За что в Европе не любят Россию и русских

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3 марта, четверг  |  Последнее обновление — 10:21  |  vz.ru
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Какой экономический ответ России пугает Запад

У России имеются экономические козыри в рукаве Dwi Anoraganingrum/imago images/Reuters
Жесткая санкционная война Запада с Россией может привести к не менее жесткому экономическому ответу Москвы. Причем такому ответу, который еще шесть дней назад казался фантастическим. Однако теперь отказ России оплачивать западные долги и продавать нефть и газ Европе выглядят вполне рабочими сценариями. На данный момент транзит газа через Украину продолжает идти и даже вырос в два раза. Подробности...
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Украинский неонацист ответит перед Россией за Одессу

В акватории Одессы не следует ожидать какого-либо серьезного противодействия со стороны ВМС Украины Valentyn Ogirenko/REUTERS
Зеленский решил отправить губернатором в Одессу Максима Марченко, который ранее снискал себе печальную славу в Донбассе в роли командира батальона «Айдар». В России на Марченко заведены уголовные дела за военные преступления. Одесса всегда считалась одним из самых пророссийских по настроениям городов Украины. Какой сигнал посылает Киев простым одесситам таким демонстративным назначением?  Подробности...
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Запад уже создавал «Украину» для провокаций против России

Подавление польского восстания принесло мир в западных губерниях Российской империи Богдан Виллевальде
То, что происходит сегодня между Россией и Украиной, уже было в истории – и даже неоднократно. Мятежная провинция, которую накачивают оружием, борьба с русской культурой, интриги западных стран, масштабные военные действия и даже пятая колонна. Когда и как все это происходило – и с помощью чего Россия справилась с этим? Подробности...
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Зеленский цинично использовал память о Холокосте

Владимир Зеленский вспомнил о Холокосте – и лучше бы он этого не делал кадр из видео
Президент Украины в своей антироссийской пропаганде стал использовать тему уничтожения евреев во время Второй мировой. А все из-за недавнего авиаудара российских войск по киевской телевышке. Как одно связано с другим и почему если кому и стоило бы избегать подобных параллелей, то это как раз нынешним киевским властям? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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За что в Европе не любят Россию и русских

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В Европе отмечены случаи насилия и травли граждан России. И они стали следствием неприятия нашей страны и её граждан, которое возникло задолго до 2014 года. Европа становится для граждан России опасным местом, с которым лучше иметь поменьше дел. Подробности...

Каково быть ватником в осажденном Киеве

Ватник из Киева
Ватник из Киева, В целях безопасности имя автора заменено псевдонимом
Теперь только черное и белое. Ты за Украину, пусть ты в ней маргинал и изгой, или ты за Россию, пусть и ценой потери всего, включая жилье и даже свою жизнь? Подробности...
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Спецоперация закончится, а нам всем дальше жить

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Одно дело – ярость воина. Другое дело – ярость, ненависть и кровожадность человека, сидящего перед монитором в уютном кресле и радостно желающего другим людям лютой смерти. Подробности...
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Байден оправдался за провал на Украине

Зеленский хочет спрятаться в ЕС

Обсуждение: 15 комментариев

Грузия предала Украину

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
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    Вадим Трухачёв

    За что в Европе не любят Россию и русских

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		3 марта 2022, 09:02

    Много лет в Европе рассказывали, что все санкции в основном направлены против российского руководства. С самого начала в эти заявления не очень-то верилось. А уж как началась спецоперация российских войск на Украине, из Европы стали приходить новости, которые в формулу «мы боремся с российской властью, но не с народом России», никак не укладываются. Можно говорить о том, что Евросоюз, европейские страны, европейское общество, откровенно пошли вразнос и перешли едва ли не к тотальной русофобии.

    Наиболее вопиющий случай пока произошёл в Германии, когда в кабину грузовика с российскими номерами бросили какой-то предмет. К этому можно приравнять и отказ европейских стран предоставить гуманитарные коридоры для вывоза российских граждан. Тысячи людей не могут вернуться на родину. Они вынуждены ночевать на полу, у них кончаются деньги и еда. При этом европейцы из России вернуться могут. Можно ли это считать поведением цивилизованных стран?

    В Чехии профессор отказался обучать студентов из России. После этого появилось множество сообщений, как российских студентов стали выгонять из европейских вузов. В Португалии рестораны отказались обслуживать туристов из России. Мюнхенская филармония расторгла контракт с дирижёром Валерием Гергиевым, который отказался осуждать действия России. Об отлучении российских спортсменов почти от всех международных соревнований стало известно раньше. Новости подобного рода продолжают сыпаться.

    Но лицемерия со стороны власть предержащих стало явно меньше. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр откровенно дал понять, что Запад воюет именно с населением России. «Мы развернем тотальную экономическую и финансовую войну против России. Российский народ расплатится за ее последствия. США и Европа вместе образуют самый могущественный экономический блок на планете. Мы вызовем крушение российской экономики», – сказал он. Что ж, спасибо за откровенность.

    Собственно говоря, ничего нового не произошло. Подобное отношение к России в Европе сформировалось не в феврале 2022 года, а раньше. Так, из всех стран ЕС положительно оценивают российское влияние в мире только в Греции (можно предположить, что ещё на Кипре). Во всех остальных странах оно, в лучшем случае, сбалансированное. Как относятся к России в таких странах, как Польша или Литва, догадаться совсем нетрудно. Это зашкаливающее неприятие, свойственное и элите, и простому обывателю.

