дня
    Степашин объяснил, почему Зеленскому не выгодна встреча с Путиным

    Степашин: Путин психологически размажет Зеленского

    Степашин объяснил, почему Зеленскому не выгодна встреча с Путиным
    @ Vladimir Andreev/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Российского книжного союза и экс-премьер России Сергей Степашин выразил мнение, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может оказаться крайне невыгодной для последнего, пишет «АиФ».

    Сергей Степашин заметил, что прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским невыгодны для последнего, сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

    «Я, правда, не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически. Да и, по большому счету, мир для Зеленского станет политической смертью, а может, и не только политической», – сказал он.

    Степашин отметил, что запрос на организацию встречи был направлен с украинской стороны и принят к сведению российской.

    «Я очень рассчитываю на то, что в 2025 году активная фаза закончится. К этому все и идет», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский встречался в воскресенье в Риме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио, чтобы прояснить тревожащие вопросы накануне телефонного разговора между Путиным и Трампом, который может стать решающим, а Киев постфактум поставят перед фактом.

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    21 мая 2025, 11:45 • Новости дня
    NYT: Трамп отказался вмешиваться в конфликт на Украине

    NYT: Трамп сообщил Зеленскому и лидерам ЕС о прекращении поддержки Украины

    NYT: Трамп отказался вмешиваться в конфликт на Украине
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт, сообщает The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому и ряду европейских лидеров, что Россия и Украина должны самостоятельно найти решение военного конфликта, пишет The New York Times.

    Источники издания, знакомые с деталями беседы, сообщили, что Трамп отказался от намерения присоединиться к европейской инициативе по введению новых экономических ограничений против России. При этом ранее он неоднократно подчеркивал, что только он и Путин способны быстро достичь соглашения между странами, но по итогам последнего разговора изменил свою позицию.

    По данным газеты, американский президент ранее угрожал выйти из переговоров по прекращению огня между Россией и Украиной, и сейчас фактически реализовал этот сценарий. Решение Трампа вызвало обеспокоенность среди европейских союзников, которые намерены продолжить давление на Москву, несмотря на отказ Вашингтона.

    Бывший посол США в Киеве Бриджит А. Бринк в связи с уходом заявила: «Мир любой ценой – это не мир, а умиротворение». В публикации говорится, что даже уступки в виде отказа Украины от вступления в НАТО и возврата всех территорий не привели к заключению перемирия, поскольку Москва отвергла эти предложения.

    Ранее после разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что не планирует новые санкции против России и отметил готовность Москвы к переговорам о прекращении огня.

    Вместе с тем, госсекретарь США Марко Рубио допустил ужесточение санкций против России и рост военной поддержки Киева при провале переговоров.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что западные политики и СМИ пытаются помешать конструктивному диалогу между Россией и США в контексте ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что лидеров европейских стран ошеломил разговор президентов России и США, поскольку Трамп не собирается поддерживать курс на продолжение боевых действий.

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    20 мая 2025, 14:42 • Новости дня
    Захарова заявила о наступлении решающего момента для Киева
    Захарова заявила о наступлении решающего момента для Киева
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что для Киева наступает важный момент принятия решений.

    Дипломат отметила, что спекуляции Владимира Зеленского о стремлении к миру должны быть подкреплены реальными делами и конкретными шагами, передает ТАСС.

    По ее словам, для Киева сейчас наступает важный момент для принятия решений в свете недавних заявлений и шагов украинской стороны, которую дипломат назвала «истеричными и противоречивыми».

    Захарова указала, что российская сторона не ожидает проявления здравого смысла от Банковой, однако надеется, что у киевской власти возобладает инстинкт сохранения остатков государства. Захарова выразила мнение, что именно это может вынудить Киев занять более конструктивную позицию на переговорах.

    Накануне Зеленский отказался выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

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    21 мая 2025, 01:49 • Новости дня
    МВД сообщило о работе 200 мошеннических кол-центров на Украине

    На Украине обнаружено 200 мошеннических кол-центров

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории Украины функционируют более 200 мошеннических кол-центров, в которых работают бывшие сотрудники силовых структур, использующие профессиональные навыки для выманивания денег из жертв.

