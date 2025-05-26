Пашинян пообещал изменить конституцию ради мира с Азербайджаном

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что если Конституционный суд страны не одобрит подписание мирного соглашения с Азербайджаном, он лично инициирует изменения в конституцию, передает ТАСС.

Пашинян подчеркнул, что вопрос должен быть отправлен в Конституционный суд, и иного выбора у руководства страны нет.

Также Пашинян выразил уверенность, что войны между Арменией и Азербайджаном не будет, несмотря на возможные провокации. По его словам, заключение мира между странами – наиболее очевидный и вероятный сценарий.

Ранее армянская и азербайджанская стороны в марте завершили переговоры по тексту мирного соглашения.

Ереван решил сотрудничать с миссией ЕС после заключения мирного соглашения с Баку.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе рабочей встречи в Ереване подчеркнул готовность Москвы способствовать диалогу между Арменией и Азербайджаном.