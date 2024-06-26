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    26 июня 2024, 14:20 • Политика

    БРИКС столкнулся с проблемой роста

    Эксперты объяснили заморозку расширения БРИКС

    БРИКС столкнулся с проблемой роста
    @ KIM LUDBROOK/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Илья Абрамов

    БРИКС приостанавливает процесс принятия новых участников в организацию. Причина подобного решения – необходимость проработки критериев членства. Эксперты отмечают, что объединению предстоит выработать особую модель интеграции, качественно отличающуюся от аналогичных процедур в других международных блоках. Каким же условиям должны соответствовать будущие государства БРИКС?

    Подавляющим большинством голосов стран БРИКС было решено «взять паузу» в процессе принятия новых членов. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, это необходимо, чтобы «переварить» новоприбывших, увеличивших состав организации в два раза.

    Также стало известно, что в рамках вступления в БРИКС будут введены категории или «ступени». Глава дипведомства РФ в ходе встречи с председателем Совета республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой подчеркнул, что в объединении планируют реализовать концепцию стран-партнеров. По его мнению, это станет важным шагом перед полным членством в организации. «Обязательно будем продвигать наших белорусских друзей, как и ряд других единомышленников», – отметил он.

    При этом интерес к БРИКС во всем мире неуклонно растет. Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что различными странами подано больше 30 заявок на вступление в организацию. В частности, он отметил, что о подобном решении сообщили Таиланд и Малайзия.

    Турция также выразила заинтересованность в присоединении к БРИКС, рассматривая эту межправительственную организацию как «хорошую альтернативу» Евросоюзу. Об этом заявил глава МИД страны Хакан Фидан во время визита в Китай. По его оценке, данный шаг поможет значительно расширить экономические возможности Анкары.

    Республика Зимбабве также готова вступить в БРИКС, сказала министр обороны государства Оппа Мучингури-Кашири. По ее словам, организация предлагает альтернативные благоприятные условия для свободной торговли с другими странами и способствует экономическому росту на основе взаимного уважения, общего прогресса и процветания.

    Кроме того, она выразила уверенность в возможности БРИКС противостоять доминированию западных держав, поскольку организация способна продвигать более сбалансированную глобальную повестку. Создаваемые в рамках блока механизмы сотрудничества она сочла эффективными для развития связей стран мирового большинства.

    Недавно заместитель главы МИД Сергей Рябков назвал условие для вступления в организацию. «Для нас важно, чтобы страны, которые хотят присоединиться к БРИКС и стать нашими партнерами, не участвовали в политике незаконных санкций и ограничительных мер против других членов БРИКС, особенно против России», – подчеркнул он.

    Напомним, изначально организация объединяла Бразилию, РФ, Индию и Китай. Позднее к четверке государств присоединилась ЮАР. О следующем, более масштабном расширении было объявлено в августе 2023-го на саммите в Йоханнесбурге. Планировалось, что с 1 января текущего года в блок войдут Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия, однако позднее Буэнос-Айрес отозвал заявку.

    Напомним, в 2024-м в БРИКС председательствует Россия. Владимир Путин отмечал, что Москва постарается сделать упор на улучшение внешнеполитической координации государств-участников, сообщалось на сайте Кремля. Также он акцентировал внимание на повышении энергетической и продовольственной безопасности объединения, возрастании роли БРИКС в международной валютно-финансовой системе, а также в сферах науки, высоких технологий, здравоохранения, экологии, культуры и спорта.

    В экспертном сообществе отмечают, что пауза в приеме новых членов в объединение объясняется желанием действующих участников максимально подробно проработать вопросы дальнейшего функционирования блока. Необходимо ответить на вопросы: кто именно обладает правом на вхождение в общие институты, а также наметить очертания единого будущего государств-партнеров.

    «Расширение БРИКС должно являться не столько количественным, сколько качественным изменением. Организация долгое время представляла собой объединение пяти крупных и независимых региональных центров. Однако желающих присоединиться к блоку становится все больше и больше. По этой причине критерии членства рискуют значительно размыться», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «БРИКС не может открывать двери для всех стран, поскольку это превратит организацию в аморфное сообщество. Для предотвращения подобного исхода необходимо составить четкие принципы вступления. Полагаю, что именно этим и будут заниматься все действующие участники объединения в период председательства России и, возможно, Бразилии», – отмечает собеседник.