    О деятельности более двухсот мошеннических кол-центров на Украине сообщил замначальника отдела по противодействию имущественным преступлениям МВД России Денис Костин, передает ТАСС. По его словам, большинство дистанционных преступлений совершается с территории Украины, а основная часть кол-центров сосредоточена в Днепре.

    Костин отметил, что структура работы кол-центров предполагает четкое распределение ролей. Он рассказал, что раньше мошенники могли позволить себе вольность в разговоре, но теперь их строго контролируют. За любые отклонения от сценария работников наказывают штрафами.

    По словам представителя МВД, в таких центрах трудятся профессионалы, в том числе бывшие сотрудники силовых структур. Костин подчеркнул: «Мы несколько раз устанавливали в своей работе, что работают в этих кол-центрах бывшие работники силовых структур, которые обладают компетенцией, словарным запасом и могут ввести человека в заблуждение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонные мошенники с Украины при звонках россиянам теперь объясняют свой немосковский акцент тем, что якобы являются уроженцами Ростова-на-Дону.

    ЦОС ФСБ указал на масштабную организацию мошенничеств против россиян с территории Украины, где работают до 150 кол-центров с использованием информационной инфраструктуры.

    Мошеннические кол-центры с Украины все больше переносят свою деятельность на территорию Евросоюза, а первой жертвой украинских телефонных мошенников стала Польша.

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    18 мая 2025, 22:09 • Новости дня
    Бельгия пообещала Украине 20 систем ПВО Cerber и танк Leopard

    Правительство Бельгии одобрило 1 млрд евро помощи Украине на 2025 год

    Tекст: Ирма Каплан

    Брюссель утвердил поддержку для Украины в размере 1 млрд евро, при этом в состав ее войдут 20 модернизированных систем ПВО Cerber и танк Leopard, пишет Tijd.

    Пакет помощи Украине на сумму 1 млрд евро на этой неделе одобрен бельгийским правительством, заявил министр обороны Тео Франкен, отметив, что  «значительная часть ресурсов возвращается в экономику страны и поддерживает занятость в оборонном секторе», пишет портал Tijd.

    В материале указано, что источником финансирования Украины стали налоговые поступления от замороженных российских активов, находящихся в Euroclear, о чем ранее говорил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

    Содержание пакета включает поставку около сотни бронированных машин скорой помощи и автомобилей Unimog, а также пять беспилотных морских судов, БПЛА, медицинское оборудование, портативные системы обнаружения беспилотников, средства ночного видения и защитную одежду от химических угроз.

    «Кроме того, будет поставлено более 16 тыс. единиц оружия и пистолетов, а также 20 модернизированных систем ПВО Cerber и боевой танк Leopard с новой орудийной башней», – сказано в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский в апреле жаловался на отсутствие  поставок дополнительных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Соединенными Штатами, отмечая, что их наличие могло бы стать значительной поддержкой для Украины.

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    20 мая 2025, 19:36 • Новости дня
    Медведев объяснил необходимость международных гарантий по Украине для России

    Tекст: Александра Юдина

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отсутствие международных гарантий для Москвы по вопросу Украины приведет к серьезному ухудшению ситуации.

    По его словам, наличие таких документов критически важно для доверия в международной сфере, передает ТАСС. По его словам, «если же такого рода документы подготовить будет невозможно, значит, события будут развиваться по гораздо более сложному и тяжелому сценарию». Медведев также отметил, что это связано с вопросом доверия в международной сфере.

    Он подчеркнул, что без гарантий для России прогнозировать развитие ситуации становится гораздо труднее. По мнению Медведева, в таком случае динамика событий может быть весьма негативной.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что для Киева наступает важный момент принятия решений. Эксперты отмечают, что президент Владимир Путин твердо добивается максимальных гарантий мира на Украине.

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