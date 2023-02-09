Русофобия разоряет малый бизнес Европы

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9 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 23:20  |  vz.ru
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О чем предупреждает рекордная скупка золота

Государства продолжают в 2023 году скупать золото в больших объемах REUTERS/Mariya Gordeyeva
Прошлый год стал рекордным по закупкам золота центробанками по всему миру. И от 2023 года эксперты ждут продолжения банкета. Обычно считается, что государства ажиотажно скупают золото перед грядущим кризисом, чтобы пройти его менее болезненно. Однако как часто им удается предугадать будущее?  Подробности...
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ДНК России

Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Вопрос изучения российского мировоззрения остается в фокусе внимания не только структур публичной власти, но и академического сообщества. В рамках проекта «ДНК России» ученые выявили ценностные ориентиры россиян и сейчас разрабатывают курс «Основ российской государственности» для российского высшего образования.  Подробности...
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Военная логистика России получит беспилотную поддержку

На поле боя армии прежде всего нужна оперативная доставка боеприпасов и медикаментов Виктор Антонюк/РИА Новости
Опыт спецоперации России на Украине показал растущую роль БПЛА в военных конфликтах. При этом беспилотные и безэкипажные аппараты способны решать не только ударные и разведывательные задачи, но и логистические. Для этого в России разработан транспортный беспилотник, радиус действия которого достигает 600 км. В чем заключается особенность этой разработки и при каких условиях производство подобных БПЛА может стать серийным?  Подробности...
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Убийства военнопленных в ВСУ требуют жесткой международной реакции

В Сети появилось видео, как солдат ВСУ убивает сдавшегося в плен русского бойца кадр из видео
В Сети появился очередной ролик, где боевики ВСУ расстреливают российского пленного. Это не первый и не десятый подобный случай, однако страны – доноры ВСУ и ООН до сих пор не приняли никаких мер для того, чтобы укротить военные преступления украинских силовиков. Каким образом Россия могла бы исправить эту ситуацию? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Как Россия отвоевала у поляков Левобережную Украину

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
9 февраля 1667 года было заключено Андрусовское перемирие, завершившее русско-польскую войну, длившуюся 13 лет. По итогам масштабного, полного побед и поражений противостояния миру явилась уже другая Россия, которая могла копить силы для грядущего рывка Петра Великого. Подробности...

Наши мертвые нас не оставят в беде

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Снос памятника освободителю Киева работы самого известного и всемирно признанного скульптора-монументалиста советской эпохи – это прежде всего плевок в сердце киевлян и других наших бывших и будущих соотечественников. Подробности...
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Россиянам пора учиться помнить СВО

Никита Сетов
Никита Сетов, замруководителя департамента спецпроектов КГ «Полилог»
Наследие СВО, вне всяких сомнений, станет частью национальной идентичности и политико-культурного кода россиян – с укоренением в коллективном сознании результатов, наследия, итогов и последствий этой исторической эпохи. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

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Украина добила британскую армию

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    Русофобия разоряет малый бизнес Европы

    Закрытые магазины все более часто попадаются на глаза европейцам
    		   9 февраля 2023, 22:55
    Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press
    Текст: Валерия Вербинина

    Страны Европы захлестнула волна банкротств. Пока правительства поют мантры о том, как хорошо будет жить без российских энергоносителей, разоряются тысячи предпринимателей, которые больше не могут оплачивать колоссальные счета за электричество. И это, похоже, только начало настоящей бури, которая ждет экономику Евросоюза.

    Банкротства являются наиболее ярким признаком экономических кризисов. Прямо сейчас Европа переживает процесс, невиданный десятилетиями – массовые разорения предпринимателей, особенно малого и среднего бизнеса. 

    Предельно конкретно это можно увидеть на примере Франции, где в декабре 2022-го количество банкротств повысилось на 48,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За каждым закрывшимся предприятием стоит своя история, но везде речь идет о людях, которые в профессии далеко не первый год. Тем не менее они были вынуждены уволить работавший на них персонал (что влияет на рост безработицы) и из-за взлетевших тарифов во многих случаях были вынуждены распрощаться с делом своей жизни.

    Вот наглядный пример. Колбасное производство Крузей-Лерис – семейная фирма, которая существовала в деревушке Ган в течение 90 лет. Ею управлял внук основателя Жаки, но когда в начале года ему пришел счет за электричество в 12 тысяч евро (вместо 1800, как было в прошлом году), он понял, что придется закрываться: такое колоссальное повышение он ничем не компенсирует.

    «Нельзя сказать, что это было легкое решение, – признался Жаки Лерис. – С этим трудно смириться, потому что это все-таки 90 лет истории семьи. У нас был круг своих клиентов со всех концов Франции, которые привыкли покупать именно у нас».

    А вот еще одна история: просуществовав лишь полтора года, объединение производителей сельхозпродукции Coeur paysan вынуждено было в конце января объявить о банкротстве.

