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    24 августа 2023, 19:45

    Как новые страны БРИКС усилят Россию

    Эксперты рассказали о выгодах России от расширения БРИКС

    Как новые страны БРИКС усилят Россию
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    С 1 января 2024 года в состав БРИКС войдут шесть новых государств. Организация значительно увеличивает свое влияние, осваивая новые регионы и закрепляясь в старых. Что объединение может предложить новым участникам, каким потенциалом они располагают и насколько процесс расширения БРИКС выгоден России?

    По итогам 15-го саммита БРИКС было объявлено о вхождении в состав организации шести новых государств. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он уточнил, что с 2024 года членами блока станут Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

    Согласно подсчетам, БРИКС после расширения более чем вдвое превзойдет G7 по площади и более чем вчетверо по численности населения. Страны-участницы также подписали итоговую декларацию саммита, которая получила название «Йоханнесбург–2». По словам Рафамосы, государства объединения обеспокоены текущими в мире конфликтами и выступают за их мирное решение путем диалога.

    Президент России Владимир Путин назвал обсуждение декларации непростым. Однако, по его мнению, лидер ЮАР проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, включая и расширение БРИКС. В ходе выступления на встрече в формате «БРИКС плюс/аутрич» глава РФ сказал, что надеется на укрепление дружественных отношений как между странами «пятерки», так и с будущими членами организации. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

    За день до этого Владимир Путин также заявил о готовности Москвы работать над принятием новых членов в состав блока. Интересно, что столь значимое расширение произойдет в год, когда именно Россия будет председательствовать в БРИКС. Причем страны объединения полностью поддержали подобную роль РФ в 2024 году.

    «Благодаря усилиям России и нашего президента БРИКС как организация проделала большой путь. В основе взаимодействия стран-участниц лежит стремление к суверенитету и поддержка традиционных ценностей. Сегодня наша страна является оплотом этих качеств в мире, что привлекает другие государства», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Кроме того, многие страны видят стремление России противостоять западной гегемонии. Мы сдерживаем неоколониализм на Украине, Ближнем Востоке и в ряде других регионов, особенно в Африке. Это подталкивает государства к сотрудничеству с Москвой и вступлению в БРИКС», – отмечает он.

    «Таким образом, Россия вместе с партнерами запустила процесс формирования нового многополярного мира, а БРИКС стала одной из его основ. Организация привлекает страны, которые желают сотрудничать на основе взаимного уважения и норм международного права», – подчеркивает собеседник.

    «БРИКС стала одной из самых активно развивающихся международных организаций. Уже сейчас она обогнала G7 по вкладу в мировую финансовую систему. Теперь мы стремимся обеспечить экономический суверенитет и безопасность с помощью отказа от доллара как средства платежа между странами-членами», – акцентирует сенатор.

    «Развитие этих тенденций продолжится и во время председательства России в БРИКС в следующем году. Нами была выстроена мощнейшая программа. Мы будем работать не только на экономическом направлении, но и на политическом и культурно-гуманитарном. Таким образом БРИКС станет еще более перспективным объединением», – считает Долгов.

    Однако перед Россией стоит непростая задача – организовать максимально комфортную среду для «новичков». В этой связи Москве необходимо создать такие условия работы, в которых новые страны-участницы смогут раскрыть свой потенциал и взаимовыгодно сотрудничать как с РФ, так и с другими странами объединения. Эксперты также указали на ряд уникальных особенностей новых членов клуба.

    Аргентина

    «Эта латиноамериканская страна успела настрадаться от негативного воздействия глобальных экономических институтов. Фактически из-за несправедливой политики финансовых организаций западных стран Буэнос-Айрес пережил целую серию дефолтов, что серьезно затормозило развитие достаточно перспективной страны», – сказал политолог Иван Лизан.

    «Таким образом, вступление в БРИКС для Аргентины – возможность выйти из перманентного кризиса. Кроме того, государство является соседом Бразилии, давнего члена организации. Соответственно, грядущее расширение позволит не только усилить позиции блока в латиноамериканском регионе, но и существенно нарастить взаимодействие двух важнейших стран континента», – отмечает эксперт.

    Египет и Эфиопия

    «Приятной особенностью грядущего вступления новых членов стало особое внимание к Африке. С 2024 года к организации присоединятся Египет и Эфиопия. Эти страны, наравне с ЮАР, входят в пятерку крупнейших экономик материка, что позволяет БРИКС по праву считать себя ретранслятором мнения еще одного региона», – подчеркивает Лизан.

    «Эфиопия является страной, с которой Россию связывает многовековая история сотрудничества. Присоединение столь важного союзника к блоку – хорошая возможность для Москвы привести в жизнь инициативы, которые еще больше сблизят два государства. В конце концов, совместная работа в рамках большого объединения позволит задействовать потенциал и других стран в рамках развития двустороннего партнерства», – уточняет политолог.


    «Каир – достаточно крупный игрок на международной арене, который испытывает серьезные проблемы в диалоге с США. Ему есть что предложить организации в торговом плане, а вхождение в блок усилит его возможности влияния на текущие геополитические процессы. Да и в целом у нас с Египтом тоже сложились исторически тесные отношения», – акцентирует он.

