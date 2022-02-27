Как украинский кризис повлиял на Лукашенко

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Каким будет курс рубля на фоне военной операции на Украине

Российские вкладчики могут обескровить даже здоровую финансовую систему Григорий Сысоев/РИА Новости
Четверг, 24 февраля 2022 года, войдет в современную историю как самое крупное обрушение российского рынка акций. Рубль тоже сильно обвалился, однако от более глубокого падения его спас Центробанк РФ. Валютной паники пока удалось избежать. Однако дальше события могут развиваться по-разному. К чему готовиться россиянам? Подробности...
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Как пройдет демилитаризация и денацификация Украины

Избавление Украины от нацистов объявлено главной целью спецоперации России Анна Марченко/ТАСС
Исходящая из Киева угроза не оставила России возможности избежать военной операции, целью которой стала демилитаризация и денацификация Украины. Об этом шла речь и в обращении Владимира Путина, и в разъяснении, которое дал наш постпред в ООН. Россия действительно имеет право защищать свою национальную безопасность на территории другой страны. И, кстати, этим правом нередко пользовались США. Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Украинский спецназ готовят к тайной борьбе против России

ССО Украины сохранили и советские традиции, и приобрели западные REUTERS/Valentyn Ogirenko
Ускоренное принуждение Украины к миру дает основание надеяться, что по крайней мере в ближайшие десятилетия эта страна не будет представлять военной угрозы для России. Однако помимо явной военной угрозы – танков, пушек и бомбардировщиков, существует угроза тайная. Это спецназ и особым образом подготовленные диверсанты. Почему России стоит обратить на это внимание? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Как украинский кризис повлиял на Лукашенко

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Позиция Белоруссии ближе к российской, чем в предыдущие годы. Очевидно, определенные выводы Лукашенко сделал – хотя некоторые вопросы к поведению Белоруссии все равно остались. Хочется верить, что Россия усилила «дисциплину» среди своих союзников. Подробности...

Россия сознательно пошла на «адские санкции»

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
На этот раз хоть не так обидно: пусть уж санкционируют за то, что мы реально делаем, чем на основе фейков своих спецслужб, фантазий политиков и истерической клеветы СМИ. Подробности...
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Политический театр на Украине должен быть закрыт

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Зеленского в шутку называли «зелефюрером», но теперь настал последний акт драмы: ему приходится косплеить фюрера по-настоящему. Он сидит в бункере, произносит патетические речи и, видимо, стремительно вынюхивает последние запасы кокаина. Подробности...
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В Париже услышали Путина

Обсуждение: 12 комментариев

Спецоперация армии РФ на Украине

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Визит Алиева на фоне заговора

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
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  • Да, но в меньших масштабах

  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
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    подготовка диверсий


    Украинский спецназ готовят к тайной борьбе против России

    финансовая система


    Каким будет курс рубля на фоне военной операции на Украине

    избавление от нацистов


    Как пройдет демилитаризация и денацификация Украины

    странности и нестыковки


    Владимир Прохватилов: Почему больше никто не верит Америке

    беспомощные люди


    Анна Долгарева: Чужое горе Донбасса

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    Вадим Трухачёв

    Как украинский кризис повлиял на Лукашенко

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		27 февраля 2022, 16:30

    Один из самых интересных аспектов нынешней операции Армии России на Украине – поведение Белоруссии. В предыдущие годы к заявлениям и действиям Александра Лукашенко в России возникали справедливые вопросы. Вроде бы Батька – наш ближайший союзник, однако Крым российским не признал. Мало того – он поддерживал тесные контакты с украинским руководством вплоть до событий 2020 года в его собственной стране, когда Владимир Зеленский открыто поддержал попытку свержения белорусской власти.

    Теперь, кажется, Лукашенко избрал более четкую линию поведения. Конечно, сообщения руководства ВСУ про использование российскими десантниками аэродрома в белорусском Гомеле или участие белорусских войск в операции полного доверия вызывать не могут. Однако факт того, что российские войска после недавно закончившихся учений на юге Белоруссии, там остались, и использовали территорию Белоруссии в качестве плацдарма, сомнению не подлежит. Сам Лукашенко не исключил, что вооруженные силы Белоруссии вполне могут задействовать в нынешней операции против украинской армии.

    Итак, налицо как минимум предоставление территории Белоруссии для российских вооружённых сил. Скажем, установление контроля над Чернобыльской АЭС могло стать возможным только благодаря броску с белорусской территории, рядом с которой она и находится. В операции по занятию аэродрома в Гостомеле под Киевом силами российских десантников тоже налицо белорусский «след». Появились они явно с белорусской территории. Возможно, и часть войск, шедших на Чернигов, вышли из-под Гомеля.