    «Мы держались, пока повышение цен касалось только упаковки, транспортировки и стоимости зерна, но долго протянуть нам не удалось, – с горечью замечает директор Франсуа Сиреза. – Счета за электричество подписали нам смертный приговор. Жалеем ли мы, что все так обернулось? Еще как! Мы были так уверены в успехе, когда начинали наш проект!».

    Хозяин единственной пекарни в бретонском городке Ландоль боролся за свое предприятие до последнего. Кристоф Безони поднимался ни свет ни заря, чтобы успеть выпечь хлеб в те часы, когда электричество дешевле всего – так он рассчитывал сэкономить. Дошло до того, что он даже перестал днем выпекать свежий хлеб. Увы, ему все равно пришлось распустить персонал и закрыть пекарню, потому что только в декабре цены на электричество взлетели в четыре раза.

    Дело, впрочем, не только в электричестве – по карману стали бить и другие расходы. «Мука подорожала на 10% лишь за несколько месяцев, – отметил Безони, говоря обо всех деталях своего ремесла. – Масло было 7 евро за килограмм, а стало 12». Чтобы продержаться на плаву, ему потребовалось бы поднять как минимум вдвое цены на свою продукцию – но за такие деньги ее никто не будет покупать.

    И таких историй тысячи, хотя министр финансов Брюно Ле Мэр клялся в январском интервью, что «на самом деле не такое большое количество предприятий испытывает сложности, связанные с взрывным ростом цен на электричество... Да, цены на электричество и газ растут, но наши предприниматели в целом выдерживают давление».

    Разумеется, европейские политики приучены выдавать желаемое за действительное – а когда им это выгодно, попросту лгать. Но статистика – вещь упрямая. Массовые банкротства задают тренд в Европе, а разоряются предприниматели далеко не только во Франции.

    Даже в процветающей вроде бы Швейцарии количество банкротств в 2022 году побило все рекорды и повысилось по сравнению с 2021-м на 37%. Каждую неделю прекращали свое существование в среднем около 200 фирм.

    Впрочем, местные экономисты предпочитают объяснять происходящее эффектом отмены швейцарских ковидных кредитов, благодаря которым в 2020-2021 годах проблемные предприятия еще могли держаться на плаву, а в 2022-м будто бы массово посыпались. А в 2023-м, благодаря тому, что Швейцария не входит в Евросоюз, сама может определять свою политику и имеет свою собственную денежную единицу, эксперты испытывают даже «некоторый оптимизм».

    В Германии из-за затянутости процедуры банкротства, которая длится не один месяц, пока трудно оценить итоги 2022 года, но аналитики группы Allianz предсказывали рост банкротств на 5% в 2022-м и на 17% – в 2023-м.

    В Великобритании количество банкротств в 2022-м бьет рекорды и достигло максимума за 13 лет – 22 109 предприятий и фирм прекратили свое существование, что на 57% больше, чем в 2021 году. Больше всего пострадали строительство, торговля и гостиничный бизнес.

    «Разрыв цепочек поставок, взлет инфляции и высокие цены на энергоносители создали, так сказать, «трилемму» проблем, с которыми большинство управляющих команд было вынуждено впервые столкнуться одновременно», – заметила эксперт Саманта Кин.

    Рост банкротств отмечается и в Бельгии, и Гильем Баскль, профессор Католического университета Лувена, объясняет: «С лета прошлого года мы видим увеличение числа банкротств, особенно среди предприятий, где работает меньше 50 человек. Мелким предпринимателям пришлось сполна испытать на себе последствия взлета цен на электричество, сложностей, которые породил конфликт на Украине, и проблем с поставками».

    Прогноз профессора на нынешний год не слишком оптимистичен: «На небосклоне 2023-го мы видим несколько туч...

    Прежде всего это инфляция, которая может уменьшить маржу многочисленных предприятий. Требования повысить зарплату составляют еще одну проблему. Ко всему этому добавляются геополитические разногласия, и это туча может разрастись до угрожающих размеров».

    Профессор предпочитает недоговаривать. Он умалчивает, что геополитических туч прекрасно можно было бы избежать, пойдя по пути переговоров и перестав притворяться, что можно потушить костер на востоке Европы, подливая в него все больше масла. Но Европа сделала ставку на всестороннее подпитывание конфликта, рассчитывая чужими руками нанести России максимальный урон, и наложила санкции на российские нефть и газ – хотя сама же была главным бенефициаром и за счет дешевых энергоносителей развивала свою экономику.

    Теперь же Европе приходится дорого платить за то, что раньше, как теперь выясняется, стоило дешево. Как итог – цены на электричество и на топливо растут и в какой-то момент становятся слишком высокими. Поэтому пекари, строительные фирмы и держатели гостиниц во Франции, Великобритании, Бельгии и других странах будут продолжать разоряться, а счета за электричество будут расти. Ничего личного, просто бизнес. И не только потому, что это капитализм – но и потому, что это расплата за русофобию.

     
     
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