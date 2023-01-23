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23 января, понедельник  |  Последнее обновление — 09:45  |  vz.ru
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Российские углеводороды нашли новый рынок сбыта

Россия и Пакистан концептуально договорились по нефти Сергей Красноухов/ТАСС
Несмотря на санкции, Россия нашла нового покупателя для своей нефти и нефтепродуктов. Достигнуты концептуальные договоренности с Пакистаном. У России уже есть три крупных покупателя – Китай, Индия и Турция. Однако усиление конкуренции между покупателями поможет снизить скидку на российские углеводороды. Пакистан может оказаться интересным для России еще и с точки зрения трубопроводных поставок российского газа. Как именно?  Подробности...
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Почему Боррель споткнулся на «русском вопросе»

Сергей Лавров уже давно не видит в Жозепе Борреле достойного партнера Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
В МИД сочли лицемерными слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который раскритиковал Сергея Лаврова за заявление о «русском вопросе». Такая острая реакция Запада на слова министра, уверены эксперты, произошла из-за того, что была задета внешнеполитическая идентичность англосаксонского мира. Лавров с помощью нескольких фраз сыграл на идеологическом поле западных оппонентов и продемонстрировал арьергардные бои между Россией и Европой. Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Эрдогану предстоит выбор между репутацией и НАТО

Эрдоган давно претендует на роль главного защитника мусульман Presidential Press Office/REUTERS
«Сожжение Корана – это законный, но неуместный акт». Так власти Швеции отреагировали на очередной скандал в отношениях между Стокгольмом и Анкарой, который задел чувства многих мусульман. Чем на это ответит президент Эрдоган? И как ухудшение отношений между Швецией и Турцией скажется на расширении НАТО на север и восток?  Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Болеть и лечиться лучше в России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Той замечательной западной медицины, которая несколько десятилетий служила нам недостижимым образцом для сравнения, в общем, уже и нет. Что во Франции, где агонизирует система скорой помощи, что в Британии, где впервые в истории забастовали медсестры, в Штатах вообще какая-то жесть с отсутствующей у них системой всеобщего здравоохранения и дикими ценами на медуслуги. Подробности...

Заняться любовью с Россией

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Глобальный мир предлагает своим гражданам заменить любовь на обмен взаимовыгодными услугами. Государства предоставляют сервисы, население платит лояльностью и налогами. Не нравится – меняй партнера, меняй страну. Тут не до любви. Подробности...
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Что смог и чего не смог сделать Ленин

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
99 лет назад, 21 января 1924 года, умер Владимир Ленин. Этот русский революционер оказался одним из самых влиятельных людей своего времени. Именно Ленин во многом определил облик 20 века и продолжает определять облик века 21-го. Подробности...
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    Российские углеводороды нашли новый рынок сбыта

    Россия и Пакистан концептуально договорились по нефти
    		   23 января 2023, 09:00
    Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Несмотря на санкции, Россия нашла нового покупателя для своей нефти и нефтепродуктов. Достигнуты концептуальные договоренности с Пакистаном. У России уже есть три крупных покупателя – Китай, Индия и Турция. Однако усиление конкуренции между покупателями поможет снизить скидку на российские углеводороды. Пакистан может оказаться интересным для России еще и с точки зрения трубопроводных поставок российского газа. Как именно?

    В то время как немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG была ликвидирована, Россия договаривается с новым покупателем ее энергоресурсов. Россия и Пакистан концептуально договорились о поставках нефти и начали новый раунд переконфигурации газопровода «Пакистанский поток». Это произошло по итогам трехдневного заседания Российско-Пакистанской межправительственной комиссии, председателями которой были глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и федеральный министр экономики Пакистана Аяз Садик.

    Соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов отложено до марта 2023 года, в том числе чтобы дождаться 5 февраля, когда вступит в силу эмбарго на нефтепродукты. После этого к договоренностям по нефти добавятся и договоренности по нефтепродуктам. Россия может обеспечить до 35% всего импорта нефти в страну, что соответствует порядка 3,4 млн тонн в год, сказал министр энергетики Пакистана Малик. По его словам, оплата будет производиться в пакистанских рупиях. Между тем Россия и Пакистан рассматривают бартер как одну из возможностей ведения бизнеса, отметил Шульгинов.

    «Для России сейчас любые новые рынки сбыта важны. Сейчас у нас есть три огромных покупателя: Китай, Индия и Турция. Естественно, они будут хотеть большую скидку. Чем больше у нас рынков сбыта для нефти, тем больше конкуренция – и тем меньше мы будем давать скидку. К тому же мы сможем разместить больше нефти, которую раньше экспортировали в ЕС», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    «Другой вопрос, на каких условиях Россия будет торговать с Пакистаном, потому что на правительственном уровне говорилось о возможности бартерных сделок. Впрочем, на данном этапе, особенно по нефтепродуктам, нас устроил бы и приемлемый по соотношению бартер», – добавляет эксперт.

