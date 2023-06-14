Как Египет усилит БРИКС

Эксперты объяснили важность присоединения Египта к БРИКС

Желающих вступить в БРИКС становится все больше. Соответствующая заявка поступила от Египта – одного из самых влиятельных государств в арабском мире. И Россия эту инициативу поддержала. В чем заключается мотив Каира и какие выгоды принесет другим членам объединения вступление Египта в БРИКС?

Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Об этом агентству ТАСС сообщил посол РФ в Каире Георгий Борисенко. По словам дипломата, страна приняла подобное решение потому, что одно из начинаний, которым сейчас занимается организация, – это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты.

Борисенко отметил, что Египет проявляет большое желание к развитию торговли и других видов экономической кооперации с Россией. «Сейчас идет процесс выстраивания новых механизмов взаимных расчетов в этих торговых операциях», – сказал посол. Позже Борисенко добавил, что Россия поддерживает инициативу Каира по вступлению в БРИКС.

На данный момент членами организации являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Однако в последнее время все больше стран хотят войти в состав объединения. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что число желающих увеличивается каждый месяц. На тот момент уже 16 государств стояли в очереди.

Одним из таких государств стала Венесуэла. Президент Николас Мадуро заявил, что БРИКС сформировано из пяти могущественных стран и трансформируется в большой магнит для тех, кто хочет другого мира. По его словам, если поступит предложение вступить в это объединение, то Венесуэла скажет «да». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему государства хотят стать частью организации.

В свою очередь глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва признался, что мечтает о создании общей валюты БРИКС, которая позволит избавиться от зависимости от доллара. Напомним, возможность введения единой валюты станет предметом обсуждения на саммите БРИКС в августе 2023 года, заявила Наледи Пандор, министр иностранных дел ЮАР – страны-хозяйки саммита.

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В экспертном сообществе полагают, что присоединение Египта к организации будет выгодно как самому государству, так и участникам объединения. «Сейчас БРИКС является рупором голосов Азии, Африки, Латинской Америки. Однако добавление в этот список Египта позволит учитывать мнение арабо-мусульманского мира. Сотрудничество с Каиром позволит сделать формат организации более комплексным и универсальным», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«Проблемы возможного присоединения заключаются в том, что критерии участия в организации до сих пор не были уточнены. При этом БРИКС радикально отличается от той же «Большой семерки», которая превратилась в формат диалога стран-союзников, – напоминает собеседник. –

На суверенитет внешней политики Бразилии, Индии, России, Китая и ЮАР членство не накладывает никаких ограничений».

«На фоне этого могут возникать проблемы внедрения новой позиции в общую риторику организации. Экономических же преград для вступления Египта в БРИКС я не вижу. В конечном счете, финансовая сфера никогда не была определяющей в рамках данного формата. Гораздо важнее дать возможность крупной незападной стране быть услышанной», – акцентирует Бордачев.

«Подобное решение Египта подтверждает усиление БРИКС. Организацию начинают воспринимать как мощного актора международной политики, с помощью которого можно четко заявлять о собственном взгляде на текущее положение дел в мире. Напомню, что до этого о схожем желании сообщали Алжир и Саудовская Аравия», – сказал востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

«После начала СВО геополитический ландшафт начал меняться. Многие крупные страны увидели, что западные государства готовы отказываться от провозглашаемых принципов первенства закона и свободного рынка, если те начинают противоречить их личным интересам. Возникла потребность поиска альтернатив», – подчеркивает собеседник.

«Именно поэтому Ближний Восток начинает смотреть в сторону БРИКС. В будущем это позволит сделать позицию организации по глобальным проблемам более комплексной, ведь она станет отражать и мнение арабо-мусульманского мира», – отмечает эксперт.

«Для Египта членство в БРИКС позволит укрепить многовекторную внешнюю политику. Для нас это тоже выгодно.

Каир хочет развивать торговые связи не только с западными странами, но и с другими важными игроками на международных рынках. Подобное стремление необходимо поощрять и всячески его поддерживать», – рассуждает востоковед.

«Египет – крупная региональная держава, обладающая колоссальным авторитетом, а также экономическим и социальным потенциалом. Присоединение страны к БРИКС еще раз подчеркнет рост значимости данного формата сотрудничества», – резюмирует Семенов.