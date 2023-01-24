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24 января, вторник  |  Последнее обновление — 11:50  |  vz.ru
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Энергосистема Британии тяжело переживает кризис

Британия готова доплачивать населению за экономию света PA Images/Reuters
Еще недавно Британия была лидером по отказу от грязной угольной генерации. А теперь Лондон хватается за уголь как за последнюю соломинку. Холода заставляют единого оператора доплачивать населению за экономию электроэнергии. Власти готовы впервые за 30 лет открыть новую угольную шахту. А местные металлурги ждут краха без российского кокса. Все это ведет Британию к самому продолжительному кризису за всю историю.  Подробности...
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Россия должна спасти Сербию от великого позора

Конфликт вокруг Косово, как и конфликт вокруг Украины – это часть противостояния России с Западом REUTERS/Laura Hasani
Запад загнал руководство Сербии в угол: или оно позволит Косово вступить в ООН, или страна окажется в изоляции. Одна из конечных целей этого шантажа – перетащить Белград в антироссийский лагерь. Но именно Россия в состоянии спасти сербов от национального предательства, причем вне зависимости от того, хотят они этого сами или нет. Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Кто и как отдаст Польше Западную Украину

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский говорит то, что скрывают действующие власти страны imago images/Global Look Press
Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривала вариант аннексии западной части Украины. И хотя официальные польские власти сейчас требуют опровержений, есть признаки того, что Сикорский озвучил желания Варшавы. Как и при каких обстоятельствах эти мечты Польши могут все-таки сбыться? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Главная операция маршала Говорова

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Президент России на встрече с жителями Петербурга много говорил о Блокаде. Он упомянул Леонида Говорова – советского маршала, обеспечившего успех операции «Искра». «Выдающийся» – именно так охарактеризовал этого советского военачальника президент. И это была не пустая похвала. Подробности...

Пять причин, по которым не стоит блокировать YouTube

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Раз людям нужен YouTube – они продолжат им пользоваться в обход блокировок. Причем поскольку такой обход будет носить массовый характер, пытаться наказывать людей будет бессмысленно. Подробности...
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Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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    Энергосистема Британии тяжело переживает кризис

    Британия готова доплачивать населению за экономию света
    		   24 января 2023, 11:14
    Фото: PA Images/Reuters
    Текст: Ольга Самофалова

    Еще недавно Британия была лидером по отказу от грязной угольной генерации. А теперь Лондон хватается за уголь как за последнюю соломинку. Холода заставляют единого оператора доплачивать населению за экономию электроэнергии. Власти готовы впервые за 30 лет открыть новую угольную шахту. А местные металлурги ждут краха без российского кокса. Все это ведет Британию к самому продолжительному кризису за всю историю.

    Компания National Grid, оператор единой энергосистемы Великобритании, объявила о подготовке к запуску трех резервных угольных электростанций. Потому что в страну пришли холода и ветра не хватает для выработки электроэнергии.

    Безветренная погода – это плохо, однако когда ветра слишком много – это тоже нехорошо. В прошлом месяце National Grid была вынуждена заплатить более 82 млн фунтов стерлингов «упущенной выгоды» операторам ветряных электростанций, чтобы заставить их выключить свои турбины и предотвратить перегрузку энергетической системы Великобритании. Теперь ветра не хватает и приходится запускать резервные угольные станции. Британия уже не первый раз их перезапускает на случай нехватки электроэнергии.

    С приходом холодов ожидается высокая нагрузка на энергосистему, с которой она может не справиться. Оператор единой британской энергосистемы – компания National Grid – по этому поводу очень переживает. Поэтому с 23 января готова доплачивать потребителям, только чтобы они сократили потребление электроэнергии. Речь идет именно о населении. Домохозяйства, снизившие потребление электричества в обозначенный период времени (с 17:00 до 18:00 по местному времени), смогут получить до шести фунтов стерлингов (7,4 доллара) за каждый сэкономленный кВт-ч.

