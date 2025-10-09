Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.8 комментариев
Мужчина погиб в квартире в Киеве в результате детонации взрывного устройства
В жилом доме в Киеве прогремел взрыв, в результате которого погиб 41-летний мужчина и пострадал его 65-летний отец, сообщила полиция города.
Инцидент произошел в одной из квартир многоквартирного дома в Святошинском районе Киева. Взрыв произошел из-за детонации неизвестного взрывного устройства, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в украинских СМИ регулярно сообщают о преступлениях с использованием гранат и огнестрельного оружия. Такая проблема была и до начала российской спецоперации на Украине, но особенно она усугубилась, когда власти Украины в феврале 2022 года принялись раздавать оружие всем желающим.