Европа вполне самостоятельна в нелюбви к России

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13 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:09  |  vz.ru
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Россия применит агрессивный метод повышения доходов от нефти

Москва начинает борьбу за свои нефтяные доходы Егор Алеев/ТАСС
Москва вводит новые меры ради преодоления нефтяных санкций, объявленных Западом – и на этот раз речь идет о введении весьма мощных инструментов. Российские нефтяники сделают то, что от них ждали давно – сократят добычу черного золота. Какой эффект это будет иметь и для мирового рынка нефти, и для бюджета России? Подробности...
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Россия закрыла Курилы для Японии

В том, что Россия не хочет больше обсуждать с Токио курильский вопрос, виноваты сами японцы Юрий Смитюк/ТАСС
Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом напомнили в МИД России. Однако в Токио по-прежнему хотят заключить мирный договор и разрешить «курильский вопрос». Создают ли подобные желания японцев риски для России и при каких обстоятельствах Москва согласится вернуться за стол переговоров?  Подробности...
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Почему Аргентина испугалась родильного туризма из России

Российские туристки начали сталкиваться с непредвиденными проблемами при въезде в Аргентину imago images/Global Look Press
Миграционные власти Аргентины начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок. На этой неделе в аэропорту Буэнос-Айреса задержали шесть женщин на поздних сроках. Любой родившийся на аргентинской земле получает гражданство, что ускоряет процесс получения статуса и для родителей. Власти страны утверждают: россиянам нужен только паспорт, жить в стране они не хотят. У России и Аргентины традиционно крепкие отношения, почему проблема с родильным туризмом возникла только сейчас? Подробности...
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Китай свысока издевается над Америкой

На фото – остатки первого китайского аэростата, поднятого вблизи американского побережья U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Tyler Thompson/Sipa USA/Reuters
Уже третий за последние дни аэростат сбит над территорией Северной Америки – на этот раз в воздушном пространстве Канады. «Китайцы выставили американцев полными идиотами», комментируют происходящее эксперты и объясняют, какие именно военные и политические задачи решает Китай таким образом в противостоянии с США. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Европа вполне самостоятельна в нелюбви к России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Политика Европы в отношении России всё больше заставляет говорить о том, что она проводится под диктовку США. Однако при всей зависимости от американцев, европейцы хотят наказать нас вполне по собственной воле и исходя из своих интересов. Подробности...

Орденский закон Ломоносова – Лавуазье

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Просвещенный Запад сейчас советизируется стремительным домкратом, что не может не сказаться и на значении почетных регалий. Колесо Фортуны вертится. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

«Минск-2» был планом не для Украины, а для Европы

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Европе (не Украине – именно Европе) был предложен отличный план выхода из кризиса, развития экономики и укрепления собственного суверенитета. Европа предпочла войну, пятирублевый выигрыш (при многомиллиардных потерях) и американский ошейник. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 6 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Вадим Трухачёв

    Европа вполне самостоятельна в нелюбви к России

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		13 февраля 2023, 11:54

    В последнее время пришел целый ряд новостей, так или иначе доказывающих зависимость европейских стран от США. «Прогиб» Германии по вопросу поставки Украине большой партии танков «Леопард». Готовность Швейцарии разрешить реэкспорт своего оружия всё той же Украине и ее готовность отправить своих военных в штаб НАТО. Возможное участие Норвегии вместе с американцами в подрыве «Северного потока». Список можно продолжить, вспомнив почти любую из стран, входящих в ЕС и НАТО.

    В связи этим возникает вопрос: как же это США удается добиться такого послушания? Неужели европейцы напрочь лишены собственной воли и готовы в ущерб себе полностью добить отношения с Россией? Ведь слишком ясно, что американцы на этом наживутся или как минимум потеряют намного меньше денег, чем европейцы. Всё выглядит так, как будто европейские страны превратились в полуколонию США, а их руководители вообще лишены способности принимать самостоятельные решения.

    Отрицать зависимость Европы от США бессмысленно. На территории европейских стран находятся сотни американских военных объектов. Европейские страны десятилетиями тратили на оборону «гроши», предпочитая переложить заботу о своей военной безопасности на американцев. Естественно, что подобная политика имеет свою цену, и ведёт к росту зависимости. Кроме военной составляющей, можно вспомнить и сотрудничество европейских политиков с американскими фирмами и НКО. И ещё много что.

    Но свидетельствует ли это о полном отсутствии у европейцев собственной воли? Ни в коем случае. Вспомним, например, о резком недовольстве Евросоюза планами США помочь субсидиями собственным производителям. И речь шла не о «смутьяне» Дональде Трампе, а о Джозефе Байдене. Ещё раньше, при Бараке Обаме, с которым у ЕС тоже сложились хорошие отношения, канул в лету проект Трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства (ТТИП). Канул по воле европейцев, защищавших своих производителей.

    В международно-политической области ЕС тоже совсем не всегда следует за США. Так, отношения с Китаем у него значительно теплее, чем у американцев. Жёсткие заявления американцев в адрес Ирана тоже не всегда приходятся по нутру европейцам. В палестино-израильском конфликте Евросоюз скорее занимает сторону Палестины, в то время как США постоянно поддерживают Израиль. Разногласия имеются и по вопросам окружающей среды, смертной казни… Так что о полном подчинении Европы американцам говорить не приходится.

    Фото: Dwi Anoraganingrum/imago-images.de/ТАСС

    Но нам виднее, конечно, то, что касается России. А вот здесь разногласия действительно минимальны. И, пожалуй, именно в отношении нашей страны у США и Евросоюза наблюдается наибольшее единство из всех вопросов международно-политической повестки дня. Отсюда и возникает впечатление, что европейцы начисто лишены собственной воли, и лишь повторяют за американцами, как попугаи. Однако единство антироссийской линии Запада продиктовано желаниями не только США, но и самих европейцев.

    Начнём с того, что в Европе воспринимали Россию как минимум подозрительно ещё до того, как США вообще появились на карте мира. Чаще всех в истории с нами воевала Швеция – аж 16 раз. В той или иной степени, с Россией хотя бы однажды в каком-либо качестве воевали почти все – может, разве что кроме совсем маленьких Мальты и Исландии. Стереотипы о «страшной, большой, варварской» стране на востоке от Европы зародились примерно 500 лет назад, и с тех пор бесконечно подпитываются чем-то новым. В Германии, Франции, Италии, далее везде.

    Неужели это американцы объяснили Польше, что Россия и русские – это плохо? Что, до того веками у нас была дружба, а тут раз – и поворот на 180 градусов? Или в Финляндии и Швеции не было страха по поводу того, что русские в случае отмены виз ломанутся на их территорию и захватят все рабочие места? Были, ещё как. Даже в далёкой от нас Португалии недолюбливают Россию за то, что она не хочет отречься от «тоталитарного прошлого» так, как это сделала она. И не США португальцев этому научили.

    В общественном мнении европейских стран распространено как минимум настороженное отношение к России. И так было и до 2022-го, и даже до 2014 года. Нынешние акции протеста в Европе, связанные с ростом цен и ухудшением качества жизни на фоне антироссийских санкций, отнюдь не проходят под лозунгом «Давайте дружить с Россией, чтобы не стать колонией США». Партии и отдельные кандидаты, призывающие к подобному, считаются маргиналами и, в лучшем случае, могут провести в парламент небольшую фракцию.

    У европейцев достаточно поводов не любить Россию – и никакие американские подсказки им в этом не нужны. Наша страна – слишком большая, слишком непонятная и слишком «закрытая» для большинства жителей Европы. Она живёт по иным правилам, нежели Евросоюз и его отдельные государства. У неё «плохо с демократией» и толерантностью – у нас «всего» два пола людей, например. Она подчёркивает свой суверенитет, не желая играть по европейским правилам «партнёрства» и «соседства». Да ещё и мешает распространению этих правил на восток, на страны бывшего СССР.

    Россия обладает большими природными богатствами, и европейцам, лишённым их, она не даёт покоя больше, чем американцам, у которых они есть. Неужели европейские чиновники и бизнес не хотят получить контроль над ними, и только по воле США пытаются подорвать нашу страну? Или европейский обыватель не мечтает получать дешёвые энергоносители из подконтрольной Евросоюзу России? Суверенная Россия станет диктовать свои правила и цены, а вот несуверенная будет европейцам подчиняться.

    Не только глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, но и большинство простых европейцев воспринимают свой континент как «цветущий сад среди джунглей». И для них в порядке вещей, что они должны быть примером для подражания другим. Они построили континент, где можно спокойно ходить по улицам, и где почти нет бедных. Они – не американцы. США для них – порождение европейской цивилизации… И Россия смеет их, таких «передовых», не слушаться? Тем более что русские – сами вроде бы как белые христиане…

    Кстати, о «белых христианах»… Для одних в Европе Россия – это ближайшая из чужеродных азиатских стран, которую нужно ослабить, чтобы она не влияла на их дела. Для других она – обычная европейская страна, которая «сбилась с верного пути», и её нужно на него вернуть. Обе точки зрения в итоге приводят к желанию наказать нашу страну. И США смотрится как естественный союзник по «приведению русских в чувство и указанию им их места». Ради этого можно немного и неудобства в виде роста тарифов потерпеть.

    Потому, при всей явной зависимости от американцев, нельзя говорить об отсутствии у Европы собственной воли по вопросу о политике в отношении России. Европейцы уверены, что наше ослабление в полной мере отвечает их интересам. Поэтому они будут вооружать Украину, пока хватит сил. И указывать России «её место» даже ценой того, что во внешнем мире такая политика кажется проявлением вассалитета по отношению к США.

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