Как вывести Португалию из-под антироссийского влияния

Португалия – страна, о которой у нас вспоминают редко. Почти все её упоминания в СМИ так или иначе связаны с игрой её футбольной сборной – чемпиона Европы 2016 года и постоянного участника чемпионатов мира за последние 20 лет. Неудивительно, что нашим соотечественникам из современных португальцев чаще всего знакомы звёзды мирового футбола Криштиану Роналду и Луиш Фигу. Иногда могут что-то сказать о песнях фаду, о великих мореплавателях прошлого, о сардинах, о портвейне. Но чтобы о текущей политике – почти никогда.

Да, Португалия находится далеко от России, но не настолько, чтобы совсем обходить её стороной. Достаточно привести два имени – нынешний генсек ООН Антониу Гутерриш и бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. Оба они были премьерами Португалии, возглавляли соперничающие ведущие партии (Гутерриш – левый политик, Баррозу – правый). Да и в целом речь идёт о не самой маленькой – 10-миллионной стране – когда-то имевшей огромную колониальную империю, а ныне входящей в Евросоюз и НАТО.

Кое-какие новости политического свойства из Португалии найти удалось. И они под стать «эпохе» – явно антироссийского содержания. Целых 83% её жителей плохо отозвались о России. Хуже дело обстоит только в Польше. Кроме того, португальские власти отправили на Украину пять гаубиц и 15 БТР. Покопавшись ещё, удалось обнаружить, как португальские рестораны ещё в конце февраля отказались обслуживать туристов из России. Причём никаких исторических споров между нами отродясь не было, почвы для таких настроений просто быть не должно.

Специалист по Португалии, доцент исторического факультета МГУ Михаил Кабицкий объясняет это слабым представлением португальцев о России. «Они очень мало про нас знают. Русский язык и литературу там почти не изучают. Наши связи всегда были слабыми». Разумеется, на это накладывается характерная для стран ЕС и НАТО антироссийская пропаганда, а также тесные связи с Британией. «У португальцев утрачено чувство подлинной независимости. Они несколько веков находятся под влиянием англосаксов», – говорит Кабицкий.

Плюс – собственный опыт диктатуры в 20 веке, связанный главным образом с именем Антониу Салазара. После эпохи диктатуры, закончившейся в 1974 году, в массовом сознании португальцев диктатура является безусловным злом. А образ России на Западе сегодня – это образ диктатуры. Происходит перенос собственного негативного прошлого на российское настоящее с такой же отрицательной коннотацией.

К этому можно добавить также и относительную бедность страны. Португалия – беднейшая страна Западной Европы, стоящая по уровню доходов примерно на одном уровне с Польшей (Чехия – уже значительно богаче). Она очень сильно зависит от средств, поступающих из фондов Евросоюза. Более миллиона её граждан трудится в более зажиточных европейских странах. Добавим к этому более 100 тысяч громогласных украинцев, живущих и работающих в самой Португалии. Так что разгадать природу неприятных для нас цифр оказалось вполне под силу.

Между тем, несмотря на то, что великое колониальное прошлое осталось далеко позади, влияние Португалии в бывших колониях отнюдь не стремится к нулю. В частности, она на уровне ЕС участвует в формировании связей с Латинской Америкой и Африкой, а в Брюсселе используют отсутствие у португальцев языкового барьера в общении с Бразилией и Анголой – державами, входящими в число ключевых в своих регионах. И являющихся, ко всему прочему, ещё и важными партнёрами России на международной арене.

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Тем самым возникает и естественный повод обратить внимание на Португалию – не позволить ей разрушить углубляющиеся связи с Бразилией и Анголой. А шире – и с Латинской Америкой, и Чёрной Африкой в целом. Да и «контакты» на Шри-Ланке или в Юго-Восточной Азии, где у португальцев тоже имелись колонии, страна сохранила. Даже если смотреть на португальцев как на не совсем самостоятельных игроков – жизнь они нам могут испортить, будучи проводниками влияния Британии, Франции, Германии, или ЕС и НАТО в целом.

Есть ли какие-то перспективы вывести саму Португалию из-под антироссийского влияния? Здесь может помочь собственно португальская статистика. По переписи 2011 года, всего 7% населения назвали себя нерелигиозными. Ещё 2% принадлежат к другим религиям (к слову, мусульман в ней всего полпроцента). Есть небольшое количество протестантов и православных. И примерно 88% считают себя верующими католиками. Это самый высокий процент в сегодняшней «протестантско-католической» Европе.

Тем самым возникает естественное поле для сотрудничества двух стран – отстаивание традиционных ценностей. Хотя однополые союзы узаконены в Португалии ещё в 2010 году, высокий процент практикующих католиков означает, что в стране явно не все согласны с таким поворотом событий. При соответствующей работе с португальским обществом это может дать свои плоды. А для более светской, «левой» части, которая отторгает наследие диктатора Салазара, вполне может сработать антифашистский элемент российской внешней политики.

Пойдём дальше. Точную статистику выходцев из Анголы, Мозамбика и той же Бразилии, имеющих португальское гражданство, найти не удалось. Всё-таки южане – не педантичные немцы, не шведы и даже не чехи. Но, скорее всего, несколько сотен тысяч темнокожих ангольцев и мозамбикцев, а также бразильцев, в стране проживают. И связи с родинами своих предков они явно сохранили. И они тоже могут стать «нашим» капиталом.

Здесь России могут как раз помочь наработанные ещё в советские времена тесные связи с Анголой и Мозамбиком. Развитие отношений с Бразилией также может сыграть нам на руку в плане воздействия на Португалию. Всё-таки 80% всех носителей португальского языка в мире проживает в Бразилии, и сами португальцы следят за тем, как ведёт себя крупнейшая страна континента. Наконец, живут в Португалии и китайцы из некогда её колонии Макао, знающие её язык, и расширяющие политическое и экономическое влияние в стране.Пример Венгрии показывает, что даже членство в Евросоюзе и НАТО и отсутствие многовековой дружбы – не приговор в плане невозможности развивать отношения. И в перспективе Португалия кажется потенциальным «здравым голосом» в общеевропейском хоре. Не факт, что именно так всё сложится – но если ничего не делать, то точно ничего не получится. А для начала Португалию надо просто «заметить» не только на предмет футбола. И начать работать с ней на планомерной основе.