    «Примеров успешного функционирования «дорожных карт» для вхождения в международные блоки достаточно много.

    Так, для присоединения к Европейскому союзу страна должна сначала получить статус кандидата, потом идут долгие переговоры, во время которых проверяется соответствие государства необходимым критериям», – подчеркивает он.

    «Процесс вступления в БРИКС может быть схожим с описанной процедурой, однако вряд ли он будет регламентирован столь же жесткими требованиями, как в случае с ЕС, в котором страны-участники передают часть своего суверенитета наднациональным органам. Тем не менее введения таких ступеней, как кандидат и наблюдатель, все-таки стоит ожидать», – акцентирует эксперт.

    «При этом у БРИКС нет центральных структур. Процесс адаптации новых членов происходит следующим способом: чиновники различных стран, отвечающие за определенные направления, встречаются и обсуждают дальнейшую совместную работу. Нельзя исключать, что институциональные органы все-таки будут созданы – это станет новым шагом в интеграции. Однако это никогда не было характерным для объединения», – уточнил Лукьянов.

    БРИКС не станет копировать модель европейской интеграции, считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ. «ЕС – это межправительственное объединение с наднациональными институтами. То есть правительства стран-участниц делегируют часть полномочий на наднациональный уровень. Кроме того, внутри организации существуют требования, которые должны выполнять все члены», – напомнил собеседник.

    БРИКС же не будет посягать на суверенитет своих членов.

    «Более того, азиатские государства, которые доминируют в БРИКС, особенно озабочены проблемами независимости. По их мнению, объединение должно функционировать следующим образом: регулярные собрания, обсуждения ключевых вопросов, согласование общих позиций. Каждая страна на национальном уровне в соответствии со своими внутренними процедурами имплементирует, внедряет и реализует то, о чем договорились на заседаниях», – детализировал политолог.

    Ткаченко напомнил, что многие экспертные институты в Индии, Китае, России думают над критериями вступления. «Например, одно из условий присоединения страны к ШОС – общая граница хотя бы с одной из состоящих в организации стран. Для БРИКС это требование не подходит. Но работа продолжается, и я уверен, картина членства, как и общее представление о том, куда развивается организация, будут выработаны», – подчеркнул он.

    При этом заявление Сергея Лаврова о системе категорий стран – партнеров БРИКС преследует одну цель: охладить планы тех, кто готов был вступить в объединение прямо сейчас, считает политолог. Собеседник также не исключает, что на решении «взять паузу» по вопросу новых членов настояла Индия.

    «Россия считала, что нашим национальным интересам соответствует максимально быстрое и широкое представительство регионов мира в БРИКС. Между тем Китай, но в большей степени Индия полагают, что организация выходит за рамки типичной для азиатских государств мягкой формы интеграции», – отметил Ткаченко.

    Перерыв в расширении БРИКС необходим для более детальной проработки дальнейшего курса объединения, считает политолог Иван Лизан. «У действующих участников организации накопилось немало сложных вопросов, решить которые принципиально важно до момента принятия новых членов. Например, до сих пор огромные споры вызывает процесс внедрения единой валюты блока», – напоминает он.

    «Уже сейчас понятно, что БРИКС представляет собой образование, предлагающее повестку, сильно отличающуюся от западной.

    Тем не менее ее еще предстоит насытить большим количеством смыслов. Важной частью данного процесса станет выработка четких критериев членства. Первый вопрос, на который стоит ответить: может ли участие БРИКС противоречить вхождению в другие объединения? Например, Турция состоит в НАТО – станет ли это красной чертой?» – отмечает собеседник.

    «Также стоит учитывать, насколько суверенны страны, желающие стать частью БРИКС. Относительно молодому объединению не стоит допускать значительных разночтений в видении мира между своими участниками. Однако такая проблема уже возникла в ОДКБ. Армения практически не участвует в ее работе, но постоянно критикует политику организации», – подчеркивает он.

    «Что касается Белоруссии, то она имеет неплохие шансы на то, чтобы стать кандидатом на вступление в БРИКС. У страны достаточно хорошие отношения с другими участниками блока. Кроме того, она постепенно готовится к вхождению в ШОС. Плавное встраивание в архитектуру организации поможет укрепить экономическое и политическое положение Минска», – заключил Лизан.

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