    Интересно и то, что между двумя странам давно имеются противоречия по поводу строительства Аддис-Абебой ГЭС «Хыдасе». Поэтому наращивание связей внутри организации вполне способно смягчить позиции сторон по отношению друг к другу и даже разрешить имеющуюся проблему.

    Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран

    «Саудовская Аравия долгое время опиралась на партнерство со Штатами, однако после прихода к власти Джо Байдена ее отношения с Вашингтоном заметно ухудшились. У Эр-Рияда возникла необходимость переосмыслить собственные подходы к внешней политике. Отсюда и усиление внешнеэкономических связей с Китаем, а также активная работа с Россией в рамках ОПЕК+», – отмечает экономист.

    «Также в состав блока войдут и ОАЭ. Это небольшое, но экономически развитое государство. Финансовые институты Эмиратов станут прекрасной платформой для наращивания нашего сотрудничества с регионом. Кроме того, Абу-Даби сумеет плодотворно повлиять на интенсификацию связей между странами Персидского залива, которые в скором времени могут также присоединиться к БРИКС», – считает Лизан.

    «Достаточно интересным смотрится вхождение в организацию Ирана. Тегеран долгое время имел напряженные отношения с Саудовской Аравией, однако сегодня эти государства встали на путь налаживания контактов. Кроме того, страна является наиболее антиамериканской из всех озвученных новичков», – акцентирует он.

    «Вполне возможно, что с этим расчетом Иран и принимали в БРИКС. Организация пытается проложить вектор соперничества с США, однако, за исключением Китая и России, другие участники блока до сих пор не готовы пойти на столь радикальные трансформации во внешней политике. Тегеран способен придать сотрудничеству необходимый вектор конкуренции с западными странами», – уточняет эксперт.

    «Кроме того, Иран заинтересован в экономических контактах с крупными державами, поскольку уже долгое время находится под санкционным давлением Вашингтона. Конечно, страна неплохо справлялась со своим бременем и до этого момента, однако интенсификация партнерства по линии БРИКС способна улучшить экономическое положение Исламской Республики», – подчеркивает Лизан.

    «Изоляция валяется в канаве»

    Эксперты также отмечают: саммит БРИКС в очередной раз показал невозможность геополитической «отмены» России. «Изоляция», как горящие западные танки, валяется в канаве», – заметила в своем Telegram-канале спикер МИД Мария Захарова. Кроме того, представитель дипведомства выразила мнение, что расширение БРИКС не представляет угрозу для США.

    На этом фоне крайне значим процесс включения новых стран в состав организации. Как отмечает руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, на саммите «достигнут прорыв, причем прорыв комплексный».

    «Во-первых, согласован документ о правилах кооптации в БРИКС новых членов. А во-вторых, уже с 2024 года заявлено о присоединении к БРИКС ряда государств: ОАЭ, Саудовская Аравия, Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран. Это действительно драматическое изменение ситуации вокруг БРИКС», – полагает аналитик.

    «Появление таких богатых стран, как Саудовская Аравия и ОАЭ, позволяет рассчитывать на расширение возможностей по финансированию проектов в рамках Банка БРИКС», – отмечает Кузнецов. Основным итогом прошедшей встречи он называет анонсирование следующего саммита в Казани, на котором, как представляется, «будет объявлено о дальнейшем расширении организации».

    «Кроме того, расширение БРИКС наглядно демонстрирует имеющийся в мире запрос на снижение уровня влияния западных стран. Вхождение в состав объединения шести новых государств позволяет существенно расширить влияние организации в значимых регионах планеты. Блок значительно усилится в Латинской Америке и Африке», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Открывается и новая территория – Персидский залив. Это хороший знак, поскольку долгое время здесь пытались «хозяйничать» США. Теперь им придется забыть о тех вольностях, которые они позволяли себе на Ближнем Востоке. Интересен и тот факт, что к БРИКС проявляют внимание государства, сильно отличающиеся друг от друга», – отмечает политолог.

    «Блок все больше укрепляется в своем статусе представителя интересов многополярного мира.

    В организации собрались далеко не близкие по культуре страны, которые, однако, желают совместно идти навстречу будущему. Это открывает возможности для вступления в объединение и других важных стран, например, Мексики и Индонезии», – подчеркивает эксперт.

    «БРИКС хорошо зарекомендовала себя в качестве площадки, где разные государства могут быть услышаны и поняты. Это и привлекает новых членов. Для них блок становится своеобразной возможностью усиления позиций на международной арене. Кроме того, сотрудничество в рамках организации позволяет усилить и собственную независимость от политических и экономических институтов западных стран», – акцентирует собеседник.

    «Для России расширение БРИКС, безусловно, является важным достижением. Теперь Москва получает возможность высказываться по линии организации от имени большей части мира. Это же приближает трансформацию объединения в значимую альтернативу «Большой семерки», – уточняет политолог.

    «Конечно, давление со стороны G7 не исчезнет за один год. Тем не менее БРИКС уже превзошла западный форум по площади территории и численности населения стран-участниц. При должном желании организация вполне способна составить конкуренцию некогда элитному клубу. Однако для этого необходимо наращивать сотрудничество внутри объединения по всем направлениям», – резюмирует Трухачев.

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