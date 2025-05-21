Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.16 комментариев
Полиция Армении оттеснила антироссийских провокаторов от здания МИД республики
Полиция Армении оттеснила антироссийских активистов от МИД во время переговоров
В ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван армянская полиция оттеснила протестующих от здания МИД, усилив меры безопасности и перекрыв проход к дипломатическому ведомству.
Армянская полиция оттеснила антироссийских провокаторов от здания министерства иностранных дел страны, где проходят переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Армении, передает ТАСС.
Представители антироссийской маргинальной партии «За республику» пришли с плакатами и выкрикивали лозунги против политики России у входа в МИД. Сотрудники полиции оттеснили участников акции на другую сторону улицы и ограничили проход к зданию автобусами.
Участники акции остаются неподалеку, однако силовые структуры не допускают их к месту проведения переговоров. В районе здания МИД сохраняется спокойная обстановка. В настоящее время Лавров и Мирзоян проводят рабочую встречу, ожидаются переговоры российского министра с премьер-министром Никола Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул важность участия Армении в деятельности ОДКБ.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения между Ереваном и Москвой строятся на основе взаимных интересов и сохранятся в таком формате.