    Главная проблема – в дефиците танкеров для перевозки, особенно для перевозки нефтепродуктов, где лояльный флот еще тяжелее собрать. Поэтому эксперт не исключает, что в этой схеме будет задействован Иран.

    «Чтобы доставить нефть в Пакистан морем, потребуются свободные танкеры из портов Ленинградской области Усть-Луга и Приморск, либо из Новороссийска. Но если мы нашли свободное судно для перевозки, то почему не отгрузить эту нефть в Индию? А для поставок в Пакистан Россия может рассматривать транзит по суше, по железной дороге через Иран», – рассуждает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

    Конфигурация таких поставок может быть разной.

    «Например, Россия может через Каспий поставлять дизельное топливо на север Ирана, который сам будет его потреблять, а аналогичные объемы иранского дизеля отправлять в Пакистан. Возможны подобные обменные или своповые операции. Это могут быть бартерные сделки как с Ираном, так и с Пакистаном в обмен на какую-то продукцию, которая у нас сейчас востребована, например, оборонного характера»,

    – рассуждает Юшков.

    Танкеров для перевозки наших углеводородов не хватает. Поэтому если есть возможность сэкономить танкеры и поставить нефть и нефтепродукты в Пакистан как-то по-другому, то лучше эту возможность использовать.

    Еще одни потенциально интересные поставки можно организовать в Пакистан – сжиженного углеводородного газа (СУГ), который используется в качестве моторного топлива. СУГ относится к нефтепродуктам, как и дизель с мазутом, и попадает под санкции ЕС. «А Пакистан известен тем, что у него очень большой автопарк газомоторного транспорта. Иран и Пакистан – одни из мировых лидеров по газомоторному оборудованию. Возможно, речь пойдет о том, что Россия будет поставлять в Пакистан сжиженный углеводородный газ», – считает Юшков.

    Что касается сотрудничества в газовой сфере, то стороны еще в прошлом году твердо решились на строительство «Пакистанского потока», которое откладывается с 2016 года. Речь идет не о поставках российского газа, а об участии России как подрядчика в строительстве газопровода на территории Пакистана для доставки газа с юга страны, где находятся СПГ-терминалы, на север страны к крупным промышленным потребителям.

    «Поставки СПГ в Пакистан нам неактуальны. У нас нет потребности искать новые рынки сбыта для СПГ, как в ситуации с нефтью и нефтепродуктами. Мы можем по-прежнему поставлять в Европу российский СПГ, это не запрещено. В 2022 году почти все объемы ямальского СПГ были отправлены в Европу. Плюс мы можем отправлять его в Азию», – говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

    А вот заработать на строительстве газопровода и загрузке своей промышленности можем. К тому же Пакистан сможет отвлечь на себя катарский СПГ с европейского рынка.

    Однако нельзя исключать того, что газовый разворот России с Запада на Восток в итоге превратится в разворот в сторону Центральной Азии. Россия может присоединиться к газопроводу ТАПИ – Туркменистан, Азербайджан, Пакистан, Индия.

    «Это менее проработанный проект, но это красивая идея. Россия может предложить Туркменистану пустить российский газ в трубу. В обмен Россия обеспечит безопасность афганского участка газопровода и возьмет часть инвестиций на строительство на себя. Безопасность – это та проблема, из-за которой газопровод ТАПИ до сих пор не построен», – полагает Игорь Юшков.

    Минус этого проекта в длинном транспортном плече, с другой стороны, России не надо вкладываться в разработку месторождений, а также в газопроводы, которые фактически имеются от Ямало-Ненецкого автономного округа, где основная добыча идет, до границы с Туркменистаном и далее до границы с Афганистаном. То есть остается, по сути, построить афганский участок, далее – пакистанский участок, чтобы оказаться в Индии.

    «Проблема в том, что нет коммерческого контракта ни с Индией, ни с Пакистаном. Обычно сначала продают газ, а потом начинают добывать и строить газопроводы. Поэтому мы не строим «Силу Сибири – 2», пока не продали газ Китаю. Впрочем, даже если мы этот проект не реализуем, обсуждать его и демонстрировать готовность его реализовать важно с точки зрения торга с Китаем. Потому что Китай явно сидит и ждет пока Газпром к нему придет сдаваться. Пекин считает, что чем хуже у Газпрома дела в Европе, тем он будет более сговорчивым по цене, а здесь вырисовывается альтернатива с Пакистаном и Индией», – заключает собеседник. 

     
     
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