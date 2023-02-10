В Москве не удивились заявлениям Херша о причастности Норвегии к подрывам газопроводов

В ДНР рассказали о скором закрытии котла в Артемовске

Бердичевский: В Артемовске ВСУ фактически оказываются в котле

ВСУ уже практически оказались в котле, в самое ближайшее время Артемовск будет взят нашими подразделениями. Такими прогнозами поделились с газетой ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник и донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно об установлении ВС РФ огневого контроля над всеми дорогами, ведущими в Артемовск.

«Последняя дорога в город еще не полностью за нами, но находится под огневым контролем. И сейчас основной вопрос в том, успеют ли ВСУ вывести кого-то из города или же все они попадут в котел с достаточно неприятными последствиями», – рассказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник.

«Уверен, что история со взятием Артемовска будет окончена в самое ближайшее время. При этом мы будем прилагать все усилия, чтобы установить контроль над городом с минимальными потерями с нашей стороны, четко следуя всем стратегическим приемам, наработанным за это время», – полагает собеседник.

«Относительно Часов Яра, который расположен совсем близко, нам известно, что там были иностранные наемники, ракетные подразделения, базировались РСЗО HIMARS и многое другое. Но это не значит, что все находится там до сих пор. Перемещения вдоль линии боевого соприкосновения очень динамичный процесс», – отметил Мирошник.

В свою очередь донецкий депутат Владислав Бердичевский добавил, что «в Артемовске, судя по всему, насчитывается до нескольких тысяч бойцов ВСУ». «Несмотря на то, что все трассы в город так или иначе под нашим контролем, противник все равно пытается въехать и выехать из города, подвезти боеприпасы. Хотя они и в частичном котле, но достаточно мотивированны для того, чтобы продолжать борьбу до конца», – полагает он.

«В качестве оборонительных сооружений противник использует все оставшиеся в городе дома. И пока их не превратят все в руины, ВСУ будут пытаться удерживаться в населенном пункте», – отмечает донецкий депутат.

«В Часов Яре также много наемников. Вообще в Донбассе, близ линии боевого соприкосновения, иностранцев порядка 30 процентов. Однако это не помешает нам дальше брать наши территории, в том числе Часов Яр, вместе с Краматорском, Константиновкой, Дружковкой, Славянском и далее», – заверил Бердичевский.

Ранее стало известно, что все дороги возле Артемовска (Бахмута) находятся под огневым контролем ВС РФ. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Напомним, что на протяжении последних недель в Артемовске сейчас идут ожесточенные бои. Российские силы закрепились на севере и востоке города и продолжают выдавливать ВСУ.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на протяжении минимум трех недель фиксируются факты применения химического оружия украинской стороной на Артемовском и Угледарском направлениях.

Кроме того, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в городе Часов Яр близ Артемовска зафиксировано расположение иностранных наемников. Рост числа наемников из европейских стран в зоне специальной военной операции отмечал глава Росгвардии Виктор Золотов.

Украинский президент Владимир Зеленский накануне в интервью изданию Spiegel заявил, что ВСУ, несмотря на большие потери, не оставляют позиции в Артемовске, поскольку пытаются выиграть время и дождаться поставок западного оружия. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Артемовска приведет к перелому в боях за Донбасс.

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