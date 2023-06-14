Как Египет усилит БРИКС

Взгляд
14 июня, среда  |  Последнее обновление — 16:37  |  vz.ru
Разделы

Россия идет к независимости в гражданской авиации

Россия создаст собственный дальнемагистральный самолет United Aircraft Corporation/Global Look Press
Россия не оставляет планов создать всю линейку гражданских самолетов полностью отечественного производства. На подходе региональный SSJ-100 New, следом – новейший среднемагистральный МС-21, а в более отдаленной перспективе у России появится собственный дальнемагистральный лайнер. Зачем нам нужна такая машина и когда она появится? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина атаковала «Приазовье» по двум причинам

ВСУ вновь атаковали российский разведывательный корабль А.Бричевский/wikipedia.org
ВСУ вновь атаковали российское разведывательное судно. Как сообщили в Минобороны, шесть украинских морских дронов, пытавшихся уничтожить корабль Черноморского флота «Приазовье», были уничтожены. Какие цели преследует противник и как Россия может противостоять угрозе в Черном море? Подробности...
Перейти в раздел…

Какие морские дроны нужны ВМФ России

Морские дроны вызвали спор в экспертном сообществе US Navy/Cover Images/Reuters
Серия неудачных атак украинских морских дронов в отношении российских кораблей поставила вопрос: а насколько в целом эффективны надводные безэкипажные катера? Способны ли они выполнять какие-либо ударные задачи? И главное – в каком направлении России следует развивать эту отрасль военной промышленности?  Подробности...
Перейти в раздел…

Спасти США от краха может только Россия

Совет Безопасности ООН давно нуждается в реформировании LI MUZI/Global Look Press
У Соединенных Штатов появились собственные идеи по поводу того, как реформировать ключевой инструмент международного сотрудничества – Совбез ООН. Что именно хочет осуществить Вашингтон, почему ему неизбежно понадобится помощь России и в каких еще областях США остро нуждаются в российском содействии? Подробности...
Перейти в раздел…

Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем помогать бедным, если их можно убить

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы зависим друг от друга – и материально, и психологически. Нежелательных людей можно выдавить из жизни, не прибегая к прямому насилию. Опыт Канады показывает, что никто не застрахован от сумы, тюрьмы и эвтаназии. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Новая Австро-Венгрия как крепость против глобализма

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Понятно, что весь «реваншизм-фашизм» АдГ (как и Орбана, Кикля и Фицо) заключается лишь в нелицемерном патриотизме и любви к своей стране. Последнее же в сегодняшней Европе (особенно Германии) дело почти подсудное. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Европейцы превзошли Сталина в военных преступлениях во много раз

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В Великую Отечественную сталинские соколы не отметились подвигами королевских ВВС, сжигавших города Германии. При том что в чрезмерном гуманизме товарища Сталина трудно обвинить. Здесь, наверное, другое. Ведение войны без личного ожесточения. Подробности...
Обсуждение: 73 комментария
Перейти в раздел…

Макрон напрашивается в БРИКС

Обсуждение: 6 комментариев

Европейцы не верят в поражение России

Военный союз России и Китая: миф или нет

Перейти в раздел…

Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «Камаз». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
Подробности...

Контрнаступление лишило Украину внушительной части натовской техники

Минобороны сообщило о массовом уничтожении западной военной техники на Украине. Российским бойцам в качестве трофеев отошли разрекламированные танки «Леопарды», БМП «Брэдли», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и другие виды бронетехники
Подробности...

Страна широко отметила День России

12 июня в стране прошел традиционный праздник – День России. Активности и торжественные мероприятия охватили все 89 регионов. В Кремле прошла церемония вручения медалей Героя Труда и Государственных премий
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
Мешает ли вам недосып работать?
  • Да

  • Нет

  • Я нормально высыпаюсь
Кому разрушение Каховской ГЭС менее выгодно?
  • России

  • Украине

  • Обеим сторонам одинаково

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Госдуме одобрили законопроект, разрешающий служить по контракту людям с судимостями
    Пушилин заявил об отсутствии успехов у ВСУ в ходе контрнаступления Названы возможные сроки выхода России из зерновой сделки Политолог: Египет может стать голосом арабского мира в БРИКС Си Цзиньпин предложил три шага для решения палестинского вопроса
    Рогов предупредил о риске комплексной атаки Украины на ЗАЭС Стало известно о состоянии здоровья Героя России Адама Делимханова NYT: Союзники США требуют от Байдена ускорить принятие Украины в НАТО Курс доллара поднялся выше 85 рублей
    ВСУ на линии фронта за 10 дней потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными СБУ предъявила Дугину обвинение в геноциде Принята поправка об упрощенной выдаче ВНЖ заключившим контракт с ВС иностранцам На трассе М-11 «Нева» запустили движение беспилотных «КамАЗов»

    внешние угрозы


    Германия обозначила отношение к России и Китаю в первой в истории стратегии национальной безопасности

    потоки беженцев


    Эксперт объяснила очереди украинцев на границе Латвии и России

    агентурные данные


    Напавшая на Белгородскую и Брянскую области ДРГ сформирована главарями «Азова» и ГУР Минобороны Украины

