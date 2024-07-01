ЕС бросает все силы на борьбу с Россией

После выборов в Европарламент в Евросоюзе приступили к формированию новых органов власти. Для начала предстоит сделать кадровые назначения на все ведущие посты. А затем уже заняться реформами по процедуре голосования, затрагивающего внешнеполитические решения… На первый взгляд, звучит как скучный чиновничий отчет. Однако в действительности речь идет об очень существенных подвижках, прямо влияющих на отношение ЕС к России и поддержку Украины.

Начнем с кадров – которые, как известно, решают всё. Процедура гласит, что новым председателем Еврокомиссии должен стать представитель крупнейшей фракции Европарламента – консерваторов из Европейской народной партии. Второй по значимости пост председателя Евросовета (координатора работы глав государств и правительств) отойдет левым – Прогрессивному альянсу социалистов и демократов. Наконец, должность верховного комиссара по внешней политике и безопасности – либералам из группы «Обновляя Европу».

Менее значимыми являются должности главы Европарламента и председателя Центробанка, которые разделят консерваторы и социал-демократы. Наконец, необходимо подобрать кандидатов таким образом, чтобы они не представляли одно государство. Мало того – они должны быть выходцами из разных регионов Европы, говорить на языках разных групп. Наконец, веяние времени – гендерное равенство. Среди пятерых личностей, олицетворяющих ЕС, должно быть две или три женщины. В общем, всем сестрам – по серьгам.

И вот здесь начинается… Несмотря на скандал с закупкой вакцин, свой пост главы Еврокомиссии должна сохранить бывшая министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Евросовет возглавит «горячий южный мужчина» – недавно проигравший выборы экс-премьер Португалии Антониу Кошта. Наконец, на контрасте с ним европейскую дипломатию должна возглавить «холодная, но страстная» премьер Эстонии Кая Каллас – тоже, к слову, последние выборы проигравшая. Зато и партийные, и географические, и гендерные «пожелания» учли.

Кто такая фон дер Ляйен – в России рассказывать не надо. Не проходит недели, чтобы она не отметилась каким-то высказыванием против нас или в поддержку Украины. Теперь она запустила процедуру переговоров о членстве Украины и Молдавии в ЕС – пусть даже никакие даты возможного вступления не называют.

О Каллас достаточно сказать только то, что она мечтает оторвать от России некоторые куски… Хотя вполне хватит и того, что она возглавляет эстонское правительство. С точки зрения русофобии, это уже говорящая должность.

С Коштой – вроде бы сложнее. Португалия находится от нас далеко, внимание к ней минимальное. Однако в действительности речь идет о стране, которая относится к России примерно так же плохо, как Финляндия и Швеция. Можно вспомнить, что во время Евромайдана главой Еврокомиссии был португалец Жозе Мануэл Баррозу (правда, он консерватор, а не социалист). Страна на юго-западном крае Европы оказывает Украине всяческую поддержку. Так что в политике Кошты особых сомнений не остается.

Далее снова встает вопрос о процедуре. Согласно Лиссабонскому договору, который служит основополагающим документом ЕС, окончательные решения принимают главы 27 государств и правительств. При этом решение считается принятым, если за него отдали голоса представители 55% стран, в которых проживает 65% населения, а противников его – не более четырех. Однако есть существенная оговорка: правило работает только по внутриевропейским делам. По вопросам внешней политики необходимо единогласие.

Естественно, что в последние годы единогласие упиралось в одного человека – премьера Венгрии Виктора Орбана, который всё время накладывал вето на антироссийские и проукраинские решения. Его уже попытались ограничить, введя правило «полуторагодичного председательства», когда политику Евросоюза должны вырабатывать три страны-председателя, а не одна на полгода, как было раньше. Страх перед тем, что такой человек на полгода получит доступ к формированию политики всего ЕС, пугал евробюрократов изначально.

И Орбан их не «разочаровал». Одним из главных приоритетов Венгрии на посту страны-председателя ЕС во второй половине 2024 года (оно начинается 1 июля) он объявил окончание боевых действий на Украине. А еще он хочет поставить заслон незаконной миграции из стран Ближнего Востока, защитить европейских крестьян от недобросовестной конкуренции со стороны ГМО-продукции с Украины, заявить о Евросоюзе как о самостоятельном мировом центре силы. И если уж с кем говорить о расширении ЕС – то с Сербией, а не с Украиной.

И для того, чтобы Венгрия, а также Словакия и Кипр, не мешали принятию «нужных» решений, формулу «55 на 65» необходимо распространить на внешнюю политику. Поскольку одобрение такой поправки входит в число внутриевропейской процедурной повестки, есть все шансы на то, что ее примут. И в таком случае Орбан может говорить о том, что Евросоюз неоправданно готовится к войне с Россией, сколько угодно. Для того, чтобы заблокировать подобные решения, в Европе должны найтись еще четыре таких, как Орбан.

Но ждать, пока пройдут все согласования, долго нельзя. Венгерскому премьеру (и кому-то, кто еще захочет выступить в роли «плохого парня») надо немедленно поставить преграду. И трио в лице фон дер Ляйен, Кошты и Каллас должно с этим успешно справиться. А если их совместного ресурса не хватит – в дело вступит Евросовет, где одергивать Орбана будут уже его коллеги из числа президентов и премьер-министров. А кто не захочет, того отрежут от финансирования по линии Евросоюза. На Венгрии этот опыт уже попробовали.

Общий же вывод таков. Кадровые назначения и процедурные уловки говорят о том, что основой политики Евросоюза на ближайшие пять (!) лет останется противостояние с Россией. Иначе назначение Каллас, которая в мировой глобальной политике толком не разбирается и провести качественные переговоры в Индии, ОАЭ, ЮАР или Мексике не сможет, не объяснить. С означенными странами, видимо, диалог будет вести Кошта, который и будет продавливать глобальный Не-Запад присоединиться к борьбе против России.

Планируемое изменение процедуры голосования по внешнеполитическим вопросам тоже явно заточено на противостояние с Россией. Чтобы никто не мешал принимать новые антироссийские инициативы как можно быстрее. Тем самым можно говорить о том, что Евросоюз выстраивает и свои руководящие органы, и процедуры принятия решений под потребности военного времени. В лучшем случае – полувоенного. Иначе зачем тогда еще параллельно запрещать сайты целого ряда российских СМИ?

Между тем весьма легко придумать комбинацию из политиков более вменяемых. Вместо фон дер Ляйен Еврокомиссию могли бы возглавить премьер Баварии Маркус Зёдер или канцлер Австрии Карл Нехаммер. На пост председателя Евросовета – бывшего премьера Испании Хосе Луиса Сапатеро или экс-президента Словении Борута Пахора. Даже более вменяемого, чем Каллас, либерала на пост главы евродипломатии найти можно. Есть уходящий из Евросовета франкоговорящий бельгиец Шарль Мишель или экс-премьер Словении Мирослав Церар.

Ни один из этих политиков не замечен в симпатиях к России. И из них легко составить «географически разнообразную» комбинацию. Однако повышенной воинственностью они не отличаются. Очевидно, именно в этом и кроется их главный недостаток. Евросоюзу нужны те, кто готов бросить на противостояние с Россией все силы, а всему прочему уделить внимание исключительно по остаточному принципу.