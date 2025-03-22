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    Европа склонит Америку к общей борьбе с Россией

    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    22 марта 2025, 12:45 Мнение

    Европа склонит Америку к общей борьбе с Россией

    Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв

    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ

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    За последние годы в России укрепилось мнение о том, что Европа не является самостоятельной силой, а лишь служит вассалом США. Поводов так считать действительно предостаточно. Чего только стоит «проглатывание» подрывов «Северных потоков», или существенное увеличение поставок оружия Украине по требованию администрации Байдена. Заявления и действия руководителей Евросоюза (и большинства входящих в него государств) по России ничем не отличались от американских.

    Потому, когда к власти в Вашингтоне пришёл Дональд Трамп, в России возникло много ожиданий по поводу того, что он переломит через колено русофобские элиты других стран. Те немного посопротивляются – и подчинятся воле сюзерена. Но прошло уже два месяца, а на российском направлении никаких изменений политика Европы не претерпела. Разве что генсек НАТО, самый влиятельный сегодня политик Старого Света Марк Рютте, заявил, что Украину в альянс не примут. Но её и раньше особо принимать не собирались.

    Однако Рютте – человек хоть и антироссийский, но сдержанный, в политическом позёрстве его никогда не замечали. Иное дело – президент Франции Эммануэль Макрон, призвавший после не очень удачного визита в Вашингтон «положить конец вассальной зависимости Европы от США». Иные европейские политики и вовсе обвинили США в желании развалить ЕС… И всё по одной единственной причине: администрация Трампа не готова поддерживать Украину и сражаться с Россией в том же объёме, что их предшественники в Белом доме. Как изменилась риторика…

    Мало того. На фоне начавшейся торговой войны в США, телефонного разговора Трампа с Владимиром Путиным и знаменитым уже изгнанием Владимира Зеленского из Белого дома, Евросоюз только нарастил градус антироссийской политики. Чего только стоит план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выделить 800 млрд евро на оборонные нужды. Основную цель никто не скрывает – европейцы должны и дальше противостоять России в условиях, когда американцы «предали общее дело».

    Словом, политика Евросоюза на российском направлении по окрику из Вашингтона не изменилась. Как не изменилась она и у других представителей коллективного Запада – Великобритании, Канады, Норвегии, Австралии, Новой Зеландии, Японии. Не изменилась она и у балканских стран, входящих в НАТО, но не являющихся членами ЕС. Ни одна из них не стала относиться к России мягче. Разве что Венгрия и Словакия никуда не делись – но они были и раньше. Да и Швейцария изначально была умереннее большинства.

    В общем-то, эта политика и не должна была измениться. Естественно, что мы прежде всего сравнивали отношение США и того же Евросоюза к России по принципу «своя рубашка ближе к телу». Однако если поглядеть на другие направления внешней политики Вашингтона и Брюсселя – мы увидим там значительные расхождения. Естественно, среди европейцев в каждом случае находились те, кто готов был безоговорочно поддерживать американцев. Однако факт наличия существенных расхождений это в целом не опровергало.

    Так, Евросоюз проводит значительно более мягкую политику в отношении Китая, нежели США. И это было заметно ещё при администрации Байдена. В отличие от американцев, руководители европейских стран постоянно ездили в Пекин. Они не присоединились к американским торговым ограничениям для КНР. Если не брать исключения в лице Литвы и Чехии, они воздерживались от прямой поддержки Тайваня. В конце концов, Китай – главный торговый партнёр ЕС, а Евросоюз – первый торговый партнёр КНР.

    Отличается в целом от американского и подход европейцев к делам Палестины и Израиля. Внутри самой Европы нет единства, но однозначно на стороне израильтян, подобно США, стоят только Голландия и Чехия. В целом же Евросоюз в большей степени склонен поддерживать палестинцев – пусть и с оговорками. В ходе нынешнего обострения в Сирии ЕС, скорее, принял сторону действующих властей, в то время как американская администрация в ООН подготовила резолюцию об осуждении резни христиан и алавитов.

