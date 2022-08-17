Как вывести Португалию из-под антироссийского влияния

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17 августа, среда  |  Последнее обновление — 12:29  |  vz.ru
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Сколько лет Европа протянет без российского газа

Европа ставит новый ценовой газовый рекорд летом. Что будет зимой? REUTERS/Ints Kalnins
В Европе уже стартовал «предновогодний» рост цен на газ. Они достигли новых рекордов – более 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров. Газпром считает, что зимой они и вовсе вырастут до 4 тыс. долларов, а эта зима будет для Европы непростой. Но стоит ли ждать, что когда-нибудь цены на газ вернутся к старым значениям, а Газпром восстановит поставки в Европу в прежних объемах? Подробности...
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Литва готова вредить Калининграду себе в убыток

Литва, по сути, грозит прервать железнодорожное сообщение Калининграда и большой России Виталий Невар/ТАСС
С сентября поезда в Калининград уже второй раз за лето могут остановиться, причем уже не только грузовые, но и пассажирские. Причина – литовский банк отказывается принимать платежи за транзит. Ранее Литва уже блокировала сообщения с Калининградом, ссылаясь на санкции ЕС. Однако тогда вопрос удалось решить на уровне Брюсселя. Получится ли сейчас не допустить повторения сухопутной блокады Калининграда? Подробности...
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Провал на фронте вынудил Зеленского ухватиться за «оружие слабых»

Украинским диверсантам не удалось помешать работе Курской АЭС Кубединов Игорь/ТАСС
Союзническая армия продолжает натиск в Донбассе, тогда как все угрозы ВСУ о контрнаступлении оказались блефом. Похоже, для Киева это стало поводом перейти к запасному плану – терактам и диверсиям в российском тылу. Сразу несколько диверсий произошли в приграничных регионах – под Курском и в Крыму. Но террор, как известно, оружие слабых. Нейтрализовать группы лазутчиков – вполне посильная задача. Подробности...
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Россия лишает Швейцарию выгодного политического бизнеса

Швейцарский нейтралитет теперь не более чем фикция REUTERS/Denis Balibouse
Символ международной политики нейтралитета – Швейцария – утратила этот статус, заявили в российском МИДе. И хотя сама Швейцария некоторое время назад признала факт отхода от нейтралитета, Берн пытался сохранять эту лицемерную маску. Что означает это изменение как для самой Швейцарии, так и для ее отношений с Россией? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Как вывести Португалию из-под антироссийского влияния

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Португалия при соответствующей работе с ней вполне может стать «голосом разума» в Евросоюзе и НАТО. Возможности для этого есть. Просто России для начала надо обратить внимание на страну, о которой в политическом плане у нас не говорят почти ничего. Подробности...

Почему эскалация в Газе не обернулась полномасштабной войной

Мурад Садыгзаде
Мурад Садыгзаде, президент Российской Ближневосточной ассоциации, эксперт РСМД
Тель-Авиву, оправдывая свои действия в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, следует более взвешенно подходить к оценке украинского кризиса. Проще говоря, если не поддерживать Россию, то хотя бы не критиковать. Подробности...

Запад ждет неприятный сюрприз

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Многие на Западе все еще не верят, что мы взялись за дело всерьез. Может быть, там действительно допускают, что нас можно остановить санкциями, экономическим давлением, политическими заявлениями. С нами не хотят договариваться, реально рассматривать наши условия – потому что не думают, что мы способны на большее. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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За что в США ценили Гитлера

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Кто из мировых лидеров достиг дна

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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
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    Вадим Трухачёв

    Как вывести Португалию из-под антироссийского влияния

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		17 августа 2022, 12:00

    Португалия – страна, о которой у нас вспоминают редко. Почти все её упоминания в СМИ так или иначе связаны с игрой её футбольной сборной – чемпиона Европы 2016 года и постоянного участника чемпионатов мира за последние 20 лет. Неудивительно, что нашим соотечественникам из современных португальцев чаще всего знакомы звёзды мирового футбола Криштиану Роналду и Луиш Фигу. Иногда могут что-то сказать о песнях фаду, о великих мореплавателях прошлого, о сардинах, о портвейне. Но чтобы о текущей политике – почти никогда.

    Да, Португалия находится далеко от России, но не настолько, чтобы совсем обходить её стороной. Достаточно привести два имени – нынешний генсек ООН Антониу Гутерриш и бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. Оба они были премьерами Португалии, возглавляли соперничающие ведущие партии (Гутерриш – левый политик, Баррозу – правый). Да и в целом речь идёт о не самой маленькой – 10-миллионной стране – когда-то имевшей огромную колониальную империю, а ныне входящей в Евросоюз и НАТО.

    Кое-какие новости политического свойства из Португалии найти удалось. И они под стать «эпохе» – явно антироссийского содержания. Целых 83% её жителей плохо отозвались о России. Хуже дело обстоит только в Польше. Кроме того, португальские власти отправили на Украину пять гаубиц и 15 БТР. Покопавшись ещё, удалось обнаружить, как португальские рестораны ещё в конце февраля отказались обслуживать туристов из России. Причём никаких исторических споров между нами отродясь не было, почвы для таких настроений просто быть не должно.