    С другой стороны, всё же нельзя говорить о полной и безоговорочной поддержке действий России со стороны Белоруссии. Так, Батька отказался признавать независимость ДНР и ЛНР. Не признал он до сих пор российским и Крым. Хотя формулировка белорусского МИД выдержана во вполне комплементарных к России тонах: «В такой ситуации мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик».

    Лукашенко попытался объяснить, почему не признал ДНР и ЛНР. «Мы с Путиным говорили, сегодня нам не до этого. Это во-первых. Во-вторых, это не является проблемой. А в-третьих, нам надо чётко понимать: вот делаем шаг – что будет в результате этого шага? Но, тем не менее, это не проблема. У некоторых не стоит на повестке дня. А у нас он стоит в повестке дня, и в ближайшее время мы примем решение. Сделаем так, как это лучше и России, и Беларуси», – сказал он. В общем, узнаем Александра Григорьевича с его многовекторностью.

    Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

    Впрочем, одно из объяснений таким колебаниям нашлось достаточно быстро. Глава белорусского государства предложил провести в Минске встречу представителей России и Украины, и Россия направит на них своих представителей. Естественно, страна-посредник не может в полной мере занимать чью-либо сторону – а потому некоторое дистанцирование от России в таких условиях у Белоруссии должно сохраняться. Тем более, что найти другую более-менее приемлемую площадку сейчас едва ли выйдет.

    Однако есть и другие причины таких колебаний. Одна из них – попытка вырваться из-под санкций, которые ввел против Лукашенко и его окружения коллективный Запад. Собственно говоря, этот фокус Батька провернул уже в 2014-2015 годах. Благодаря тому, что Белоруссия превратилась тогда в переговорную площадку, он снова стал въездным в Евросоюз, усилил многовекторность своей политики. И пока не случились пресловутые события 2020 года – ЕС такой Лукашенко более-менее устраивал. Наверняка, есть желание повторить такую историю.

    Другая причина – вполне объективная. Белоруссия кровнородственно связана как с Россией, так и с Украиной. Какими бы ни были российско-украинские отношения – подобное родство никуда не денется. Она выглядит как самый естественный посредник, как «младший брат, который мирит старшего со средним». Большинство простых белорусов такой подход наверняка поддержат, ибо война на южных рубежах им точно не нужна. Значит, Лукашенко идет на меру, заведомо популярную в собственном народе.

    Третья причина колебаний кроется в природе самого белорусского государства. Хотя линии разлома внутри него не так заметны, как на Украине, они есть. Около 15% населения (вполне вероятно, что и больше) Белоруссии – католики, смотрящие больше в сторону Польши и Литвы, а не России. В Гродно и Гродненской области они и вовсе составляют большинство населения. Это своего рода белорусская «Галиция». Точно так же Минск является местным, смягченным (с точки зрения настроений в нём) аналогом Киева.

    Выходцем из этой среды является, например, глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Есть во власти и другие выходцы из этих регионов. Вряд ли Лукашенко об этом не знает, и не принимает подобное в расчет. Знает прекрасно. И потому с точки зрения белорусского руководства, элемент многовекторности в политике не может не присутствовать. Потому нынешнее поведение с непризнанием ДНР и ЛНР, но «пониманием российских действий», выглядит вполне естественно и гармонично с точки зрения белорусского государства.

    Тем не менее, вряд ли Лукашенко не видит, к чему привела политика «мягкой белоруссизации», которая проводилась до 2020 года. Попытка мягкого противопоставления себя России и русским закончилась тем, что часть общества быстро превратила его в твердое, и начала отождествлять себя с Польшей (а то и с нынешней Украиной). И сам Батька оказался не нужен тем, кто хочет порвать с Россией. Как вряд ли он не видит, как вознаградил его за «сидение на нескольких стульях» тот же Евросоюз.

    И, конечно, вряд ли Лукашенко забыл то, как Украина поддержала попытку его свержения в 2020 году, и превратилась в один из центров беглой белорусской оппозиции. Так что во многом и поэтому нынешний вариант белорусской многовекторности уже не выглядит как равноудалённость от России, Украины и ЕС. Позиция руководства страны уже ближе к российской, нежели в предыдущие годы. Очевидно, определённые выводы Лукашенко сделал.

    Хочется также верить, что Россия усилила «дисциплину» среди своих союзников, среди которых Белоруссия – самый близкий. До сих пор все структуры типа ЕАЭС, ОДКБ и даже Союзного государства смотрелись куда аморфнее, чем ЕС и НАТО. Похоже, что Россия показала свою силу и свои возможности, которые нельзя было не оценить. Причем показала их не только в военной области. Так или иначе, но прогресс в поведении Белоруссии налицо.

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