    Нет и не было у США и Евросоюза полного единодушия и по вопросам Ирана, Северной Кореи и Кубы. В отличие от американцев, европейцы высказываются по ним значительно мягче, и дипломатические отношения поддерживают. А сегодня эти страны интересны ЕС прежде всего… да, как государства, поддерживающие Россию, в то время как для американцев интерес представляет противостояние с ними само по себе. Так что полного следования за США у Европы и не было. Россия – всё-таки ещё не вся их внешняя политика.

    Теперь посмотрим, как относятся к США разные общеевропейские политические силы, представленные в Европарламенте. Однозначными сторонниками тесных связей с американцами можно признать только две – это либералы из «Обновляя Европу» и большинство представителей фракции умеренных правых евроскептиков «Европейские консерваторы и реформисты». А уже системные консерваторы из Европейской народной партии хоть и говорят о США как о партнёре номер один, но подчёркивают необходимость наличия у европейцев собственной линии.

    Социал-демократы и «зелёные» относятся к США не столь однозначно, ругая их за наличие смертной казни, невнимание к экологии, высокую степень социального расслоения, склонность к односторонним действиям. Для крайне левых партий США – вообще идеологический враг. Правые евроскептики из групп «Патриоты за Европу» и «Европа суверенных наций» тоже относятся к американцам более чем критически за их глобализм и вмешательство в дела Европы. Разве что к Трампу питают тёплые чувства.

    Если брать отдельные государства Евросоюза, то полностью ориентировались на США Польша, страны Прибалтики, Нидерланды, Дания, Ирландия, Португалия и Хорватия. У остальных 18 (!) стран данное отношение могло меняться в зависимости от того, кто находится у власти. Даже последовательно антироссийская Швеция – и та нередко расходилась с американцами. Так что наличие некоторых разногласий с США является нормой европейской политики. Просто сейчас они распространились ещё и на вопросы отношений с Россией.

    Наконец, напомним о том, что русофобия много веков назад зародилась именно в Европе, а американская её версия стала лишь производной европейской. Крупнейшими антироссийскими идеологами в США являются уроженцы Польши и Венгрии – Збигнев Бжезинский, Ричард Пайпс, Джордж Сорос, Джордж Фридман. А сама политика США становилась всё более направленной против нашей страны по мере того, как американцы сближались с англичанами, а последние постепенно передавали США свой «геополитический код» в рамках англосаксонского братства.

    Так что и с этой точки зрения нечему удивляться, что локомотивом антироссийской политики сегодня выступает Европа. У неё множество собственных причин не любить Россию. И она будет стремиться к тому, чтобы переубедить Трампа встать на антироссийские рельсы. Ради этого европейцы готовы к торговым уступкам, к большему принятию мнения США на других направлениях. Но в обмен от американцев потребуют одного: возобновить поддержку Украины и должный градус противостояния с Россией.

    К сожалению, у Европы более чем достаточно возможностей переубедить США по российскому вопросу. У каждой европейской страны есть в Вашингтоне своё лобби. Значительная часть американского «глубинного государства» тоже выступает союзником ЕС. Внутри Евросоюза с Трампом согласны только Венгрия и Словакия, нейтрален – Кипр. Остальные полагают, что с Россией надо бороться и дальше. Почти все прочие страны коллективного Запада тоже готовы на продолжение противостояния с нами.

    И когда против США выступают сразу Евросоюз, НАТО, 24 страны ЕС, четыре англосаксонских «сестры», Япония и Норвегия – сломать их в одиночку Трампу будет трудно. Тем более по вопросу России, симпатии к которой у американцев, мягко говоря, весьма ограниченные. А вот переубеждение США остальным Западом во главе с Евросоюзом – сценарий куда более вероятный… Разногласия же по остальным направлениям у США и Европы наверняка останутся. Просто для нас они не принципиальны.

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