    Специалист по Португалии, доцент исторического факультета МГУ Михаил Кабицкий объясняет это слабым представлением португальцев о России. «Они очень мало про нас знают. Русский язык и литературу там почти не изучают. Наши связи всегда были слабыми». Разумеется, на это накладывается характерная для стран ЕС и НАТО антироссийская пропаганда, а также тесные связи с Британией. «У португальцев утрачено чувство подлинной независимости. Они несколько веков находятся под влиянием англосаксов», – говорит Кабицкий.

    Плюс – собственный опыт диктатуры в 20 веке, связанный главным образом с именем Антониу Салазара. После эпохи диктатуры, закончившейся в 1974 году, в массовом сознании португальцев диктатура является безусловным злом. А образ России на Западе сегодня – это образ диктатуры. Происходит перенос собственного негативного прошлого на российское настоящее с такой же отрицательной коннотацией.

    Фото: dpa/picture-alliance/Global Look Press

    К этому можно добавить также и относительную бедность страны. Португалия – беднейшая страна Западной Европы, стоящая по уровню доходов примерно на одном уровне с Польшей (Чехия – уже значительно богаче). Она очень сильно зависит от средств, поступающих из фондов Евросоюза. Более миллиона её граждан трудится в более зажиточных европейских странах. Добавим к этому более 100 тысяч громогласных украинцев, живущих и работающих в самой Португалии. Так что разгадать природу неприятных для нас цифр оказалось вполне под силу.

    Между тем, несмотря на то, что великое колониальное прошлое осталось далеко позади, влияние Португалии в бывших колониях отнюдь не стремится к нулю. В частности, она на уровне ЕС участвует в формировании связей с Латинской Америкой и Африкой, а в Брюсселе используют отсутствие у португальцев языкового барьера в общении с Бразилией и Анголой – державами, входящими в число ключевых в своих регионах. И являющихся, ко всему прочему, ещё и важными партнёрами России на международной арене.

    Тем самым возникает и естественный повод обратить внимание на Португалию – не позволить ей разрушить углубляющиеся связи с Бразилией и Анголой. А шире – и с Латинской Америкой, и Чёрной Африкой в целом. Да и «контакты» на Шри-Ланке или в Юго-Восточной Азии, где у португальцев тоже имелись колонии, страна сохранила. Даже если смотреть на португальцев как на не совсем самостоятельных игроков – жизнь они нам могут испортить, будучи проводниками влияния Британии, Франции, Германии, или ЕС и НАТО в целом.

    Есть ли какие-то перспективы вывести саму Португалию из-под антироссийского влияния? Здесь может помочь собственно португальская статистика. По переписи 2011 года, всего 7% населения назвали себя нерелигиозными. Ещё 2% принадлежат к другим религиям (к слову, мусульман в ней всего полпроцента). Есть небольшое количество протестантов и православных. И примерно 88% считают себя верующими католиками. Это самый высокий процент в сегодняшней «протестантско-католической» Европе.

    Тем самым возникает естественное поле для сотрудничества двух стран – отстаивание традиционных ценностей. Хотя однополые союзы узаконены в Португалии ещё в 2010 году, высокий процент практикующих католиков означает, что в стране явно не все согласны с таким поворотом событий. При соответствующей работе с португальским обществом это может дать свои плоды. А для более светской, «левой» части, которая отторгает наследие диктатора Салазара, вполне может сработать антифашистский элемент российской внешней политики.

    Пойдём дальше. Точную статистику выходцев из Анголы, Мозамбика и той же Бразилии, имеющих португальское гражданство, найти не удалось. Всё-таки южане – не педантичные немцы, не шведы и даже не чехи. Но, скорее всего, несколько сотен тысяч темнокожих ангольцев и мозамбикцев, а также бразильцев, в стране проживают. И связи с родинами своих предков они явно сохранили. И они тоже могут стать «нашим» капиталом.

    Здесь России могут как раз помочь наработанные ещё в советские времена тесные связи с Анголой и Мозамбиком. Развитие отношений с Бразилией также может сыграть нам на руку в плане воздействия на Португалию. Всё-таки 80% всех носителей португальского языка в мире проживает в Бразилии, и сами португальцы следят за тем, как ведёт себя крупнейшая страна континента. Наконец, живут в Португалии и китайцы из некогда её колонии Макао, знающие её язык, и расширяющие политическое и экономическое влияние в стране.Пример Венгрии показывает, что даже членство в Евросоюзе и НАТО и отсутствие многовековой дружбы – не приговор в плане невозможности развивать отношения. И в перспективе Португалия кажется потенциальным «здравым голосом» в общеевропейском хоре. Не факт, что именно так всё сложится – но если ничего не делать, то точно ничего не получится. А для начала Португалию надо просто «заметить» не только на предмет футбола. И начать работать с ней на планомерной основе.

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