    Ко всему прочему, Великобритания собирается вернуться к разработке новых угольных шахт, в частности, на северо-западе Англии. Это еще одно невероятное событие для страны. Когда-то добыча угля была ключевым сектором развития экономики Великобритании. В XX веке Англия занимала около 22% мирового угольного рынка. Однако бывший премьер-министр страны Маргарет Тэтчер, наоборот, закрывала британские шахты из-за их убыточности и большого ущерба экологии. Англия устраивала настоящие представления в YouTube с закрытием шахт. В 2015 году правительство страны закрыло последнюю глубинную шахту.

    Однако санкции против России заставили Британию вернуться к грязному топливу. Власти Британии впервые за 30 лет одобрили открытие новой угольной шахты. На новой шахте в Уайтхейвене планируется добывать коксующийся уголь.

    «Однако перезапуск шахт вряд ли произойдет гладко. В Британии уже поднялись экологические ведомства и службы. Пока все выглядит так, что металлурги использовали энергокризис, чтобы пролоббировать разрешение на добычу. Три четверти этого объема предназначено для экспорта», – рассуждает Валерий Емельянов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

    Однако факт, что по мере развития энергетического кризиса с середины 2021 года в Европе в целом начался «угольный ренессанс». Теперь уголь и даже мазут начали замещать резко подорожавший природный газ.

    Угольная генерация в Европе в 2022 году может вырасти более чем на треть при том, что в 2021 году она уже выросла на 18%. Также растет потребление угля, что приводит к росту выбросов в атмосферу от угольных ТЭС.

    «Электроэнергия в среднем по Европе в прошлом году поднималась в цене до 5,5 раз на пике в августе, хотя к настоящему времени откатилась до отметок марта-апреля 2022 года. Ситуация развивалась волнообразно и в Британии. Основные неудобства на себе испытали небогатые британцы, которым пришлось экономить на энергии», – говорит Емельянов.

    Еще одна проблема, с которой столкнулась Великобритания. Местным металлургам не хватает коксующего угля, потому что 40% его ранее поступало из России. Сталелитейная промышленность Великобритании находится «в шаге от краха», заявил глава британского профсоюза Unite Стив Тернер. Его поддержали и остальные промышленные профсоюзы страны.

    Британское правительство после ввода санкций не придумало ничего лучше, как предложить своим металлургам избавиться от доменных печей, которые используют кокс. Оно даже готово выделить британским металлургическим гигантам British Steel и Tata Steel UK по 300 млн фунтов стерлингов в виде грантов, чтобы помочь оплатить переход с угольных доменных печей и помочь с затратами на резко подорожавшую электроэнергию из-за энергокризиса. Однако металлурги заявили о недостаточности такой суммы – этого хватит лишь на покрытие 10% затрат для перехода на электродуговые печи вместо доменных, сообщили BBC и Sky News. Великобритания переживает экономический кризис, поэтому власти не могут спасти крупнейшие металлургические компании страны.

    Банк Англии ожидает, что рецессия в стране продлится два года, став самой продолжительной за 100-летний период ведения экономической статистики.

    «Ситуация в британской экономике пока выглядит достаточно пессимистично на фоне роста стоимости жизни, бюджетной консолидации, повышения процентных ставок Банком Англии, а также долгосрочных последствий Brexit. Прогнозы по экономической динамике в Великобритании на этот год в целом хуже, чем по еврозоне и тем более США»,

    – отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». Так, EY в новом прогнозе ожидает спада ВВП Великобритании на 0,7% в этом году, ОЭСР (ноябрьский прогноз) – на 0,4%. «Вероятно, рецессия началась в экономике страны еще в прошлом году. Впрочем, в целом сейчас преобладает тенденция улучшения слишком мрачных прогнозов, в том числе за счет снижения цен на природный газ в Европе», – добавляет эксперт.

     
     
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