    Видео

    дальнемагистральный лайнер


    Россия идет к независимости в гражданской авиации

    президент Франции


    Зачем Макрон рвется на саммит с участием России

    безэкипажные катера


    Какие морские дроны нужны ВМФ России

    шпионский центр


    Почему Америка занервничала из-за «китайской базы на Кубе»

    коммерческие соображения


    США заставят воевать Украину старыми урановыми снарядами

    дикое поле


    Тимофей Бордачёв: Как размывается цивилизация вокруг России

    кому выгодно


    Сергей Миркин: Прорыв плотины – многоходовка Зеленского

    книжный фестиваль


    Игорь Караулов: «Красная площадь» повернулась лицом к патриотам

    карикатура


    У Зеленского диагностирован «контрнаступ головного мозга»

    Как Египет усилит БРИКС

    Эксперты объяснили важность присоединения Египта к БРИКС
    Египет подал заявку на вступление в БРИКС
    		  
    14 июня 2023, 16:30
    Фото: Matthias Toedt/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков,
    Алёна Задорожная

    Желающих вступить в БРИКС становится все больше. Соответствующая заявка поступила от Египта – одного из самых влиятельных государств в арабском мире. И Россия эту инициативу поддержала. В чем заключается мотив Каира и какие выгоды принесет другим членам объединения вступление Египта в БРИКС?

    Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Об этом агентству ТАСС сообщил посол РФ в Каире Георгий Борисенко. По словам дипломата, страна приняла подобное решение потому, что одно из начинаний, которым сейчас занимается организация, – это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты.

    Борисенко отметил, что Египет проявляет большое желание к развитию торговли и других видов экономической кооперации с Россией. «Сейчас идет процесс выстраивания новых механизмов взаимных расчетов в этих торговых операциях», – сказал посол. Позже Борисенко добавил, что Россия поддерживает инициативу Каира по вступлению в БРИКС.

    На данный момент членами организации являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Однако в последнее время все больше стран хотят войти в состав объединения. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что число желающих увеличивается каждый месяц. На тот момент уже 16 государств стояли в очереди.

    Одним из таких государств стала Венесуэла. Президент Николас Мадуро заявил, что БРИКС сформировано из пяти могущественных стран и трансформируется в большой магнит для тех, кто хочет другого мира. По его словам, если поступит предложение вступить в это объединение, то Венесуэла скажет «да». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему государства хотят стать частью организации.

    В свою очередь глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва признался, что мечтает о создании общей валюты БРИКС, которая позволит избавиться от зависимости от доллара. Напомним, возможность введения единой валюты станет предметом обсуждения на саммите БРИКС в августе 2023 года, заявила Наледи Пандор, министр иностранных дел ЮАР – страны-хозяйки саммита.

    В экспертном сообществе полагают, что присоединение Египта к организации будет выгодно как самому государству, так и участникам объединения. «Сейчас БРИКС является рупором голосов Азии, Африки, Латинской Америки. Однако добавление в этот список Египта позволит учитывать мнение арабо-мусульманского мира. Сотрудничество с Каиром позволит сделать формат организации более комплексным и универсальным», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

    «Проблемы возможного присоединения заключаются в том, что критерии участия в организации до сих пор не были уточнены. При этом БРИКС радикально отличается от той же «Большой семерки», которая превратилась в формат диалога стран-союзников, – напоминает собеседник. –

    На суверенитет внешней политики Бразилии, Индии, России, Китая и ЮАР членство не накладывает никаких ограничений».

    «На фоне этого могут возникать проблемы внедрения новой позиции в общую риторику организации. Экономических же преград для вступления Египта в БРИКС я не вижу. В конечном счете, финансовая сфера никогда не была определяющей в рамках данного формата. Гораздо важнее дать возможность крупной незападной стране быть услышанной», – акцентирует Бордачев.

    «Подобное решение Египта подтверждает усиление БРИКС. Организацию начинают воспринимать как мощного актора международной политики, с помощью которого можно четко заявлять о собственном взгляде на текущее положение дел в мире. Напомню, что до этого о схожем желании сообщали Алжир и Саудовская Аравия», – сказал востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «После начала СВО геополитический ландшафт начал меняться. Многие крупные страны увидели, что западные государства готовы отказываться от провозглашаемых принципов первенства закона и свободного рынка, если те начинают противоречить их личным интересам. Возникла потребность поиска альтернатив», – подчеркивает собеседник.

    «Именно поэтому Ближний Восток начинает смотреть в сторону БРИКС. В будущем это позволит сделать позицию организации по глобальным проблемам более комплексной, ведь она станет отражать и мнение арабо-мусульманского мира», – отмечает эксперт.

    «Для Египта членство в БРИКС позволит укрепить многовекторную внешнюю политику. Для нас это тоже выгодно.

    Каир хочет развивать торговые связи не только с западными странами, но и с другими важными игроками на международных рынках. Подобное стремление необходимо поощрять и всячески его поддерживать», – рассуждает востоковед.

    «Египет – крупная региональная держава, обладающая колоссальным авторитетом, а также экономическим и социальным потенциалом. Присоединение страны к БРИКС еще раз подчеркнет рост значимости данного формата сотрудничества», – резюмирует Семенов.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •