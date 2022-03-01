Зеленский заставил украинцев стрелять друг в друга

Сразу после начала российской операции на Украине украинский режим начал творить совершенно беспрецедентные вещи. Одной из них стала бесконтрольная раздача автоматического оружия населению. Почему это явный признак человеконенавистнической политики украинских властей и как на это будут реагировать российские Вооруженные силы?

Все началось в Киеве. В обед 25 февраля в соцсетях появилось видео – какие-то люди на улицах Киева сгружают с грузовика ящики с оружием и раздают его кому-то, кто выглядит как гражданские лица. Вскоре в СМИ была озвучена шокирующая новость – власти Украины раздают обывателю оружие для того, чтобы потом, когда «российские агрессоры» войдут в город, обыватели с автоматами их остановили бы.

К вооружению гражданских ополчений перед лицом наступающего противника в истории прибегали разные силы, даже в тех же ДНР и ЛНР систематически происходило что-то подобное. Отправка необученного ополчения в бой тоже не является чем-то особенным, хотя в профессиональной среде считается большим грехом.

Но всегда и во все времена такие формирования, будь они созданы из кого угодно, являли собой некие отряды, в которых был хотя бы учет людей, некий командир и хотя бы примитивная структура. Украинцы сделали совсем иначе – они просто начали раздавать оружие кому попало. Даже не спрашивая имя и никак не учитывая то, куда ушел автомат.

Чуть позже к автоматам добавились гранатометы, хоть и в небольшом количестве. А для получения оружия нужно было просто его попросить и взять.

Вскоре в СМИ появились фотографии обывателей, куда-то идущих по улицам с автоматами. Потом хвастовство в соцсетях о том, кто и сколько утащил домой стреляющего железа. Фотки домохозяек в Instagram с автоматами и хвастливыми обещаниями задать агрессору жару. А потом в Киев пришел ужас.

Волна насилия

В любом, даже самом благополучном обществе всегда есть преступники. А среди преступников всегда есть те, кто готов не просто нарушать закон, но еще и совершать акты насилия. Есть те, кто не просто к этому готов, а те, кто этого жаждет. В нестабильные времена, когда уровень стресса высок, таких людей становится больше. На Украине сейчас, мягко говоря, нестабильное время. Но дело не только в этом.

У нас об этом не принято говорить прямо, но мы имеем дело с народом, находящемся в психологически очень тяжелом состоянии. Количество людей, в чьем поведении сегодня проглядывают признаки будущих психических патологий, весьма велико. И причина этого – совершенно чудовищная по силе, непредставимая для нормального человека пропаганда. Украинцы уже очень много лет живут в условиях сильной и деструктивной психологической обработки силами местных СМИ, которая держит их в психически нестабильном состоянии, на грани скатывания в безумие.

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Отсюда, например, ненормальное поведение в интернете, свойственное многим жителям этой страны. То, что с украинцами делают их СМИ, больше всего напоминает сюжет фантастического романа братьев Стругацких «Обитаемый остров», с гипнотическими башнями, излучение которых держало целую страну в неадекватном состоянии. На Украине роль «башен» исполняют их СМИ. Якобы военная угроза, о которой на Украине сейчас поет буквально каждый утюг, не могла не взвинтить уровень стресса у этих людей, чья психика и так на пределе, до уровня, который человек уже не выдерживает.

А потом им дали автоматическое оружие. Им и преступникам одновременно.

Жертвы

На текущий момент в одном лишь Киеве роздано более 20 000 автоматов, более 10 миллионов патронов, десятки или сотни гранатометов. Идет раздача в других городах: например, в Запорожье. Обычно главной проблемой, связанной с бесконтрольным распространением оружия, считают скачок преступности.

И он в Киеве начался сразу же. Каждую ночь в городе слышна автоматическая пальба. Банды делят город. Появились банды, вламывающиеся к людям в квартиры, иногда под видом полиции, иногда просто за счет силы. Никакой управы на этих людей нет, сейчас в Киеве органы правопорядка существуют только номинально. Стрельба иногда оказывается настолько интенсивной, что на парковках горят машины. И на это все с ужасом смотрят из своих высоток обычные люди.

