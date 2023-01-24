Энергосистема Британии тяжело переживает кризис

Еще недавно Британия была лидером по отказу от грязной угольной генерации. А теперь Лондон хватается за уголь как за последнюю соломинку. Холода заставляют единого оператора доплачивать населению за экономию электроэнергии. Власти готовы впервые за 30 лет открыть новую угольную шахту. А местные металлурги ждут краха без российского кокса. Все это ведет Британию к самому продолжительному кризису за всю историю.

Компания National Grid, оператор единой энергосистемы Великобритании, объявила о подготовке к запуску трех резервных угольных электростанций. Потому что в страну пришли холода и ветра не хватает для выработки электроэнергии.

Безветренная погода – это плохо, однако когда ветра слишком много – это тоже нехорошо. В прошлом месяце National Grid была вынуждена заплатить более 82 млн фунтов стерлингов «упущенной выгоды» операторам ветряных электростанций, чтобы заставить их выключить свои турбины и предотвратить перегрузку энергетической системы Великобритании. Теперь ветра не хватает и приходится запускать резервные угольные станции. Британия уже не первый раз их перезапускает на случай нехватки электроэнергии.

С приходом холодов ожидается высокая нагрузка на энергосистему, с которой она может не справиться. Оператор единой британской энергосистемы – компания National Grid – по этому поводу очень переживает. Поэтому с 23 января готова доплачивать потребителям, только чтобы они сократили потребление электроэнергии. Речь идет именно о населении. Домохозяйства, снизившие потребление электричества в обозначенный период времени (с 17:00 до 18:00 по местному времени), смогут получить до шести фунтов стерлингов (7,4 доллара) за каждый сэкономленный кВт-ч.

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Ко всему прочему, Великобритания собирается вернуться к разработке новых угольных шахт, в частности, на северо-западе Англии. Это еще одно невероятное событие для страны. Когда-то добыча угля была ключевым сектором развития экономики Великобритании. В XX веке Англия занимала около 22% мирового угольного рынка. Однако бывший премьер-министр страны Маргарет Тэтчер, наоборот, закрывала британские шахты из-за их убыточности и большого ущерба экологии. Англия устраивала настоящие представления в YouTube с закрытием шахт. В 2015 году правительство страны закрыло последнюю глубинную шахту.

Однако санкции против России заставили Британию вернуться к грязному топливу. Власти Британии впервые за 30 лет одобрили открытие новой угольной шахты. На новой шахте в Уайтхейвене планируется добывать коксующийся уголь.

«Однако перезапуск шахт вряд ли произойдет гладко. В Британии уже поднялись экологические ведомства и службы. Пока все выглядит так, что металлурги использовали энергокризис, чтобы пролоббировать разрешение на добычу. Три четверти этого объема предназначено для экспорта», – рассуждает Валерий Емельянов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Однако факт, что по мере развития энергетического кризиса с середины 2021 года в Европе в целом начался «угольный ренессанс». Теперь уголь и даже мазут начали замещать резко подорожавший природный газ.

Угольная генерация в Европе в 2022 году может вырасти более чем на треть при том, что в 2021 году она уже выросла на 18%. Также растет потребление угля, что приводит к росту выбросов в атмосферу от угольных ТЭС.

«Электроэнергия в среднем по Европе в прошлом году поднималась в цене до 5,5 раз на пике в августе, хотя к настоящему времени откатилась до отметок марта-апреля 2022 года. Ситуация развивалась волнообразно и в Британии. Основные неудобства на себе испытали небогатые британцы, которым пришлось экономить на энергии», – говорит Емельянов.

Еще одна проблема, с которой столкнулась Великобритания. Местным металлургам не хватает коксующего угля, потому что 40% его ранее поступало из России. Сталелитейная промышленность Великобритании находится «в шаге от краха», заявил глава британского профсоюза Unite Стив Тернер. Его поддержали и остальные промышленные профсоюзы страны.

Британское правительство после ввода санкций не придумало ничего лучше, как предложить своим металлургам избавиться от доменных печей, которые используют кокс. Оно даже готово выделить британским металлургическим гигантам British Steel и Tata Steel UK по 300 млн фунтов стерлингов в виде грантов, чтобы помочь оплатить переход с угольных доменных печей и помочь с затратами на резко подорожавшую электроэнергию из-за энергокризиса. Однако металлурги заявили о недостаточности такой суммы – этого хватит лишь на покрытие 10% затрат для перехода на электродуговые печи вместо доменных, сообщили BBC и Sky News. Великобритания переживает экономический кризис, поэтому власти не могут спасти крупнейшие металлургические компании страны.

Банк Англии ожидает, что рецессия в стране продлится два года, став самой продолжительной за 100-летний период ведения экономической статистики.

«Ситуация в британской экономике пока выглядит достаточно пессимистично на фоне роста стоимости жизни, бюджетной консолидации, повышения процентных ставок Банком Англии, а также долгосрочных последствий Brexit. Прогнозы по экономической динамике в Великобритании на этот год в целом хуже, чем по еврозоне и тем более США»,

– отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». Так, EY в новом прогнозе ожидает спада ВВП Великобритании на 0,7% в этом году, ОЭСР (ноябрьский прогноз) – на 0,4%. «Вероятно, рецессия началась в экономике страны еще в прошлом году. Впрочем, в целом сейчас преобладает тенденция улучшения слишком мрачных прогнозов, в том числе за счет снижения цен на природный газ в Европе», – добавляет эксперт.