    Фото: Jochen Tack/imago-images/Global Look Press

    Конечно, по разным странам отношение будет различаться, но есть общие моменты, касающиеся в той или иной степени, всей Европы. Причём они возникли не в 2014 году, и даже не в 21 веке, а намного раньше. Вспомним хотя бы, что ещё в 2005 году Россия и ЕС договорились двигаться в сторону безвизового режима. Где он? Переговоры по факту прекратились ещё в 2011 году. Вот оно – наиболее яркое доказательство того, что Европа не воспринимает не российскую элиту, а народ. Он недостоин ездить к ним.

    Россия не нравится Европе больше, чем любая другая страна в мире. Конечно, время от времени могут возникать «нелюбимчики», которые нашу страну затмевают. Но так, чтобы устойчиво, на протяжении десятилетий и даже веков – тут с нами никто соперничать не сможет. Разумеется, речь идёт не обо всех подряд европейцах. Тотальный характер до степени «убить всех русских» русофобия не носит даже среди поляков или прибалтов. Вменяемые люди есть везде, да и степень неприятия разнится. Тем не менее, общий настрой это не меняет.

    Европейцы делят мир на Европу и не-Европу. Понятно, что греков они (с оговоркой из-за православия) скорее отнесут к Европе. Китай, Саудовская Аравия или Шри-Ланка – очевидная не-Европа. Страны Латинской Америки – явный гибрид европейских и неевропейских традиций. США – естественный союзник, будучи порождением европейской цивилизации. Конечно, европейские ценности они считают универсальными, но отдают себе отчёт, что китайцы, саудиты или африканцы их быстро не примут, если примут вообще.

    А что Россия? А к ней непонятно, как относиться. Большая часть её территории находится в Азии, но ядро Русского государства всё-таки в Европе. Её политическое устройство не похоже на европейское, а вот культура – вполне европейская. По языку и религии она близка к таким странам, как Чехия или Греция, однако её представление о своём месте в мире значительно отличается от европейского. То, что в самой России нет однозначного ответа о её принадлежности или непринадлежности к Европе, раздражает ещё больше.

    Отсюда даже у тех, кто на дух не переносит Россию, нет единства относительно того, как оценивать её «неправильное» поведение, и к чему стремиться в отношениях с ней. Для одних Россия – варварская азиатская страна, которая понимает только язык грубой силы. Для других – это часть Европы, отбившаяся от рук, куда любой ценой надо «экспортировать» европейские ценности. Разумеется, в обоих случаях речь идёт о крайностях, обе из которых далеки от реальности. Но в итоге обе они приводят к неприятию нашей страны.

    Кроме цивилизационной «непонятности», есть и сугубо прагматические вещи. Что о себе возомнила страна, имеющая всего 2% мирового ВВП? Так она ещё и вымирает, у неё нет таких больших союзов, как ЕС и НАТО. А раз так – нечего с ней разговаривать, учитывать какие-то там её интересы. Её надо додавить, санкции в этом помогут. Она не может иметь права на применение военной силы – это НАТО может бомбить Югославию или Ливию. И когда Россия показала «зубы», а её население не вышло на «отпор тирании», последовала самая настоящая истерика.  

    Глубокий патриотизм большинства наших соотечественников раздражает Европу. Неприятие ими передовых веяний или высмеивание зацикленности европейцев на гендерных или экологических вещах – тоже. Даже если в прямом смысле поговорить удаётся, мы отталкиваемся от разных понятий. И это проявляется в быту, на научной конференции, на спортивной арене. Выглядят, как европейцы, а внутри совсем другие.

    Наконец, просто посмотрим на карту. Европа состоит из очень небольших государств. Даже крупнейшие из них по площади вроде Франции, Испании или Швеции даже в сумме не составят половину территории европейской части России до Урала. Страшно, что рядом с тобой такой монстр? Страшно. Как с ним разговаривать – как с азиатской деспотией или как с европейской демократией? Ни так, ни так не получается. Это раздражает, ключик к загадочной русской душе никак не находится. Вот и остаётся раздражение.

    Отдельно стоит обратить внимание вот на что. Подлинную опасность для европейцев несут исламисты, окопавшиеся в иммигрантских гетто крупных городов. Идут ли европейцы с ними бороться? Нет, ведь можно на очередной теракт нарваться. Потому всю злость они теперь вымещают на гражданах России или просто русскоговорящих. С ними ведь бороться безопасно, они теракт не устроят. И с нашей помощью можно отвести глаза от угрозы исламизма. Вдруг прокатит?

    В краткосрочной перспективе в наших отношениях с Европой всё будет очень плохо. Даже если въезд в Европу для граждан России не закроют полностью – путешествие туда может стать опасным. В лучшем случае – дорогим, неприятным и неудобным. Что касается политического уровня, то пока поле для диалога не просматривается. Европейцы готовы принимать меры, которые ударят по ним же. Так что лучше пока искать партнёров в других регионах мира. Укрепившись там, можно подумать и о «возвращении в Европу». И на политическом, и на бытовом уровне.

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