Но самым страшным оказалось другое. Находящиеся в ненормальном псевдопатриотическом угаре киевляне устроили «охоту на ведьм» – поиск и уничтожение российских диверсантов.

И вот тут открылась бездна. Первые жертвы появились почти сразу. Группа «патриотов» обнаружила на улице подозрительный легковой автомобиль повышенной проходимости. Это явно были российские диверсанты – и по машине был открыт огонь. Водитель и пассажиры были убиты на месте, а видео с расстрелянным неновым «Лендровером» сразу попало в соцсети. Но это никого не остановило. Уже через сутки множество групп народных мстителей «работало» на улицах.

Вот кто-то машет ночью руками. Зачем? Да он сигналы подает русским самолетам – огонь! Вот микроавтобус с людьми как-то подозрительно едет. Остановить его, всех лицом вниз, обыскать. Еще один…

К исходу 26 февраля в Киеве таким образом было убито 60 местных жителей. Через сутки – намного больше. По пабликам в соцсетях ходят рекомендации о том, как отличить диверсанта от честного гражданина. Кто-то говорит: «Русские не знают про наш «Монобанк» (украинский онлайн-банк), надо спросить у подозреваемого, как платить в «Монобанк», не ответит – валить». При том, что на Украине далеко не все пользуются этим банком.

В других случаях предлагается спросить какое-нибудь слово на украинском языке. Вдруг с акцентом скажет? Telegram-каналы заполнены видеороликами, где рассерженные граждане хватают на улицах подозрительных людей. Последние кричат: «Украинец!», но это не помогает. Некоторых убивают. Расстреливаются машины, расстреливаются люди. Последним пока стал израильтянин Роман Бродский. По одним данным, он получил случайную пулю от какого-то добровольца из территориального ополчения, по другим – его застрелили, потому что перепутали с чеченцем. Что им сделали чеченцы?

Мясо для бойни

Уже сейчас отдельные персонажи, дорвавшиеся до оружия, пытаются применять его против российских солдат. Причем делается это самоубийственным способом. Например, жители Украины пытаются догнать российский БТР (или украинский на самом деле – но им не объяснить) на автомобиле и обстрелять его. Случаи нападения на российскую бронетехнику с движущихся легковых машин уже есть. Люди, которые это делают, скорее всего просто не понимают последствий.

Во время войны в Ираке у американцев на «Хамви» висели сзади таблички с предупреждением о недопустимости приближаться ближе ста метров и о том, что по нарушителям этого требования будет открываться огонь на поражение. Россия не может себе этого позволить на Украине, но никакие меры по защите нашей техники от подобных нападений местным жителям не понравятся в любом случае, и лучше им не доводить до беды. Но они не понимают.

А теперь представим себе, что эти люди так же будут атаковать наши войска во время их входа в Киев.

Не ответить не получится. А это труп. Не окажется ли рядом сочувствующий стример, видеоблогер или западный журналист, который заботливо уберет из рук трупа автомат и сделает десяток «сочных» фото? Не для этого ли десяткам тысяч погруженных предварительно в безумное состояние людей спокойно дали автоматическое оружие? Украинская власть по сути своей человеконенавистническая. И такие решения – вполне в ее духе.

Нужно что-то придумать, чтобы такие грязные трюки нельзя было организовать. А кроме того, России не нужны лишние потери, которые безумцы с автоматами, не понимающие, что идут на смерть, вполне будут нам наносить. И возможно, немалые. Да, их всех убьют потом, но перед этим весь мир опять получит возможность поговорить о «русских варварах».

Какие могут быть варианты? Как минимум в Киеве, когда мы будем туда входить, не должно быть интернета. Проблема сложная, с ходу к ней не подступишься… Пока же украинские города продолжают погружаться в пучину кровавого кошмара. Без всякого участия России.